- ”Cu o durere imensa in suflet, vrem sa aducem la cunoștința oamenilor regretul nostru, care nu incape in cuvinte, fața de tragicul accident care a avut ca urmare decesul tanarului de varsta cu copilul nostru, Mario. Transmitem condoleanțe sincere familiei indoliate, durerea noastra fiind de nerostit.…

- Un militar roman a murit in atacul care a avut loc, joi dimineata, la Kabul. Premierul Viorica Dancila a transmis condoleante familiei. Un militar roman a murit in atacul care a avut loc, joi dmineata, la Kabul. O puternica explozie a fost provocata de o masina capcana, fiind inregistrate…

- Președintele Klaus Iohannis a decis sa-l decoreze post-mortem pe diplomatul romanul ucis la ambasada Romaniei de la Kabul cu ordinul național Steaua Romaniei in grad de cavaler cu insemn de razboi. Președintele a transmis condoleanțe familiei indoliate. Miercuri seara, Gheorghe Tinel, prezent…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, marti, un mesaj de condoleante familiei reprezentantului misiunii diplomatice a Romaniei decedat in urma atacului terorist comis la Kabul, in Afganistan, si in care a fost ranit grav un alt cetatean roman. "Condamn cu fermitate atacul terorist las…

- Președintele Klaus Iohannis a transmit un mesaj in care condamna atacul terorist din capitala Afganistanului, Kabul, in urma caruia un angajat al ambasadei romane a fost ucis și un altul grav ranit. ”Condamn cu fermitate atacul terorist laș care, din pacate, a pus capat vieții unui cetațean roman și…

- Klaus Iohannis a purtat o discuție telefonica cu Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei Maceșanu, una dintre cele doua fete pe care Gheorghe Dinca a precizat ca le-a ucis, informația nefiind confirmata de autoritați. Cel care a dezvaluit acest lucru a fost chiar Alexandru Cumpanașu, care a spus ca…

- Un mesaj de adio postat pe o pagina de socializare a pus pe jar cunoscutii si familia unui barbat din Calarasi, care locuieste in Capitala. Mihai Badita este de negasit, dupa ce, in urma cu mai putin de 24 de ore, a anuntat ca vrea sa se sinucida, ulterior nemaiputand fi contactat telefonic.

- Momente extrem de dificile in viata fostei campioane olimpice Simona Amanar Tabara. Dupa ce luna trecuta si-a pierdut mama, doamna Sofica, Simona este din nou indoliata, dupa ce tatal sau, Vasile Amanar, a incetat din viata, la varsta de 70 de ani. „Elena Frincu, Ilie Floroiu, colegii de la CS Farul…