- Implinirea a 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania, celebrata astazi, 27 martie, va fi marcata la Sfantu Gheorghe printr-un ceremonial militar și religios. Unirea Basarabiei cu Romania a fost hotarata la 27 martie 1918, de Sfatul Tarii de la Chisinau. Presedintele Klaus Iohannis a promulgat…

- Forumul Judecatorilor din Romania ii scrie presedintelui Klaus Iohannis, solicitandu-i sa retrimita Parlamentului cele trei legi ale justitiei, dar si sa solicite opinia Comisiei de la Venetia.Forumul Judecatorilor din Romania spune, in scrisoarea adresata presedintelui, ca se impune ca cele…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, joi, ca pentru Romania stadiul negocierilor privind Brexit "arata foarte bine". "Despre Brexit o sa va spun mai multe probabil maine, dupa ce terminam...

- Romania trebuie sa sprijine ferm parcursul european al Republicii Moldova, a declarat, joi, ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, in contextul implinirii in 27 martie a 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania. 'Evenimentul este foarte clar, practic este crearea statului modern roman,…

- Presedintele Klaus Iohannis, a transmis joi un mesaj de felicitare presedintelui ales al Federatiei Ruse, Vladimir Putin, in care mentioneaza ca este increzator cu privire la beneficiile dezvoltarii relatiilor dintre cele doua state.

- „Istoria ramane cea mai frumoasa poveste”, spune istoricul Adrian Cioroianu, iar buzoianul Alexandru Marghiloman pare a fi cel mai bun exemplu. Incepand de la averea sa fabuloasa, care avea sa se faramiteze incredibil dupa moartea lui, continuand cu rolul sau deosebit de important in Unirea Basarabiei…

- Președintele Klaus Iohannis a vorbit cu pasiune in fața oamenilor de afaceri din Romania despre implicarea acestora in viitorul Romaniei. Mesajul liderului de la Cotroceni este unul foarte clar și cere un proiect care sa aiba ca scop prosperitatea economica, avand in vedere susținerea pe care sectorul…

- Iubita lui Liviu Dragnea, Irina Tanase, s-a straduit si ea, dupa puterile ei, sa sustina luptele politice duse de „Daddy”. La scurt timp dupa alegerile parlamentare ea a postat pe Facebook invective la adresa lui Klaus Iohannis. Dupa ce Klaus Iohannis a refuzat propunerea lui Liviu Dragnea ca Sevil…

- 'Sigur ca intotdeauna este loc de mai bine, dar eu cred ca s-au facut pasi importanti pentru ca si in Romania sa avem nu numai declarativ, dar realmente sa avem egalitate de sanse si aici ma refer nu numai la legea care este in momentul de fata, la care cu modestie am contribuit si eu. (...) Avem…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, ii raspunde presedintelui Klaus Iohannis, printr-un mesaj postat pe Facebook “pentru corecta informare a opiniei publice, in care spune ca “nimeni nu a afirmat ca procurorii isi desfasoara activitatea sub controlul ministrului justitiei”. Presedintele Klaus Iohannis…

- Razboi total in justitia din Romania. Tudorel Toader a cerut revocarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, iar acum lumea s-a impartit in doua tabere. Presedintele Klaus Iohannis a dat un semnal clar. Nu va marsa la propunerea de revocare.Citeste si: RCS & RDS și TELEKOM puși la zid: Un cunoscut…

- La Vida Loca – showul de succes internațional al flautistului Matei Ioachimescu, impreuna cu pianistul venezuelean Alfredo Ovalles, revine in Romania pentru un turneu național care va include și Timișoara, cu un concert extraordinar de Marțișor, la Sala Capitol a Filarmonicii “Banatul”, ce va avea loc…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretul privind promulgarea Legii pentru realizarea "Capabilitatii de sprijin de foc indirect" aferenta programului de inzestrare "Sistem Lansator Multiplu de Rachete cu bataie mare", anunta Administratia Prezidentiala. Legea are ca obiect de…

- Dieta Melaniei Trump. Cum isi mentine silueta sotia presedintelui SUA Desi Michelle Obama a fost foarte deschisa in privinta dietei familiei sale la Casa Alba, incurajand oamenii sa manance sanatos, Melania Trump se dovedeste a fi mult mai discreta. Cu toate acestea s-a aflat ca, la micul-dejun…

- Anterior, președintele țarii, Igor Dodon a declarat ca „UNIREA inseamna razboi civil", in contextul localitaților care semneaza Declarația simbol de Unire cu Romania. Astazi, primarul demisionar, Dorin Chirtoaca a menționat ca populația este imparțita in grupuri și datorita lui Dodon „lumea mai crede…

