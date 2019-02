Stiri pe aceeasi tema

- Un incediu puternic a izbucnit in dimineata zilei de sambata, 2 februarie, la fabrica de condimente Solina, pe Calea Ciugudului, in Alba-Iulia. Reprezentantii ISU Alba au trimis prin RO-Alert un mesaj destinat locuitorilor din zona.

- Un incediu puternic a izbucnit in dimineata zilei de sambata, 2 februarie, la fabrica de condimente Solina, pe Calea Ciugudului, in Alba-Iulia. Reprezentantii ISU Alba au trimis prin RO-Alert un mesaj destinat locuitorilor din zona.

- Laura Vicol a facut primele declarații despre decizia de a intra in Partidul Romania Unita. "Eu nu sunt un om politic, insa va motiva conduita și maniera in care pun problema, deși ii deranjeaza pe foarte mulți oameni. Am emoții, evident, este un teren nou pe care intru. O sa invat, pentru…

- Populatia din Bucuresti si judetul Ilfov a fost rugata, sambata, prin intermediul sistemului RO-ALERT, sa evite apelurile repetate la 112, cu exceptia celor cu victime sau care pun in pericol imediat viata, informeaza...

- Efectivele MAI ndash; pompieri, jandarmi si politisti, raman in continuare mobilizate in sprijinul populatiei, in contextul emiterii de catre ANM a unei noi atentionari de COD GALBEN pentru intervalul 26.01, ora 14.00 ndash; 27.01, ora 10.00, care vizeaza 6 judete Vrancea, Galati, Buzau, Braila, Ialomita,…

- Autoritatile fac apel la cetatenii din Bucuresti ti din judetul Ilfov sa evite sa sune la 112 pentru a cere degajarea copacilor prabusiti sau anuntarea de situatii similare, pentru a nu suprasolicita sistemul de apelare a numarului unic de urgenta 112.

- Școlile au fost inchise vineri, 25 ianuarie, iar veștile proaste continua sa vina, intrucat gripa pare sa faca ravagii. Mai exact, potrivit autoritaților, nu mai puțin de 85 de copii din București, in special din gradinite, au fost confirmati cu gripa in ultimele zile, cazurile fiind inregistrate la…

- Serviciile pentru pasapoarte si vize de la ambasadele si consulatele Statelor Unite ale Americii din strainatate vor continua in perioada in care nu exista fonduri alocate pentru desfasurarea activitatii, in masura posibilitatilor, se arata un mesaj publicat, sambata, pe site-ul Ambasadei SUA la…