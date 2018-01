Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Sectorului 3, Robert Negoița, a declarat, inainte de debutul ședinței Comitetului Executiv al PSD, ca cei care protesteaza fac „chestii ilegale” și ca ar trebui sa ceara autorizație. Totodata, social-democratul a minimizat numarul celor care au protestat sambata seara.

- Liviu Dragnea, despre protestul din 20 ianuarie. Liderul PSD a precizat luni ca la protestele de sambata au participat 25.000 de manifestanți și nu 70.000, conform evaluarilor oficiale pe care le-a consultat. Dragnea a menționat ca nu trebuie ca el trebuie sa dea un raspuns cu privire la nemulțumirile…

- Senatorul PSD si vicepresedinte al partidului, Ecaterina Andronescu, a declarat ca protestele de amploare de sambata din Bucuresti si din tara pot strica imaginea Romaniei in afara si a apreciat ca daca acrediteaza ideea ca este o tara instabila si neguvernabila, toata lumea are de pierdut, iar atunci…

- Fie ca nu stie... sigur sau nu vrea sa faca public inca "verdictulldquo; de luni, cand noul Guvern va fi anuntat si in a carui structura s ar parea ca va exista un nou ministru al Educatiei, in persoana universitarului Ecaterina Andronescu, vineri, 19 ianuarie, Liviu Marian Pop s a aflat la Constanta,…

- Acord intre Universitatea Bucuresti și institutele de pe Platforma Magurele Foto: eli-np.ro. Universitatea din Bucuresti a încheiat un acord de parteneriat cu institutele de cercetare pentru fizica de pe Platforma Magurele. Aceasta va permite profesorilor si doctoranzilor Scolii…

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, spune ca va pleca de la Ministerul Educației daca asa va decide Comitetul Executiv National al PSD. Aceasta, in condițiile in care numele senatorului Ecaterina Andronescu este vehiculat pentru acest minister, in viitorul Cabinet.

- La 1 februarie am putea avea un guvern nou, funcțional. Se poarta deja negocieri pentru formarea noului Guvern, care va avea in componența și nume din Executivul Tudose. ALDE isi va pastra portofliile, iar cativa ministri controversati vor pleca din Guvern. De asemenea, se va face loc unor…

- Social democratii au hotarat foarte repede pe cine vor propune pentru a prelua functia de premier. Europarlamentarul Viorica Dancila este varianta discutata si agreata de reprezentantii conducerii PSD pentru a-i lua locul lui Mihai Tudose. Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis a declarat ca miine asteapta…

- Liviu Dragnea a precizat ca varianta de premier propusa de PSD a fost facuta și cu gandul la preluarea de catre Romania a președinției Consiliului Uniunii Europenene. Dragnea a spus ca pe Dancila o recomanda nu doar experiența de la Bruxelles, ci și faptul ca este “o femeie civilizata, neconflictuala,…

- Lia Olguța Vasilescu anunța variantele de premier PSD. Ministrul Muncii a declarat, marți, la sediul central al PSD, inainte de ședința Comitetului Executiv Național, ca șanse de a fi nominalizați pentru șefia Executivului au și Șerban Nicolae, Mihai Fifor dar și Ecaterina Andronescu. ”Ca varianta,…

- Fostul ministru al Educației, Ecaterina Andronescu, a intrerupt intrunirea Comitetului Executiv Național al PSD printr-o ieșire nervoasa, cerandu-le liderilor partidului sa gaseasca o soluție pentru a salva partidul.

- Primarul Sectorului 3, Robert Negoita, a sustinut luni, înaintea reuniunii Comitetului Executiv National al PSD, ca la cabinetul lui Liviu Dragnea de la Parlament s-au strâns semnaturi de la liderii organizatiilor judetene ale PSD, el considerând ca acest lucru este "profund…

- Liderul PSD Dambovita, Adrian Tutuianu, spune ca o noua schimbare de guvern ar fi sinucidere politica pentru PSD, ca o demisie a premierului sau o noua motiune de cenzura impotriva propriului Cabinet ar duce partidul din nou la mana presedintelui Klaus Iohannis si la un vot in Parlament, ambele situatii…

- "Ma astept ca in viitorul CExN sa discutam mai mult despre modalitatile prin care acest guvern sa functioneze si mai bine decat a functionat pana in prezent, despre ceea ce putem aduce in plus pentru Romania si pentru toti romanii, indiferent daca ne-au dat votul increderii lor sau inca nu au facut…

