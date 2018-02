Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep, care s-a retras, vineri, din semifinalele turneului de la Doha, a notat, intr-un mesaj postat pe Facebook, ca a trebuit sa accepte realitatea ca nu putea continua, din cauza accidentarii la piciorul drept. Ea a precizat ca este frustrant faptul ca a fost nevoita sa se retraga din cauza…

- Simona Halep, numarul doi mondial, s-a declarat dezamagita de faptul ca a trebuit sa se retraga din turneul de la Doha, chiar daca se calificase în semifinale, și a ținut sa le mulțumeasca fanilor sai pentru sprijinul acordat. "Din pacate, accidentarea mea s-a agravat ieri (n.r. - vineri),…

- Simona Halep, numarul doi mondial, s-a declarat dezamagita de faptul ca a trebuit sa se retraga din turneul de la Doha, chiar daca se calificase in semifinale, si a tinut sa le multumeasca fanilor sai pentru sprijinul acordat. "Din pacate, accidentarea mea s-a agravat ieri (n.r. - vineri),…

- Simona Halep s-a retras de la turneul de la Doha, desi s-a calificat in semifinale, din cauza unei recidive a accidentarii suferita la Australian Open. La revenirea in Romania, Simona a refuzat dialogul cu presa, scrie DigiSport. Fostul lider mondial a anuntat ca urmatorul turneu la care va participa…

- Simona Halep, care s-a retras, vineri, din semifinalele turneului de la Doha, a notat, intr-un mesaj postat pe Facebook, ca a trebuit sa accepte realitatea ca nu putea continua, din cauza accidentarii la piciorul drept. Ea a precizat ca este frustrant faptul ca a fost nevoita sa se retraga din cauza…

- Simona Halep a plecat, luni dimineața, spre turneul de la Doha, Qatar, care se va desfașura în perioada 12 - 17 februarie.Numarul 2 WTA a vorbit despre semnarea parteneriatului cu Nike, ce are o valoare de 2 milioane de euro."E cea mai buna decizie pe care o puteam lua.…

- Asa cum era de asteptat, echipa de tenis Romaniei nu a avut nevoie de Simona Halep pentru a se impune in fata modestei echipe a Canadei, in primul tur al Grupei Mondiale II din Fed Cup. Romania a castigat cu 3-1, dar scorul a fost fixat la 3-0 de victoria decisiva a Irinei Begu. Balul a fost deschis…

- Romania a invins Canada, in primul tur al Grupei Mondiale II a Fed Cup, dupa ce jucatoarea de tenis Irina Begu a intrecut-o pe Katherine Sebov cu 6-2, 6-4 si a ridicat scorul general la 3-0, duminica, in Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, iar echipa noastra va juca in barajul pentru accederea in Grupa…

- Medicul Stefan Irimia, care a consultat-o pe Simona Halep la Cluj-Napoca, a declarat, sambata, pentru News.ro, ca jucatoarea de pe locul 2 WTA se simte mult mai bine si urmeaza sa mai faca un RMN, dupa care va pleca, luni, la Doha, titreaza News.ro. “Simona se simte mult mai bine. Aseara s-a antrenat…

- Dezvaluiri incredibile ale celei mai in forma jucatoare de tenis din Romania. Aceasta a devoalat faptul ca i s-a propus sa faca mai multe blaturi in schimbul unor sume de bani. Mihaela Buzarnescu a fost abordata pentru a tranti meciuri. Romanca ajunsa pe locul 43 in ierarhia WTA dupa un an 2017 de…

- Brigitte Nastase a luat o decizie importanta in legatura cu mariajul sau, bruneta a depus cererea de divort la Judecatoria Sectorului 1. Contactat de Cancan.ro, site-ul nr 1 din Romania, Ilie Nastase nu a fost foarte comunicativ, ba chiar a intrebat cine a depus divortul.

