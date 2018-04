Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Baia Mare s-a alaturat comunitatii romano-catolice din Baia Mare pentru Sarbatorile Pascale. Catalin Chereches a participat la Slujba de Inviere de la Biserica romano-catolica Sfanta Treime din Baia Mare , unde a primit lumina alaturi de credinciosi. “Aseara am avut bucuria sa…

- In Duminica Floriilor, cand praznuim intrarea triumfala a lui Iisus in Ierusalim, sa ne intoarcem cu smerenie si incredere spre Dumnezeu, sa ne rugam sa ocroteasca familiile noastre, comunitatea baimareana. Sa ne intoarcem cu bunatate spre cei din jurul nostru, aflati in nevoie. Sa lasam comuniunea…

- Presedintele Romaniei Klaus Iohannis a ales sa transimita doua mesaje intr-unul singur, pe pagina sa de Facebook: si pentru Florii, si pentru Pastele Catolic. Tuturor celor care sarbatoresc astazi Paștele, le doresc sa intampine Invierea Domnului cu bucurie și liniște sufleteasca. Cristos a Inviat!…

- "Astazi este o zi cu dubla semnificatie pentru crestinatate: Pastele catolic si Duminica Floriilor pentru crestinii ortodocsi. Tuturor romanilor care celebreaza aceste sarbatori le urez sanatate, liniste si sa se bucure alaturi de familie si de toti cei dragi de spiritul sfant al acestei zile!",…

- Papa Francisc si-a exprimat ''rusinea'' de a lasa tinerilor generatii ''o lume dezbinata de conflicte si razboaie'', în cadrul rugaciunii rostite vineri seara cu ocazia procesiunii traditionale Via Crucis (Drumul Crucii), în fata Colosseumului din Roma,

- Așadar, referitor la procesul penal in care primarul de Baia Mare, Catalin Cherecheș, este judecat pentru luare de mita (sub acuzația de luare de mita, in forma continuata!), la dosarul cauzei pe rol la Tribunalul Cluj a ajuns, in sfarșit, și Raportul de expertiza criminalistica nr. 53 din 23 martie…

- Duminica, 25 martie 2018, la Biserica Nouapostolica din municipiul reședința de județ a fost prezent Apostolul Patriarh Jean-Luc Schneider, liderul Bisericii Nouapostolice. La eveniment a participat și primarul Catalin Cherecheș, care i-a acordat acordand titlul de Cetațean de Onoare al Municipiului…

- Cora Muntean, o jurnalista din București, a postat duminica seara, pe pagina ei de Facebook un mesaj emoțional. Jurnalista a fost talharita și agresata fizic sambata seara in Capitala, in zona Arcului de Triumf, iar acum vrea sa transmita tuturor un mesaj – indiferent cat de complicat sau anevoios e…

- Astazi, de Buna Vestire, aniversam Ziua Poliției Romane. In aceasta zi de sarbatoare cer demnitate si respect pentru politisti! In numele meu si al baimarenilor care sunt beneficiarii directi ai activitatii de zi cu zi a celor care lucreaza neincetat pentru a asigura linistea si ordinea publica a orasului,…

- In cadrul ședinței extraordinare a Consiliului local Baia Mare, convocata din dispoziția primarului municipiului Baia Mare, Catalin Cherecheș, a fost adoptata prin votul unanim al consilierilor locali Declarația de Unire cu Basarabia. Expunerile au fost prezentate public de catre Catalin Cherecheș,…

- Catalin Chereches, primarul municipiului Baia Mare este decis sa depuna o plangere penala pe numele firmei care adminsitreaza cladirea Tricomar. Noaptea trecuta o mare parte din constructie s-a prabusit si doar o minune a facut ca nimeni sa nu fie ranit. Chereches spune ca a facut numeroase demersuri…

- Intruniti vineri, 23 martie, intr-o sedinta extraordinara, consilierii locali baimareni au aprobat un proiect de hotarare prin care Baia Mare se uneste simbolic cu Republica Moldova. “Proiect de hotarare privind insusirea Declaratiei de Unire cu Republica Moldova”, asa este numit documentul votat de…

- Catalin Chereches, primarul municipiului Baia Mare a participat joi, 22 martie la un eveniment de suflet. Scriitorul si omul de presa Gheorghe Parja a lansat volumul “Ochii Basarabiei”, eveniment editorial la care a participat si primarul. Catalin Chereches le-a vorbit celor prezenti despre prietenia…

- Tribunalul Cluj continua sa judece dosarul construit de DNA impotriva edilului din Baia Mare, Catalin Cherecheș. La termenul din 14 martie, secretara primariei și angajatul unei firme ce acorda credite au vorbit despre comportamentul violent a celui ce l-a denunțat pe Cherecheș, Cristian Șpan. Potrivit…

- Procurorul DNA Cluj Adriana Titu si tanarul avocat Alexandru Risnita au fost protagonistii celui mai tensionat moment de pana acum din procesul primarului din Baia Mare, Catalin Chereches de la tribunalul Cluj. Si acest proces nu duce lipsa de astfel de momente. Dupa audierea celor doi martori de ieri,…

