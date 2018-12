Stiri pe aceeasi tema

- Dragi locuitori ai comunei Stoenești, lasati o parte din lumina artificiilor aprinse in noaptea Anului Nou sa va lumineze. Fie ca Anul care vine sa fie pentru voi o punte spre ceva mai bun, mai luminos și sa va daruiasca sanatate, pace in suflet si prosperitate pentru cei dragi. Sarbatori fericite!

- Fie ca spiritul Sarbatorilor de Iarna sa patrunda in casa si in sufletul tuturor locuitorilor comunei Barbatești, dar si al celor dragi! Iubirea, bucuria, intelepciunea si generozitatea sa va fie calauza in 2019! In speranta unui An Nou mult mai bun, va transmit sanatate, incredere si multa fericire!…

- Fie ca toate visele pe care le fauriti in aceste zile magice sa se implinesca si drumul strabatut pentru realizarea lor sa va aduca bucurie in inimi, iar in case fericire si belsug. La multi ani 2019!”

- MESAJE DE ANUL NOU 2019 pentru prieteni E cumpana dintre ani! Sa privim inapoi cu iertare, inainte cu speranta, in jos cu intelegere si in sus cu recunostinta! Un An Nou plin de bucurii si impliniri! La multi ani! Inchide ochii si pune-ti o dorinta. Am auzit ca de Anul Nou orice vis…

- AJUNUL ANULUI NOU, URARI SI MESAJE DE ANUL NOU: "Iti doresc ca in anul 2019 sa ai parte de 12 luni de sanatate, 52 de saptamani fericite, 365 de zile cu bogatie, 8760 ore de intelepciune, 525600 minute de distractie si in final 31536000 de secunde petrecute alaturi de persoana pe care o iubesti!"…

- Cosmin Contra a transmis un mesaj suporterilor echipei naționale prin intermediul paginii de Facebook și al site-ului FRF. Selecționerul le ureaza sarbatori fericite și așteapta o asistența cat mai mare la partidele naționalei. "Le doresc tuturor suporterilor echipei nationale sarbatori fericite si…

- Romania, 100 de ani Gandurile unui simplu roman care iși iubește țara Draga Romanie, ce ți-aș putea dori eu, un om simplu și umil in fața mareției tale? Un roman pursange, credincios și neclintit in iubirea sa de neam și de țara? Un veșnic indragostit de pamantul tau sfant, de istoria și codrii tai,…

- La mulți ani, de Sfantul Andrei! Mesajul primarului Ion Georgescu. Astazi este sarbatorit Sfantul Apostol Andrei, proclamat ”ocrotitorul Romaniei”, sarbatoare marcata cu cruce roșie in calendarul bisericesc ortodox. Primarul Mioveniului, Ion Georgescu, le transmite un mesaj tuturor sarbatoriților: ”Cu…