Mesajul principelui Nicolae după ce testul de paternitate a ieșit pozitiv Au trecut cațiva ani de cand Nicoleta Carjan a anunțat ca are un copil cu principele Nicolae, nepotul regelui Mihai. Nicolae a refuzat sa recunoasca fetița și a cerut un test de paternitate. Acesta a fost facut de curand, iar rezultatul este pozitiv. "In urma insistentelor mele de a face testul privind stabilirea paternitatii presupusului meu copil, doamna Nicoleta Cirjan a acceptat realizarea acestuia. Rezultatul a fost pozitiv, reiesind ca sunt tatal copilului ei. Avand in vedere contextul in care acest copil a venit pe lume, faptul ca nu am avut o relatie cu mama acestuia, mi-am asumat responsabilitatea…

- CHIȘINAU, 26 mart – Sputnik. O femeie din Rezina îi acuza pe medici ca bebelușul ei de doar doua saptamâni a murit din cauza lor. Mama copilului spune ca bebelușul ei s-a nascut prematur și a fost nevoie ca acesta sa fie hranit cu ajutorul unei sonde. © Sputnik / Сергей ПивоваровInfiorator:…

