Mesajul transmis de Iohannis la aniversarea unui secol de la unirea Basarabiei cu Romania

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a facut un anunț major, in ziua in care sarbatorim unirea Romaniei cu Basarabia. De la tribuna Parlamentului, Dragnea a anunțat ca susține unirea cu Republica Moldova. ”Ca sa nu existe echivoc, eu o spun deschis, simplu și explicit: eu vreau sa ne unim cu Moldova.…

- Camera Deputatilor si Senatul se vor reuni, marti, intr-o sedinta solemna dedicata implinirii a 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania, in care va fi adoptata o "Declaratie solemna pentru celebrarea Unirii Basarabiei cu Tara Mama, Romania, la 27 martie 1918”. La sedinta nu va lua parte si presedintele…

- In lipsa sefului statului, dar cu invitati precum presedintele Legislativului de la Chisinau, Patriarhul Daniel si Custodele Coroanei, Margareta, la Parlament este in plina desfasurare, la momentul de fata, o sedinta solemna, in ziua in care marcam un secol de la Unirea Basarabiei cu Romania. La eveniment…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, marti, un mesaj la aniversarea a o suta de ani de la unirea Basarabiei cu Romania in care vorbeste despre ”gestul politic si patriotic care face cinste elitelor vremii” si despre faptul ca, ”in clipe de cumpana, in fata amenintarilor si pericolelor, Romania a…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a facut un anunț major, in ziua in care sarbatorim unirea Romaniei cu Basarabia. De la tribuna Parlamentului, Dragnea a anunțat ca susține unirea cu Republica Moldova.”Ca sa nu existe echivoc, eu o spun deschis, simplu și explicit: eu vreau sa ne unim cu Moldova.…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, marti, un mesaj la aniversarea a o suta de ani de la unirea Basarabiei cu Romania in care vorbeste despre ”gestul politic si patriotic care face cinste elitelor vremii” si despre faptul ca, ”in clipe de cumpana, in fata amenintarilor si pericolelor, Romania a…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, nu participa la sedinta festiva a Parlamentului, cu ocazia aniversarii unui secol de la unirea Basarabiei cu Romania. In schimb, acesta a transmis marți, 27 martie, un mesaj.Va prezentam in continuare textul mesajului: „Aniversam astazi 100 de…

- DORINTA…. Inaltpreasfintitul Petru al Basarabiei nu a ajuns ieri la Husi, la simpozionul “Un secol de la unirea Basarabiei cu Regatul Romaniei”. A transmis insa gandurile sale bune, iar Preasfintitul Ignatie al Husilor a precizat ca evenimente la fel de importante, legate tot de Unire, l-au determinat…

- Zeci de mii de persoane au participat duminica, la Chișinau, la Marea Adunare Centenara, manifestatie dedicata implinirii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania. Printre cei prezenți s-a numarat și fostul președinte Traian Basescu (PMP) și Dan Barna (lider USR) și alți politicieni din Romania.…

- Manifestatie de amploare la Chisinau. Acolo a avut loc "Marea Adunare Centenara" care sarbatoreste o suta de ani de la unirea Basarabiei cu Romania. Zeci de mii de oameni au cerut unirea in fata Guvernului. Printre ei a fost si Traian Basescu. Fostul presedinte a cerut Parlamentelor Romaniei si Republicii…

- Liderul PMP, senatorul și ex-președintele Traian Basescu, a cerut parlamentarilor din Romania și Republica Moldova sa voteze unirea celor doua state. Declarația a fost facuta la „Marea Adunare Centenara”, dedicata implinirii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania. Circa 100.000 de oameni au…

- Fostul presedinte Traian Basescu a declarat duminica, la „Marea Adunare Centenara“ de la Chisinau, dedicata implinirii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania, ca parlamentele de la Bucuresti si Chisinau trebuie sa voteze in cel mai scurt timp unirea.

- Traian Basescu a declarat, duminica, la „Marea Adunare Centenara” de la Chisinau, eveniment organizat cu ocazia implinirii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania, ca parlamentele de la Bucuresti si Chisinau ar trebui sa ceara urgent unirea celor doua state.

- Fostul presedinte, Traian Basescu, a cerut duminica, la Chisinau, Parlamentului Romaniei si Parlamentului Republicii Moldova sa voteze unirea celor doua tari, in cinstea Centenarului Unirii. „Marea Adunare Centenara”, manifestatie dedicata implinirii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania,…

- Fostul presedinte Traian Basescu a declarat duminica, la "Marea Adunare Centenara" de la Chisinau, dedicata implinirii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania, ca parlamentele de la Bucuresti si Chisinau trebuie sa voteze in cel mai scurt timp unirea.Citește și: Mizele unui scandal…

- „Marea Adunare Centenara“, dedicata implinirii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania, are loc duminica, de la ora 12:00, la Chisinau, printre cei care si-au anuntat participarea aflandu-se Traian Basescu si Ludovic Orban.

