Mesajul transmis de Papa Francisc după Liturghia de la Blaj In cadrul Sfintei Liturghii oficiate la Blaj au fost beatificati sapte episcopi greco-catolici martiri: Valeriu Traian Frentiu, Vasile Aftenie, Ioan Suciu, Tit Liviu Chinezu, Ioan Balan, Alexandru Rusu si Iuliu Hossu. "Inainte de a termina aceasta Dumnezeiasca Liturghie, doresc sa va salut inca o data pe voi toti aici prezenti si pe cei pe care i-am intalnit in aceste zile, multumindu-va tuturor pentru primirea calduroasa, ii salut cu respect pe domnul presedinte al republicii si pe celelalte autoritati, exprimandu-mi recunostinta sincera pentru colaborarea rodnica in ceea ce priveste… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

