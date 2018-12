MESAJUL presedintelul Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud, transmis cu prilejul Zilei Nationale a Romaniei.

Stiri pe aceeasi tema

- Dragi romani, Acum, cand se implinesc 100 de ani de la Marea Unire din 1918, cel mai important mesaj pe care doresc sa il transmit este legat de contributia milioanelor de romani la indeplinirea visului nostru dintotdeauna de a construi un stat modern cu o natiune unita, mandra de identitatea ei unica.…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a transmis un mesaj cu prilejul Centenarului Marii Uniri:"Dragi romani,Marea Unire este un simbol pentru ceea ce se poate realiza prin eforturile noastre comune. Ea apartine tuturor cetatenilor romani si ne aminteste sa credem in puterea noastra, in justetea…

- Ambasadorul britanic la Bucuresti, Andrew Noble, a transmis sambata un mesaj video, in limba romana, in care le ureaza "La multi ani!" romanilor cu ocazia Zilei Nationale, in care afirma ca Marea Britanie paraseste Uniunea Europeana, dar ramane in Europa alaturi de partenerul sau strategic Romania.

- Presedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, a transmis, astazi, la implinirea a 100 de ani de la Marea Unire, mesajul Cetatii de Scaun a Sucevei catre Cetatea Alba Carolina. Gheorghe Flutur si primarul primarul Sucevei, Ion Lungu, au participat astazi, 1 Decembrie, la manifestarile orgranizate…

- Ministrul George Ciamba a transmis un mesaj tuturor romanilor, cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei. Au trecut 100 de ani de la momentul in care generatia de la 1918 a reusit Marea Unire, iar Romania sarbatoreste acest Centenar ca un stat democratic, parte dintr o structura de aliante care au facut…

- Mesajul ambasadorului George Cristian Maior cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei și a Centenarului Marii Uniri.„Dragi romani, Acum, cand se implinesc 100 de ani de la Marea Unire din 1918, cel mai important mesaj pe care doresc sa il transmit este legat de contributia milioanelor de…

- Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan a tinut sa transmita tuturor romanilor un mesaj cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei. "Suntem privilegiati sa traim acest moment unic in istorie ndash; Centenarul Marii Uniri Am avut sansa sa ne fi nascut intr o tara despre care se spune ca este Gradina Maicii…

- Mesajul președintelui Consiliului Județean Maramureș ocazionat de Centarul Marii Uniri, Dragi maramureșeni, dragi romani, Marele patriot Ioan Rațiu spunea ca „Existenta unui popor nu se discuta, ci se afirma” și, de aceea, Marea Unire din 1918 a fost si va ramane pagina cea mai importanta a istoriei…