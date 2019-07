DOLIU LA HOLLYWOOD. Soţia unui actor celebru a murit de cancer FOTO

Sotia lui Vinnie Jones a murit de cancer. Tanya avea 53 de ani si se lupta de 6 ani cu boala nemiloasa, scrie ciao.ro. Aceasta a murit inconjurata de familie, in resedinta pe care actorul o are in Los Angeles, informeaza The Sun. „La ora 8.46 AM, sotia lui Vinnie… [citeste mai departe]