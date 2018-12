Stiri pe aceeasi tema

- Fie ca spiritul Sarbatorilor de Iarna sa patrunda in casa si in sufletul tuturor locuitorilor comunei Barbatești, dar si al celor dragi! Iubirea, bucuria, intelepciunea si generozitatea sa va fie calauza in 2019! In speranta unui An Nou mult mai bun, va transmit sanatate, incredere si multa fericire!…

- Fie ca toate visele pe care le fauriti in aceste zile magice sa se implinesca si drumul strabatut pentru realizarea lor sa va aduca bucurie in inimi, iar in case fericire si belsug. La multi ani 2019!”

- In preajma Sarbatorilor de Iarna, tuturor locuitorilor comunei Bujoreni, colaboratorilor și nu numai, transmit gandul meu bun și sper ca Anul Nou sa va aduca dragostea, armonia, stralucirea și lumina pe care le meritați din plin. Sarbatori fericite alaturi de cei dragi dumneavoastra!

- Serviciul Roman de Informații a transmis o urare romanilor, pe Facebook, in ajun de An Nou. ”Și in 2019 sa auzim de bine!”, este mesajul SRI-ului, insoțit de o poza cu un receptor roșu al unui telefon fix, ce atarna in partea stanga a imaginii alaturi de logo-ul instituției. CITEȘTE ȘI: MESAJE DE ANUL…

- Nici in Ajun de An Nou angajatii primarului Kovacs nu rateaza ocazia de a insulta si desconsidera persoanele care nu fac parte din grupul de supusi ai acestuia. Dupa ce a slujit 41 de ani consecutiv la altarul bisericii ortodoxe din Ianculesti, preotul Gheorghe Sorian este inclus de un consilier personal…

- In varsta de 82 de ani, Papa Francisc, care a facut din apararea migrantilor un punct central al pontificatului sau, a facut aceste comentarii in mesajul sau pentru Ziua Mondiala a Pacii pe care o celebreaza Biserica Catolica la 1 ianuarie. Mesajul este trimis sefilor de stat si de guvern si organizatiilor…

- Romania, 100 de ani Gandurile unui simplu roman care iși iubește țara Draga Romanie, ce ți-aș putea dori eu, un om simplu și umil in fața mareției tale? Un roman pursange, credincios și neclintit in iubirea sa de neam și de țara? Un veșnic indragostit de pamantul tau sfant, de istoria și codrii tai,…

- La mulți ani, de Sfantul Andrei! Mesajul primarului Ion Georgescu. Astazi este sarbatorit Sfantul Apostol Andrei, proclamat ”ocrotitorul Romaniei”, sarbatoare marcata cu cruce roșie in calendarul bisericesc ortodox. Primarul Mioveniului, Ion Georgescu, le transmite un mesaj tuturor sarbatoriților: ”Cu…