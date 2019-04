Stiri pe aceeasi tema

- † IRINEU PRIN HARUL LUI DUMNEZEU ARHIEPISCOP AL ALBA IULIEI Cinstitului nostru cler, cinului monahal si binecredinciosilor crestini din Eparhia noastra, har si pace de la Dumnezeu, iar de la noi parinteasca binecuvantare! Iubiti fii duhovnicesti, Hristos a inviat! Inviind „a treia zi, dupa Scripturi”…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a revenit la Spitalul Judetean Ploiesti, la sugestia presedintelui Consiliului Judetean Prahova, Bogdan Toader (FOTO), in subordinea caruia se afla unitatea medicala. Ministrul efectuase o vizita inopinata la aceeași unitate medicala, pe 30 martie. Aceasta a precizat…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a confirmat ca diploma folosita de Raluca Birsan, care a fost medic voluntar la Spitalul Judetean Ilfov, este una falsa. De asemenea, documentul prin care aceasta sustinea ca a fost confirmata in rezidentiat, este un fals. Ministrul spune ca a facut plangere penala…

- Ministrul Sanatatii a declarat ca, din datele Institutului National de Sanatate Publica, inca nu se poate vorbi despre un trend descrescator in evolutia gripei. Sorina Pintea a adaugat ca au fost achizitionate inca 30.000 de doze de vaccin antigripal pentru persoanele din grupele de risc. "Saptamana…

- Spitalele care nu raporteaza corect numarul de infecții respiratorii vor fi sancționate. Declarația aparține ministrului Sanatații, Sorina Pintea, care spune ca Direcțiile de Sanatate Publica și Ministerul vor face in continuare controale incrucișate in unitațile medicale. Ministrul Sanatații spune…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a anuntat, ieri, ca in Romania s-a declarat oficial epidemie de gripa. Dupa ce timp de trei saptamani numarul bolnavilor a crescut constant, s-a ajuns la aceasta situatie, care impune luarea de masuri pentru ca gripa sa nu se raspandeasca si mai mult. …

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat oficial epidemie de gripa in Romania, dupa ce s-a inregistrat a treia saptamana cu caracater epidemic. Specialistii estimeaza ca circulatia intensa a virusului gripal se va manifesta si in luna februarie. In acest context, Ecaterina Andronescu, ministrul…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a afirmat marti ca are datele centralizate privind cazurile de gripa, dar deocamdata nu poate fi luata o decizie privind declararea sau nu a unei epidemii, pentru ca sunt spitale care nu raporteaza toate aceste cazuri.