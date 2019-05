Stiri pe aceeasi tema

- Alin Popoviciu are 17 ani si a devenit un adevarat erou printre colegii sai. Tanarul spune ca a fost amenintat de catre jandarmi pentru ca s-a aflat in centrul protestelor, in timpul vizitei facute de Viorica Dancila la Targu Mures, joi, 16 mai.

- Premierul Romaniei a transmis un mesaj oficial cu ocazia Zilei Mondiale a Libertații Presei prin care ureaza ,,jurnaliștilor și reprezentanților presei mult succes in activitatea lor și sa gaseasca intotdeauna calea de a transmite cetațenilor informațiile corecte!” In municipiul in care au fost inlaturate…

- Romania acorda o importanta deosebita consolidarii relatiei transatlantice, un parteneriat tot mai relevant in contextul actualelor provocari politice, economice si de securitate, se arata in mesajul premierului Viorica Dancila, transmis joi de catre vicepremierul Ana Birchall, in cadrul primei editii…

- Seful in exercitiu al statului ucrainean Petro Porosenko le-a cerut ”iertare” alegatorilor pentru ”erorile” sale, intr-o alocutiune televizata, cu trei zile inaintea turului doi al alegerilor prezidentiale in care rivalul sau, umoristul Volodimir Zelenski, este creditat in sondaje ca mare favorit,…

- Fetița Majdei, Miriam implinește varsta de 7 ani, iar mama ei i-a transmis un mesaj emoționant, postat pe contul de socializare. Colega lui Cristi Brancu, de la „Agenția Vip”, a primit zeci de like-uri și mesaje din partea internauților. „La mulți ani, gargarița mea ! La 7 ani cand eram intrebata ce…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a adresat un mesaj de condoleante Presedintelui Republicii Federale Democratice a Etiopiei, Sahle-Work Zewde. "Am aflat cu intristare despre tragicul accident aviatic din data de 10 martie si doresc sa va transmit compasiunea mea si a poporului roman pentru numeroasele…

- Abordarea presedintelui Klaus Iohannis este una din pachetul acela meschin de instrumente cu care crede ca va castiga simpatie iar lectia asta de economie sa o dea cui vrea pentru ca deja sare calul, a afirmat ministrul Finantelor Publice (MFP), Eugen Teodorovici, miercuri seara la Antena 3. In atacurile…

- Prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, i-a transmis premierului Viorica Dancila in intalnirea de la Bruxelles ca are ”ingrijorari crescande” privind situația din justiție, a anunțat un purtator de cuvant al Comisiei, scrie Hotnews. Potrivit sursei citate, prim-vicepreședinte Timmermans…