- Primarul din Cavnic isi cauta consilier personal. Maramures Jurnal ii propune primarului Vladimir Petrut sa-l consilieze gratuit, facand astfel o importanta economie la bugetul orasului. Primarul din Cavnic isi cauta consilier personal. A facut public anuntul pe pagina de Facebook a institutiei si acum…

- Cu toata propaganda de manipulare si directionare a atentiei opiniei publice catre detalii irelevante, Catalin Chereches pierde tot mai mult teren in fata alegatorilor carora acum sapte ani le-a promis un oras fara egal. Un pol de putere al Romaniei, o veritabila capitala economica, cu care ne vom mandri…

- Prestatie lamentabila a primarului baimarean Catalin Chereches, la ultima conferinta de presa. Anuntata cu mare fast, plina de dezvaluiri cutremuratoare, aparitia publica a edilului a fost o noua mostra de delir verbal si defulari la adresa unor persoane care ii provoaca dureri de cap. In rest, nimic.…

- Primavara a luat din nou pe nepregatite firmele responsabile cu deszapezirea in Baia Mare. S-a intervenit greoi, dupa ce stratul de nea a fost suficient de mare pentru a afecta circulatia rutiera. Mai mult, utilajele au intervenit gresit, aruncand zapada pe trotuare, dupa ce acestea fusesera in prealabil…

- Femeile sunt cele mai prețioase creaturi daruite omenirii de Dumnezeu. Ele ne dau viața, ne iubesc necondiționat, ne protejeaza, ne sunt alaturi la bine, dar mai ales la greu. Știu mereu sa ne ofere ceea ce avem nevoie: atenție, sprijin, dragoste, ințelegere. Sunt impulsul de care avem nevoie pentru…

- In anul Centenarului Romaniei Mari este important ca toți sa aiba acces la colecțiile muzeale brașovene. In calitatea sa de autoritate tutelara, Consiliul Județean Brașov asigura finanțarea activitații muzeelor brașovene. „In anul Centenarului Romaniei Mari propun sa facem un pas in fața și sa asiguram…

- La Primaria municipiului Baia Mare au fost astazi invitati din Ucraina. Delegatia din tara vecina care a participat la Expozitia de tehnica medciala MaraMedica l-a vizitat de Catalin Chereches, primarul municipiului Baia Mare. “Am avut placerea sa ii am invitați pe delegații din Ivano-Frankivsk prezenți…

- Catalin Chereches, primarul de la Baia Mare , a afirmat in direct la Antena 3 ca secretarul politic al Ambasadei SUA l-a vizitat la Baia Mare inainte de alegeri. Oficialul american ar fi fost foarte bine informat despre sansele fiecarei formatiuni politice si i-ar fi spus lui Chereches ca este la curent…

- DEZVALUIRI ULUITOARE. VEZI cine i-ar fi cerut lui Catalin Chereches, primarul municipiului Baia Mare, sa accepte un viceprimar de la UDMR Dezvaluirile au fost facut chiar de Catalin Chereches, in direct la Antena 3. Acesta afirma ca secretarul politic al Ambasadei SUA l-a vizitat la Baia Mare inainte…

- Oficiali ai Ambasadei SUA s-ar fi implicat in alegerile din 2016, cand au sustinut „interviuri” cu mai multi candidati din toata tara. In cadrul unui asemenea interviu, secretarul politic al Ambasadei SUA in Romania i-ar fi cerut lui Catalin Chereches, primarul municipiului Baia Mare, sa accepte un…

- Dupa ce Primarul Municipiului Baia Mare a reorganizat Politia Locala, astfel incat aceasta sa devina cu adevarat un instrument eficient in prevenirea, depistarea si sanctionarea infractiunilor marunte pe care le pot savarsi baimarenii, iata ca acesta merge mai departe si, in cadrul unui program pilot,…

- Dat in folosinta in iarna anului 2015, (cine a mai auzit sa inaugurezi un parc in extrasezon?) Parcul Central a fost asumat cu mare fast de administratia locala, fiind prezentat ca o realizare exceptionala a urbei. Proiectul depus de Cristian Anghel, finalizat si insusit cu fast de Catalin Chereches,…

- Consilierii locali baimareni au decis ca e cazul sa mai dea o lovitura orasului. Slugile lui Catalin Chereches, obedientii alesi reprezinte interesele urbei, au cedat FARA NICIO GARANTIE si TOTAL NECONDITIONAT simbolul sportiv al Baii Mari. Cu toate ca Ministerul Tineretului si Sportului a precizat…

- Primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad a declarat luni, ca intentioneaza sa genereze o serie de proiecte ce vizeaza „generatia Z” si familiile cu multi copii, punctul de plecare al acestor idei fiind rezultatele unui sondaj de opinie. „In viitorul apropiat voi initia o serie de intalniri…

- Primarul municipiului Baia Mare a trait clipe pline de emotie alaturi de copiii si tinerii din comunitatea roma din Baia Mare. Vineri, 26 ianuarie, Catalin Cherecheș a participat la Biblioteca Judeteana “Petre Dulfu” la actiunea “Holocaustul – o dureroasa amintire”. “Cu o zi inainte de comemorarea…

- Dupa noua ani si jumatate de cand se afla la conducerea orasului, primarul Francisc Boldea s-a aratat deranjat de faptul ca unii lugojeni se plang de conditiile din spital. Primarul a fost surprins ca lugojenii ii cer socoteala pentru faptul ca in 2018 mancarea bolnavilor este carata de la bucatarie,…

- Controlul judiciar in cazul lui Catalin Chereches, reales la scrutinul local din iunie 2016 in functia de primar al municipiului Baia Mare cu peste 70% din voturi, in timp ce era in inchisoare, a fost revocat definitiv.

