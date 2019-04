Stiri pe aceeasi tema

- Dezvoltatorul Claudiu Oanea a tatonat piața imobiliara ani la rand pana a inceput sa iși investeasca banii in acest domeniu. Licențiat in matematica, Claudiu Oanea și-a calculat cu exactitate proiectele. A investit in zonele cele mai bune ale Iașului, fiind printre primii care a dat startul construcțiilor…

- Salajul se gasește pe ultimele trei locuri la nivel național, in privința tranzacțiilor imobiliare realizate in primele saptamani ale acestui an. Și la numarul de ipoteci suntem, de asemenea, pe ultimul loc, lucru care nu reprezinta in mod necesar ceva rau pentru populație, ci doar pentru instituțiile…

- Viorel Roman, un afacerist din Iasi, a scapat de inchisoare si de plata unor daune de peste 3 milioane de lei catre o femeie de afaceri din Alba pe care a inselat-o in urma cu aproape 10 ani. Curtea de Apel Alba Iulia a constatat prescrierea infractiunii de inselaciune.

- Numarul tinerilor din Iasi a scazut in ultimii cinci ani cu aproape 9.000, desi orasul este centru regional si universitar. Un grup de lucru format din membri a 40 de asociatii atrag atentia ca lipsa investitiei statului in activitatile tinerilor poate fi una dintre cauzele scaderii numarului de tineri.

- Numarul tinerilor din Iasi a scazut in ultimii cinci ani cu aproape 9.000, desi orasul este centru regional si universitar. Un grup de lucru format din membri a 40 de asociatii atrag atentia ca lipsa investitiei statului in activitatile tinerilor poate fi una dintre cauzele scaderii numarului de tineri.

- Mai multi presupusi nationalisti nord-irlandezi au patruns într-o casa din localitatea Newtownabbey, din Irlanda de Nord, si au batut cu bâte de baseball cinci români care locuiau acolo, potrivit unor oficiali care au precizat ca exista

- Nistor Vlad Calin, patronul unei firme clujene de tranzacții cu moneda virtuala CoinFlux, va fi extradat in SUA, dupa ce Instanța suprema a confirmat decizia instanței ierarhic inferioare și a dispus predarea acestuia catre autoritațile americane, in stare de arest.Autoritațile americane l-au…