- Primarul Aradului, Gheorghe Falca (PNL), a declarat ca a decis, vineri, sa anuleze in Consilul Local (CL) hotararea de majorare a unor taxe si impozite locale, aprobata inainte de Craciun. Falca a reclamat ca USR a inceput "o campanie" dupa majorarea taxelor, in timp ce fondurile suplimentare…

- Aproximativ 300 de persoane au protestat, duminica seara, in centrul orasului Cluj Napoca, fata de legile Justitiei si fata de Guvern, infromeaza Agerpres.ro. Protestatarii au adus, ca de obicei, pancarte sub forma de mana cu mesajul 39;Toti pentru justitie 39;, precum si altele pe care au scris 39;PSD,…

- SUA vor investi peste 200 milioane de dolari pentru renovarea si modernizarea unor facilitati - intre care baze aeriene - inainte de utilizarea lor in Europa de catre fortele aeriene americane,...

- Compania de armament Raytheon a primit din partea Fortelor Aeriene din SUA doua contracte, in valoare totala de 659,9 milioane de dolari, pentru livrarea in Romania si in alte tari a unor sisteme de rachete aer-aer si a unor echipamente de testare, potrivit unui anunt al Pentagonului, citat de Romania…

- Este vorba despre o productie Romania TV pregatita pentru seara de 31 decembrie si prezentata drept „un chef maraton cu super invitati". Fosti si actuali ministri, senatori si deputati, presedinti de comisii parlamentare, cu totii se prind in hore, canta melodii populare, chiuie si danseaza alaturi…

- Reprezentantul Initiativa Romania, Mihai Politeanu, a precizat, miercuri, dupa intrevederea cu premierul Mihai Tudose, ca intalnirea cu acesta pe tema legilor Justitiei nu a fost „imbucuratoare” si ca, in consecinta, protestele vor continua pana vor fi stopate modificarile la legislatia penala.„Am…

- Show in Senat la legile justitiei. Un senator clujean a impartit cartea „Ferma animalelor" Un senator clujean a fost si joi unul dintre principalii protagonisti ai protestelor inedite ale opozitiei din Parlamentul Romaniei. Senatul, ca si camera decizionala, a dat miercuri si joi votul final…

- Comisiile reunite pentru buget-finante ale Parlamentului au aprobat joi bugetul Ministerului Afacerilor Externe pentru anul 2018, in forma propusa de Guvern. In 2018, MAE are 944,1 milioane de lei credite bugetare (majorare cu 21,86% fata de 2017) si 1.033,1 milioane de lei - credite de angajament.…

- Aviz favorabil bugetului alocat MAI Ministrul Carmen Dan. Foto: Agerpres. Comisiile reunite pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala au dat aviz favorabil, în forma propusa de Guvern, bugetului alocat Ministerului Afacerilor Interne pentru 2018. Ministrul Carmen Dan…

- "Pana acum eram acuzați ca intervenim prea mult in piața, ca afectam rezerva. Acum domnul prim-ministru spune ca nu facem destul. Sa ințelegem prin aceasta ca ne recomanda sa creștem dobanda de intervenție, ca acela este instrumentul pe care il avem la dispoziție, pentru a raspunde unei deprecieri…

- Ecaterina Andronescu, fostul ministru al Educatiei, a vorbit, cu lacrimi in ochi, despre moartea Stelei Popescu, una dintre cele mai indragite actrite de comedie din Romania. Stela Popescu a murit la 81 de ani.

- Tudose au fost intampinati, ieri, la sosirea la hotelul din Baile Herculane, unde era programata sedinta Comitetului Executiv National (CExN al PSD), de cativa protestatari care i-au cerut demisia presedintelui social-democratilor. Cei cativa protestatari au inceput sa huiduie in momentul in care Liviu…

- Premierul Mihai Tudose discuta cu reprezentantii Asociatiei Muncipiilor din România, mai multi primari, printre care si edilul Capitalei, aflându-se la Guvern. Potrivit unor surse, la discutii este prezent si presedintele PSD, Liviu Dragnea. Premierul Mihai Tudose este însotit,…

- Premierul Mihai Tudose a declarat luni, la ședința Asociației Municipiilor din Romania, ca nu a existat nicio ședința de guvern și nici nu va exista pana cand primarii nu vor cadea de acord asupra unui buget echilibrat, astfel incat investițiile sa asigure o dezvoltare proporționala la nivelul intregii…