- Mesajul unei tinere targoviștence face inconjurul Romaniei in rețele de socializare. Tanara cauta un loc de munca, nu pentru bani Post-ul „Nu am pretenții financiare. Imi doresc doar integrare”- Mesajul unei targoviștence pe care societatea o respinge din cauza problemelor de vedere apare prima data…

- Vasile Lucaciu a fost omagiat de elevii baimareni de la liceul din Baia Mare care ii poarta numele. Alaturi de liceenii care au marcat 166 de ani de la nasterea “Leului de la Sisesti” s-a aflat si primarul municipiului Baia Mare, Catalin Chereches. Acesta le-a transmis un mesaj catre ei, dar si catre…

- Timp de 3 zile, municipiul Baia Mare a fost gazda pentru Adunarea Generala a Consiliului Județean al Elevilor Maramureș, eveniment la care au participat reprezentanți ai Consiliilor Județene a Elevilor din mai multe zone ale țarii. Catalin Cherecheș, primarul municipiului Baia Mare a participat la unul…

- Dupa dosarele lui Paltin Sturdza si Sorin Strutinsky, instrumentate de DNA, in care acestia au fost arestati in baza unor stenograme falsificate in mod grosolan, iese la iveala un nou caz revoltator care arata cat de usor pot fi aruncati in inchisoare oameni doar pentru ca exista anumite interese oculte.…

- DNA, prinsa cu ocaua mica. VEZI RAPORTUL devastator despre inregistrarile din dosarul primarului Catalin Cherecheș “Cele 36 de fisiere audio in litigiu contin urme de editare computerizata prin montaj audio, stergere si inserare… Nu contin inregistrari audio autentice sau originale… Pot induce in eroare…

- Rasturnare de situatie in dosarul primarului de Baia Mare, Catalin Cherecheș! Edilul sustine ca probele in dosarul in care este judecat pentru luare de mita nu sunt valabile. Chereches a depus la dosar si o expertiza care, sustine el, demonstreaza ca toate cele 36 de interceptari existente la dosarul…

- Pe Facebook, Primaria Municipiului Giurgiu a scris: Dupa impactul foarte mare pe care l-a avut o postare personala a dlui.primar Nicolae Barbu legata de exemplul de buna practica de la Spitatul din Tulcea, unde este afisat pe toate usile faptul ca nu se accepta spaga si se pare ca asa stau lucrurile…

- Astazi,15 Ianuarie, cu ocazia Zilei Culturii Naționale, doresc sa transmit un mesaj tututor celor care indragesc valorile culturii romane. Am fost și voi ramane un iubitor al poeziei romanești, iar

- Primarul municipiului Buzau, Constantin Toma, a lansat duminica pe pagina sa de Facebook un apel catre conducerea PSD „sa lase Guvernul sa lucreze, pentru ca este pe calea cea buna, chiar daca trebuie sa ia masuri care deranjeaza pe unii”. Semnalul dat de primarul Toma vine intr-un moment important…

- Se stie ca in sistemul bugetar exista o ierarhie clar definita. O masa amorfa de angajati tinuta la colt, zeci de functionari cu vechime, blazati si fara perspectiva, plus cativa dinozauri cu apucaturi primitive, cocotati in pozitii directoriale. In functie de gradul de obedienta si prestatiile individuale,…

- Protestatarii au adus, ca de obicei, pancarte sub forma de mana cu mesajul 'Toti pentru justitie', precum si altele pe care au scris 'PSD, ciuma rosie', 'Ignoranta ucide democratia, libertatea, speranta' sau 'In democratie, hotii stau la puscarie', dar si un banner cu mesajul 'Uniti salvam toata…

- Colonelul Dorin Ioan Coste este, incepand cu data de 3 ianuarie 2018, noul director general al Directiei Generale de Actiune Civica din cadrul Administrației Locale Baia Mare.Va avea in subordine Poliția Locala și Relațiile Publice. Siguranța cetațenilor in municipiul Baia Mare este una din prioritațile…

- Mesajul de suflet al primarului Catalin Cherecheș , adresat baimarenilor, la trecerea dintre ani : „Astazi ii mulțumesc lui Dumnezeu pentru faptul ca m-am nascut baimarean” Anul 2107 a fost un an plin de incercari pentru Catalin Cherecheș. Dar, credința in Dumnezeu, rugaciunile celor care-i sunt…