- Simona Halep, locul 2 WTA, nu este refacuta dupa accidentarile suferite la Australian Open si nu va evolua in intalnirea Romania -Canada din cadrul Cupei Federatiei. Prezenta Mihaelei Buzarnescu in echipa de FedCup a Romaniei este incerta. Simona Halep a anuntat ca nu va participa la partida de Fed…

- O cunoscuta jucatoare de tenis din Romania lanseaza acuzații dure la adresa Simonei Halep, susținand ca Romania „nu sta in Simona Halep”, care rateaza meciul cu Canada, din cauza unei accidentari.

- Sorana Cirstea a declarat, marti, pe Aeroportul Henri Coanda, ca „Romania nu sta in Simona Halep”, care rateaza meciul cu Canada din cauza unei accidentari, si ca poate face „3 echipe de Fed Cup”. „Romania poate face trei echipe de Fed Cup, Romania nu sta in Simona Halep. Avem destule jucatoare si cred…

- Puțina lume știe ca intre Sorana Cirstea și Simona Halep nu este o relație prea buna. Cele doua colege in echipa de Fed Cup nu sunt deloc prietene, ba mai mult, nu se inghit deloc. Iar reacția Soranei la plecarea spre Cluj, acolo unde se va juca in acest week-end partida impotriva Canadei, spune totul…

- Aflata pe locul 38 in ierarhia mondiala, Sorana Cirstea este convinsa ca echipa de Fed Cup a Romaniei se poate descurca si fara Simona Halep in partida cu Canada, din primul tur al Grupei Mondiale II. "Romania nu sta in Simona, avem destule jucatoare si cred ca ar trebui sa putem sa castigam cu echipa…

- Simona Halep a fost trecuta pe lista oficiala pentru meciurile Romaniei de la Fed Cup cu Canada, dar nu va juca. Site-ul doartenis.ro scrie ca Simona Halep va sta in tribune la Cluj. Motivul il reprezinta accidentarea suferita de jucatoarea noastra la Australian Open. Toți apropiații Simonei au sfatuit-o…

- Un moment foarte interesant s-a petrecut sambata seara, in minutul 72 al partidei Gaz Metan - FCSB. La scorul de 2-0 pentru vicecampioana Romaniei, Nicolae Dica a decis sa il scoata de pe teren pe Florin Tanase si sa il introduca pe Cristi Tanase. Decarul, cel care a purtat banderola de capitan…

- Simona Halep (26 de ani, locul 2 WTA) a disputat luna trecuta finala probei de simplu feminin la Australian Open. Romanca a fost invinsa de Caroline Wozniacki, care a și detronat-o din poziția de lider mondial . Pentru parcursul de la primul turneu de Mare Șlem al anului, reprezentanta noastra a fost…

- Florin Segarceanu, noul capitan nejucator al echipei de Fed Cup, a dat detalii despre starea de sanatate a Simonei Halep. Simona Halep se relaxeaza dupa Australian Open 2018. "Ma refac alaturi de noul meu prieten" FOTO "Simona Halep este in perioada de recuperare. Are probleme la glezna.…

- Dinamo – FCSB, pe Arena Naționala. Prețul biletelor. Derby de Romania, Dinamo – FCSB, va avea loc duminica, 18 februarie, pe Arena Naționala din București. Partida, care era prevazuta, inițial, a avea loc pe stadionul ”Dinamo” se va disputa in etapa a 25-a din sezonul regulat și va incepe de la ora…

- Simona Halep revine azi in tara din postura de finalista la Australian Open 2018. Romanca n-a luat trofeul, insa le-a cucerit inimile celor care i-au urmarit parcursul in ultimele doua saptamani. Cancan.ro, site-ul numarul 1 din Romania transmite live de pe Aeroportul Otopeni, unde sportiva este asteptata…

- Hunor: "Programul de guvernare pare scris in Ministerul Agriculturii, intre doua beri" Liderul UDMR, Kelemen Hunor, i-a indemnat pe membrii partidului sa analizeze noul program de guvernare propus de PSD-ALDE, pentru ca "toate aceste acorduri sunt pe termen lung". Luni, noul Guvern va primi votul de…

