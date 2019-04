Stiri pe aceeasi tema

- Fostul selecționer al Romaniei, Anghel Iordanescu, candidat al UNPR la alegerile europarlamentare s-a aratat emoționat de declarațiile colegului sau, Ilie Nastase, cel care le-a cerut romanilor ”Va rog sa va cereți dreptul de a fi normali, de a va bucura de viața! Va aștept langa mine!”.Mesajul…

- Apel in comunitatea din Baia Mare pentru o tanara mamica, Giulia Strebeli a nascut in dimineata zilei de miercuri, 10 aprilie cel de-al patrulea copil al familiei, baiatul mult asteptat, dar fericirea familiei a fost de scurta durata. Acum proaspata mamica are nevoie de sprijinul oamenilor de bine din…

- Chiar daca viata a fost mai putin darnica pentru el si chiar daca nu a avut mereu o perna sub cap sau o farfurie de mancare inainte de culcare, Simion Tomita sau Simi cum il stiu tiganii din Baia Mare nu se da batut. Are 55 de ani si de trei ani are grija de […] The post Apel in comunitatea baimareana…

- O prietena de familie a postat pe pagina personala de Facebook un mesaj in care solicita mobilizare pentru ajutorarea celor doi copii ramasi orfani de ambii parinti in urma crimei de pe strada Petru Dulfu. Mesajul a fost distribuit de zeci de ori, povestea fiind impresionanta pana la lacrimi… “Dragi…

- Baia Mare este printre cele 5 orașe finaliste pentru titlul de Capitala Europeana a Tineretului! Cel mai important atu al municipiului este faptul ca s-au facut imbunatațiri semnificative in procesul de a deveni un oraș prietenos cu tinerii. Baia Mare este in prezent Capitala Tineretului din Romania.…

- Catalin Chereches a fost pradat de hoti. Scene șocante povestite de primarul din Baia Mare… Scene șocante povestite de primarul din Baia Mare, Catalin Cherecheș. Casa acestuia a fost sparta de hoți, insa edilul spune ca oamenii nu au sustras niciun bun. „Acum cateva zile mi-a fost sparta mie casa. La…

- "Acum cateva zile mi-a fost sparta mie casa. La mine ca și primar e mai simplu, poate s-au grabit cei de la DNA, au vrut sa puna niște microfoane prin casa, dar eu sunt deja obișnuit. Nu imi lipsește nimic. Mi-au spart ușa și atat. Au decuplat curentul electric, camerele video mai aveau cateva ore…

- Un mesaj fals despre apa presupus contaminata de la robinet a devenit viral pe grupurile de parinti din Capitala. Mesajul, avand inclus un link catre site-ul Apa Nova, ii avertiza pe bucuresteni ca, "in urma unui incident chimic sau...