- Diana Ghișoiu, tanara de 24 de Sibiu aflata in moarte cerebrala de aproape 3 saptamani, s-a stins, noaptea trecuta. Diana fusese diagnosticata cu meningita cu doar cateva zile inainte de a intra in moarte cerebrala. Devastata de durere, familia fetei a luat o decizie importanta.

- Diana se afla de doua saptamani in moarte cerebrala la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din Sibiu. Prietenul tinerei a venit in Romania sa-i fie alaturi Dianei, el fiind de origine turca, stabilit in tara lui natala.

- Clipe cumplite pentru o familie din Sibiu. Parinții unei fete de 24 de ani internata la inceputul lunii cu diagnosticul de meningita au aflat abia dupa o zi ca fata se afla in moarte cerebrala, deși se aflau pe holul spitalului.

- O tanara de 24 de ani, din Sibiu, diagnosticata cu meningita, se afla in moarte cerebrala, parinții cerand anchete pentru a stabili daca ambulanța a intervenit cu intarziere pentru a duce fata de la Spitalul Militar la Spitalul de Urgența din Sibiu, dar și privind intervenția medicilor.Potrivit ...

- Diana Ghisoiu a implinit pe 15 ianuarie, 24 de ani. In aceeasi zi, medicii de la Spitalul Judetean de Urgenta din Sibiu au refuzat sa ii faca o transfuzie de sange, lucru cerut de parintii si prietenii tinerei. Cadrele medicale si-au justificat alegerea spunang ca nu se mai poate face nimic pentru Diana…

- Un barbat din statul american Nebraska i-a surprins pe medici care nu i-au dat nicio șansa ca-și va mai reveni vreodata. Deși se credea ca este in moarte cerebrala, pacientul s-a trezit dupa ce a fost deconectat de la aparate. Tata a patru copii, Scott Marr a fost diagnoticat cu accident vascular cerebral,…

- Moartea artistei Anca Pop a creeat multe controverse. Ancheta este in desfașurare, fiind lansate mai multe ipoteze, una dintre ele fiind chiar o eventuala sinucidere. Tina Pop, sora Ancai Pop, nu crede in varianta sinuciderii acesteia și a transmis un mesaj dureros dupa pierderea suferita. Toata familia…

- Cantaretul Bogdan Chirosca (44 ani), care a murit decapitat in urma unui accident cu ATV-ul petrectu saptamana trecuta intr-un cartier rezidential din municipiul Iasi, este fiul unui preot din judetul Vaslui.