- „Marea Adunare Centenara“, dedicata implinirii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania, are loc duminica, de la ora 12:00, la Chisinau, printre cei care si-au anuntat participarea aflandu-se Traian Basescu si Ludovic Orban.

- "Marea Adunare Centenara", dedicata implinirii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania, are loc duminica, de la ora 12:00, la Chisinau, printre cei care si-au anuntat participarea aflandu-se Traian Basescu si Ludovic Orban, anunta...

- „Marea Adunare Centenara“, dedicata implinirii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania, are loc duminica, de la ora 12:00, la Chisinau, printre cei care si-au anuntat participarea aflandu-se Traian Basescu si Ludovic Orban, anunta Unimedia.

- Liderul fractiunii PDM, Marian Lupu, a declarat joi, 22 martie, in sedinta Parlamentului de la Chisinau, ca unirea Republicii Moldova cu Romania nu se va produce niciodata, iar cei care pledeaza pentru aceasta idee „nu au ce cauta in aceasta sala”.

- Fractiunea Partidului Liberal a parasit sala de sedinte a plenului Parlamentului joi, 22 martie, in semn de protest ca acestora li s-a refuzat sa li se ofere sala Legislativului pentru ziua de 27 martie, in vederea organizarii unei sedinte festive dedicate celor 100 de ani de la unirea Basarabiei cu…

- Igor Dodon spune ca „exista riscul ca dusmanul numarul unu al Republicii Moldova sa fie romanii”. Afirmația a fost facuta intr-un inteviu pentru Radio Europa Libera, in care președintele moldovean a vorbit despre miscarea unionista de la Chisinau. „Cred ca pericolul numarul unu acum pentru Republica…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, considera ca Romania este pregatita pentru Unirea cu Republica Moldova, un proces in care tara noastra ar trebui sa faca mai mult si sa aduca "un plus de concretete" actiunilor sale, informeaza agerpres.ro. "Unirea o va face poporul prin decizia pe care o va…

- Presedintele prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, a anuntat vineri crearea unui asa-zis 'Front national' care, in caz ca 'situatia va iesi de sub control la 25-27 martie', sa devina - potrivit lui - o platforma de rezistenta pentru moldovenii care nu impartasesc ideea Unirii Republicii…

- Birourile permanente reunite al Camerei Deputatilor si Senatului discuta marti organizarea unei sedinte solemne a Parlamentului, la 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania. Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat luni ca aceasta sedinta solemna reprezinta una dintre temele…

- Liviu Dragnea, presedintele PSD, raspunde celor care il acuza ca are un "blat" cu presedintele Iohannis sau cu alte persoane si structuri, facand trimitere indirect la Victor Ponta."Am avut colegi, camarazi ziceau ei, care au inceput sa ma acuze ca am blat cu Iohannis sau cu nu stiu cine.…

- Manifestantii scandeaza impotriva coalitiei de guvernare PSD-ALDE si cer demisia presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului: "PSD, ciuma rosie", "Demisia!", "Hotii!", "Cuib de hoti si de mafioti". De asemenea, oamenii afiseaza pancarte cu mesajele "Referendum pentru legile Justitiei", "Vrem…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat joi, in legatura cu afirmatiile prim-vicepresedintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans, ca Europa este "cu ochii" pe Romania si ca in cazul in care reprezentantii majoritatii parlamentare nu vor intelege acest lucru, tara noastra va fi tratata in continuare…

- Aflat la Bucuresti, prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a avut deja discutii cu presedintii celor doua Camere ale Parlamentului. Si urmeaza sa mai aiba, in aceasta prima zi a lunii martie, o serie de intrevederi cu inalti oficiali romani. Inca de dimineata, in jurul orei 9, Timmermans…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans va veni, joi, in Romania, urmand sa aiba intalniri cu presedintele Romaniei, sefii celor doua Camere ale Parlamentului, premierul dar si cu Laura Codruta Kovesi sau Tudorel Toader.

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans va veni, joi, in Romania, urmand sa aiba intalniri cu presedintele Romaniei, sefii celor doua Camere ale Parlamentului, premierul dar si cu Laura Codruta Kovesi sau Tudorel Toader.

- "Eu am sa dau exemplul personal. In momentul in care am fost investita prim-ministru, am spus ca intr-o tara, pe proiecte comune, echilibrul si buna colaborare sunt foarte importante. De aceea am solicitat si am o deschidere intr-o cooperare foarte buna cu Parlamentul Romaniei, dar in acelasi timp…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a mentionat marti, la CSM, posibilitatea unei sesizari a Curtii Constitutionale, in cazul in care presedintele Iohannis va refuza sa o revoce pe sefa DNA, Laura Codruta Kovesi. Ministrul a adus astfel, la nivelul discursului guvernamental, optiunea sesizarii CCR.…

- Senatorul român Iulia Scântei scrie într-o postare pe facebook ca, Parlamentul Republicii Moldova a refuzat sa dea curs invitației de a avea o ședința comuna a Parlamentelor României și Republicii Moldova care ar fi trebuit sa aiba loc la Iași sau la Chișinau. …

