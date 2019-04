Stiri pe aceeasi tema

- ”O alta simpla precizare ! Prin aceste replici, eu nu ma " razboiesc" cu nimeni, doar ca nu pot accepta multele neadevaruri din ultima perioada! PS: acest mesaj va fi sters intr-o ora !”, scrie Tudorel Toader. Citeste si: Tudorel Toader, anunt de ultima ora pe Facebook loading...

- Cristina Spatar vrea sa iși gaseasca liniștea spirituala și sa lase in urma toate problemele care au macinat-o ani la randul. Vedeta a plecat, in pragul sfintelor sarbatori de Paști, tocmai in Ierusalim, in pelerinaj.

- PSD a raspuns la anunțul de joi al șefului statului privind temele referendumului de pe 26 mai cu un comunicat în care vorbește și despre salariul minim, deși președintele Klaus Iohannis nu a atins deloc aceasta tema în declarația de presa de la Palatul Cotroceni.”PSD nu se…

- ”Așa cum a anunțat anterior, PSD nu se va pronunța oficial asupra intrebarilor pentru referendum propuse de Iohannis, decat dupa ce acestea vor fi formulate. PSD nu se va opune in niciun fel organizarii referendumului propus de Iohannis, dar nu va accepta niciodata reducerea sau desființarea…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a convocat duminica o sedinta la sediul ministerului, la care au participat directorul general CNAIR, Narcis Neaga si conducerea Directiilor Regionale de Drumuri si Poduri (DRDP).

- Presedintele Igor Dodon se afla la punctul sau de maximum in exercitarea puterii. Este intotdeauna cazul pentru un presedinte, dupa alegeri generale, cand fostul Parlament - si Presedintele Parlamentului aferent, numarul doi in stat – a disparut, si cand revine constitutional Presedintelui sarcina de…

- Fostul jucator de tenis Ilie Nastase si-a recunoscut vinovatia, joi, in cadrul procesului desfasurat la Judecatoria Sectorului 1, in care este acuzat de conducere sub influenta bauturilor alcoolice si sustragere de la recoltarea probelor biologice, fiind de acord sa efectueze munca in folosul comunitatii.

- Curtea Constitutionala ar putea pronunta, miercuri, o decizie in cazul sesizarii presedintelui Klaus Iohannis privind modificarile aduse Legii 35/1997, prin care functia de Avocat al Poporului este asimilata ca rang cu functia de ministru, beneficiind in mod corespunzator de toate drepturile acestuia,…