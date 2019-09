Stiri pe aceeasi tema

- JR Storment si sotia lui, Jessica Brandes, din Oregon, Statele Unite, aveau gemeni, pe Wiley si Oliver Storment, insa moartea lui Wiley, la doar opt ani, i-a dat peste cap. Cel mai afectat a fost tatal familiei. Dependent de munca, JR obisnuia sa-si neglijeze ... The post Mesajul tulburator transmis…

- "Fiica noastra, Xana, a plecat dintre noi in aceasta dupa-amiaza. Va multumesc pentru toate gesturile de afectiune pe care ni le-ati aratat in aceste luni, pentru discretia si intelegerea de care ati dat dovada. Tin sa le multumesc si medicilor de la spitalele San Joan de Deu si Sant Pau pentru dedicatia…

- Zeci de mesaje de condoleante au fost postate pe retelele de socializare in memoria tanarului din Maramures care a murit strivit de masina, dar si-a salvat familia. Devastata de durere, mama sa a publicat un mesaj sfasietor la adresa fiului ei pe care il numeste erou. Tanarul 30 de ani va fi inmormantat…

- Cunoscutul alpinist roman Zsolt Torok a murit. Avea 45 de ani și fusese dat disparut de familie. Alpinistul disparuse in Muntii Fagaras, unde a fost gasit decedat dupa ce ar fi cazut de la...

- Filosoful Mihai Șora, in varsta de 102 ani, a povestit ca a fost talharit in metrou și i-a transmis un mesaj dojenitor „hoțomanului” care l-a pradat. The post Timișoreanul Mihai Șora, in varsta de 102 ani, a fost talharit in metrou! Mesajul incredibil pe care i l-a transmis „hoțomanului” appeared first…

- Actrita de teatru si film Florina Cercel a murit in dimineata zilei de 30 iulie la varsta de 76 de ani, iar echipa Teatrului National Bucuresti a transmis un mesaj de adio emotionant si a anuntat cand si unde isi vor putea lua ramas bun cei care au indragit-o.

- Tatal lui Catrinel Sandu a murit. Nicu Sandu s-a stins din viata duminica seara, la Spitalul Colentina din Capitala, acolo unde fusese internat in urma cu mai bine de trei luni. Vedeta a sperat pana in ultimul moment ca se mai poate face ceva pentru ca parintele ei sa fie salvat, dar din pacate, acesta…