- Locul 1 mondial, cecul de 2,6 milioane de euro, titlul de Mare Șlem! Asta a pierdut Simona Halep in meciul cu Caroline Wozniacki, in finala de la Australian Open.Halep a scris istorie pentru Romania: a jucat cu trofeul pe masa, dar intra in analele tenisului ca fiind primul lider mondial care…

- Jurnaliștii de la El Pais au luat-o peste picior pe Simona, când au aflat ca liderul WTA nu are un sponsor tehnic: ”Simona Halep, cea care își cumpara îmbracamintea de pe Internet pentru ca nu are niciun sponsor”. Jurnaliștii spanioli acorda mai multa atenție…

- Simona Halep a scris istorie pentru Romania reusind sa se califice in finala turneului de Grand Slam de la Australian Open. Romnca noastra va juca sambata pentru marele trofeu urmand a se duela cu daneza Caroline Wozniacki. Meciul o sa fie de poveste pentru ca aduce fata in fata primele doua clasate…

- Pe lista românilor care si-au asigurat prezenta în semifinalele primului turneu de Mare Slem al anului s-a mai adaugat un nume. Filip Jianu, în vârsta de numai 16 ani, s-a calificat în penultimul act al probei de dublu a juniorilor, urmând sa joace pentru…

- Pe lista romanilor care si-au asigurat prezenta in semifinalele primului turneu de Mare Slem al anului s-a mai adaugat un nume. Filip Jianu (16 ani) s-a calificat in penultimul act al probei de dublu a juniorilor, urmand sa joace maine pentru un loc in finala. Jianu, jucator legitimat la CS Dinamo,…

- Nici bine nu a terminat meciul, ca Simona a și postat o frumoasa fotografie pe contul ei de Instagram. Halep s-a calificat, miercuri dimineata, in prima semifinala de la Australian Open, astfel liderul mondial i-a cedat doar cinci game-uri Karolinei Pliskova (6-3, 6-2).

- Premierul interimar Mihai Fifor spune ca PSD nu putea avea o optiune mai buna pentru functia de premier decat Viorica Dancila, precizand ca aceasta are "un profil european incontestabil" si "o solida experienta politica si administrativa". "Romania are, de ieri, un nou premier desemnat, doamna…

- Organizatorii turneului de la Australian Open au anuntat orele de disputare ale meciurilor celor trei romance calificate in turul doi la competitiai de Mare Slem de la Antipozi. Simona Halep, Sorana Cirstea si Ana Bogdan au acces in turul al doi.

- Australian Open a inceput, iar jucatoarele din Romania sunt in prima linie. Pe langa emoțiile create pe teren de Simona și compania, cel mai mare eveniment sportiv al inceputului de an ii aduce pe pariori fața in fața cu mai multe dileme. Unele dintre cele mai populare opțiuni de pariere inainte de…

- Simona Halep s-a calificat, marti dimineata, in turul al doilea de la Australian Open, dupa o victorie muncita, scor 7-6 (5), 6-1, in fata australiencei Destanee Aiava. La finalul unui meci in care s-a confruntat cu o situatie tensionata creata de "fuga" la vestiare a adversarei sale si cu o sperietura…

- Simona Halep a reusit o dubla performanta la turneul WTA de la Shenzen. Tenismena din Romania a devenit campioana la simplu dupa ce invins-o in finala pe Karolina Siniakova cu scorul de 6-1 2-6 6-0.

- Primele doua romance din clasamentul WTA, Simona Halep, locul 1 WTA, și Irina Begu, locul 43 WTA, s-au intalnit azi in semifinalele turneului de la Shenzhen. In urma unui duel intins pe durata unei ore și 30 de minute de joc, victoria i-a revenit liderului mondial.

- CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , a detonat bomba inceputului de an dupa ce a filmat-o pe ambasadoarea Olandei, Stella Ronner Grubacic, o apriga contestatara a ”Legilor Justitiei”, la masa de Revelion alaturi de Regele Asfaltului Nelu Iordache, anchetat in mai multe dosare! ( VEZI AICI: Mega-exclusivitatea…

- Jucatoarea rusa de tenis Maria Sharapova s-a calificat in sferturile de finala ale turneului WTA de la Shenzhen (China), dotat cu premii in valoare totala de 626.750 dolari, invingand-o in trei seturi, 4-6, 6-3, 6-2, pe americanca Alison Riske, intr-o partida disputata marti. Sharapova se va lupta pentru…

- CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta imagini in exclusivitate nationala cu Principele Nicolae si logodnica lui, Alina Maria Binder, cea supranumita "Lady Di" a Romaniei. Vizibil afectati de trecerea la cele vesnice a Regelui Mihai, bunicul printului, cei doi au mers sa se plimbe in Parcul…

- Simona Halep, locul I WTA, a castigat turneul demonstrativ de la Hua Hin, dupa ce a invins-o, duminica, in finala, pe sportiva ceha Karolina Pliskova, locul 4 WTA, cu scorul de 6-2, 6-3. Halep a aratat aceeasi seriozitate, aceeasi disponibilitate la efort si aceeasi precizie ca in partida cu Johanna…

- Eugenie Bouchard (23 de ani) a fost numita cea mai buna jucatoare a Canadei patru ani la rand, intre 2013 si 2016, dar hegemonia lui "Genie" a luat sfarsit. Distinctia merge in acest an la Bianca Andreescu (17 ani), jucatoare nascuta din parinti romani. La numai 17 ani, Bianca Andreescu…

- Romania va fi reprezentata de sase jucatoare si un jucator pe tablourile principale de simplu ale primului turneu de Grand Slam al anului 2018, Australian Open, care se va derula in perioada 15 28 ianuarie. Este vorba de liderul mondial al clasamentului feminin, constanteanca Simona Halep, de Sorana…

- Accidentul rutier s-a produs, in noaptea de duminica spre luni, pe centura orasului Lugoj, din judetul Timis. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Timis, Ionut Sarbu, a declarat, luni dimineata, corespondentului MEDIAFAX, ca soferul unei masini care circula dinspre…

- Carles Puigdemont a plecat in Belgia alaturi de alti fosti patru membri ai Guvernului regional catalan, dupa ce Executivul de la Madrid a dispus suspendarea autonomiei regiunii care a adoptat in mod unilateral o declaratie de independenta la sfarsitul lunii octombrie. ”Indiferent de ce se…

- Nadia Comaneci: "Ziua nationala a noastra" Nadia Comaneci, cea mai cunoscuta sportiva a Romaniei, care a rescris istoria gimnasticii la Jocurile Olimpice de la Montreal cu primul zece din istoria gimnasticii, a distribuit pe contul oficial de Facebook un clip de 8 secunde care a strans peste…

- "Eu nu stiu daca Simona Halep este cea mai bun sportiv din Romania si nu asta este important, insa datorita sportului pe care il practica, Simona Halep este cea mai populara romanca sau roman de pe tot globul pamantesc. Tenisul a fost intotdeauna printre cele mai vizibile, daca nu cel mai vizibil sport.…

- "Provocarea mea pentru sezonul 2018 este sa fiu numarul unu mondial. Sunt o serie de jucatoare care se lupta pentru primul loc, iar eu ma vad capabila sa fiu una dintre ele. Cariera mea a fost intr-un progres continuu, iar asta imi da multa incredere", a afirmat Muguruza la postul spaniol Cadena…

- Purtatorul de cuvant al ISU Arges, Madalina Epure, a declarat, corespondentului MEDIAFAX, ca pompierii au fost alertati dupa producerea unei explozii la o butelie, deflagratie produsa in Pitesti, la un restaurant. ”Explozia nu este urmata de incendiu. Exista doua victime, una cu arsuri la…