- Presedintele executiv al Partidului Unitatii Nationale (PUN), Anatol Salaru, considera ca doar prin unirea cu Romania, Republica Moldova va scapa de clasa politica actuala de la Chisinau. Potrivit lui, circa 70% dintre alegatori nu au optiune de vot, fiind dezamagiti de catre politicienii moldoveni."Unica…

- Puneti fata in fata curajul miilor de basarabeni care, de cateva saptamani incoace, voteaza si semneaza pentru unirea cu Romania, si pasivitatea bleaga a presedintelui Iohannis, complet indiferent fata de soarta Republicii Moldova. Din 2015, actualul sef al statului n-a mai trecut pe la Chisinau.…

- Presedintele executiv al Partidului Unitatii Nationale (PUN), Anatol Salaru, considera ca doar prin unirea cu Romania, Republica Moldova va scapa de clasa politica actuala de la Chisinau. Potrivit lui, circa 70% dintre alegatori nu au optiune de vot, fiind dezamagiti de catre politicienii moldoveni.

- Conducerile celor doua Camere ale Parlamentului au luat, joi, o decizie in privinta infiintarii Comisiei parlamentare de ancheta privind SPP-ul, mai exact pentru “verificarea activitatii” actualului director al Serviciului, Lucian Pahontu, si “a modului in care este posibil ca acesta sa fi implicat…

- Documentul mentioneaza "practicile negative manifestate de propaganda rusa", dar si faptul ca presiunile Rusiei se manifesta si prin "hartuirea oficialilor politici si institutionali din Moldova, prin abuzuri comise de institutii de la Moscova". In declaratie mai sunt constatate si ingerintele…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri ca in aceasta sesiune parlamentara ar trebui sa inceapa discutiile privind modificarea legilor sigurantei nationale. El s-a referit și la numirea unui director SIE, precizand ca este de mult pe agenda Parlamentului, dar ca nu a discutat acest subiect…

- Intr-un interviu oferit postului de televiziune RTVi, Igor Dodon a fost intrebat cat de posibil este scenariul ca teritoriul Republicii Moldova dintre Prut si Nistru sa se uneasca cu Romania, iar Transnistria sa fie cedata Rusiei. Presedintele tarii a exclus sansele reusitei unei asemenea idei, dar…

- Guvernul Viorica Dancila a fost validat, luni, de cele doua Camere ale Parlamentului, intrunite in sesiune extraordinara, dupa ce anterior ministrii desemnati au fost audiati in comisiile de specialitate. S-au înregistrat 282 de voturi "pentru", 136 "împotrivă" şi o abţinere.…

- Ce iși propun PSD și ALDE, in noul Program de Guvernare. Liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu a afirmat, duminica, la Parlament, ca romanii vor avea mai mulți bani și se dorește continuarea luptei cu statul paralel. Potrivit acestuia, printr-o relatie „solida” Guvern – Parlament se va putea „restabili…

- Hunor: "Programul de guvernare pare scris in Ministerul Agriculturii, intre doua beri" Liderul UDMR, Kelemen Hunor, i-a indemnat pe membrii partidului sa analizeze noul program de guvernare propus de PSD-ALDE, pentru ca "toate aceste acorduri sunt pe termen lung". Luni, noul Guvern va primi votul de…

- Raspunsul vine dupa ce sefii celor doua Camere ale Parlamentului, Liviu Dragnea si Calin Popescu-Tariceanu, au transmis reprezentantilor CE ca „nu sunt corect informati". „Comisia a urmarit indeaproape procesul parlamentar din Romania li evolutia discutiilor asupra acestor legi in decurs de mai multe…

- Scrisoarea trimisa de Comisia Europeana premierului desemnat al Romaniei Viorica Dancila si presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului privind situatia justitiei din Romania reprezinta un „avertisment", iar Executivul UE nu exclude declansarea procedurii folosite in cazul Poloniei, afirma surse…

- Liviu Dragnea, sef al PSD si presedinte al Camerei Deputatilor, nu a participat miercuri la nicio manifestare organizata cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Romane. Acesta s a rezumat la o urare postata pe pagina personala de Facebook.In urma cu 159 de ani, romanii au asezat piatra de temelie a marelui…

- UDMR e in doliu, dupa plecarea dintre cei vii a politicianului Verestoy Attila. Printre primii actanti ai scenei politice care au reactionat public la greaua lovitura suferita de UDMR si, totodata, de intreaga sfera politica din Romania a fost presedintele Camerei Deputatilor si, totodata, seful Partidului…

- Presedintele PSD si al Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, afirma, intr-un mesaj postat miercuri pe pagina sa de socializare, ca oamenii politici de acum 159 ani, care au asezat piatra de temelie a Unirii, au dat dovada de multa intelepciune, trecand peste toate neintelegerile pentru a urmari acelasi…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat miercuri, dupa desemnarea Viorica Dancila in functia de premier, ca liderii PSD se vor reuni luni pentru a stabili componenta Guvernului, iar in 29 ianuarie este posibil votul de investitura. „Presedintele a acceptat propunerea noastra si a desemnat-o pe doamna…