- Președinteșe Klaus Iohannis petrece și weekendul acesta la schi pe partiile din Masivul Șureanu, una dintre destinațiile sale preferate din Romania, unde a mai fost surprins de doua ori iarna aceasta. Un turist aflat sambata pe partie a realizat cateva fotografii cu șeful statului in timp ce aștepta…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, considera ca "hotararile mari" ale presedintelui Klaus Iohannis nu pot fi clintite de agitatia creata de coalitia majoritara, dovada in acest sens fiind temele abordate in intalnirea cu premierul Viorica Dancila si liderul PSD, Liviu Dragnea. "Pozitia presedintelui extrem…

- Intr-o continua demonstratie de ”asa nu” pentru fotbalul european, FCSB continua sa aiba capitani de echipa numiti in loja, nu alesi de antrenor sau votati de jucatori. Florin Tanase poarta banderola dupa interventia lui Gigi Becali, cel care i-o luase unui Denis Alibec pe care tot el l-a numit,…

- Influențele venite in domeniile cele mai importante și care influențeaza vadit funcționarea statului de drept au ajuns pe masa politicienilor de la Strasbourg. Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, s-a declarat convins, la Strasbourg, ca exista dezinformari la nivel european in legatura cu situatia din…

- Ministerul Afacerilor Externe apreciaza interventia publica a presedintelui Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, prin care acesta recunoaste capacitatea mecanismelor democratice si constitutionale din Romania de a lua propriile decizii, in deplin acord cu valorile europene, creand premisele unui…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca statul de drept este o chestiune vitala pentru Romania, subliniind ca nimeni nu are indoieli in privinta functionarii acestuia. "In tratate nu este prevazut asa ceva si, daca…

- Seful statului se va intalni mai intai cu Jean-Claude Juncker, dupa care are programata o intrevedere cu membrii Colegiului Comisiei. Potrivit Administratiei Prezidentiale, cu acest prilej, vor fi abordate subiecte legate de pregatirea Presedintiei romane a Consiliului Uniunii Europene…

- Comisarul european pentru Politica Regionala, Corina Crețu, susține ca la Bruxelles se discuta despre varianta ca statele care au derapaje democratice sa primeasca mai puține fonduri europene. Personal, Crețu nu este de acord cu aceasta propunere, pentru a nu transforma banii europeni ,,intr-un instrument…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, sambata, un mesaj cu ocazia Zilei Internationale a comemorarii victimelor Holocaustului, in care afirma ca Romania continua sa lupte impotriva oricarei forme de antisemitism, rasism, xenofobie si discriminare.

- Medicul gastroenteorolog, Alina Buliarca, și-a exprimat dezamagirea fața de sistemul medical din România, printr-o postare pe Facebook ce a ajuns virala. Mesajul medicului a fost distribuit de peste 10.000 de ori. Alina Buliarca, din Cluj, a marturisit, în scrisoarea postata pe contul…

- ”Un veac de singuratate” ”Romania reala si Romania de pe Facebook sunt total diferite”, se arata pe Contributors.ro. Ca dovada, desi FB a reusit performanta de a da un pseudo-partid parlamentar, acesta e departe de a prinde contur dincolo de lumea virtuala, in viata politica urata si cruda, care functioneaza…

- Sarbatorim, astazi, 159 de ani de la Unirea Principatelor Romane sub conducerea lui Alexandru Ioan Cuza, , așa cum o caracteriza unul dintre artizanii acesteia, Mihail Kogalniceanu. Calauziți, ca multe alte popoare europene ale acelor vremuri, de dorința de emancipare naționala, conștienți de legitimitatea…

- Mandri sa fim romani! Dragi maramureseni, Anul acesta, romanii de pretutindeni sarbatoresc centenarul nasterii statului modern, eveniment major in existenta si definirea identitatii noastre ca natie. Romania de astazi, un stat independent si suveran, membra a Uniunii Europene si a NATO, nu ar fi existat…

- Dragi maramureșeni, Anul acesta, romanii de pretutindeni sarbatoresc centenarul nașterii statului modern, eveniment major in existența și definirea identitații noastre ca nație. Romania de astazi, un stat independent și suveran, membra a Uniunii Europene și a NATO, nu ar fi existat fara evenimentele…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat marti ca Romania are o societate matura, care a dovedit ca este capabila sa lupte pentru valorile in care crede, dar ca aceasta societate are nevoie de un stat care trebuie sa fie pe masura ei. „2018 este cu adevarat momentul cel mai potrivit pentru a reflecta…

- Va fi sedinta de grad zero maine, 23 ianuarie, la Palatul Cotroceni! Presedintele Klaus Iohannis se va intalni cu sefii misiunilor diplomatice acreditati la Bucuresti. Intalnirea anuala cu sefii misiunilor diplomatice acreditati in Romania va avea loc la ora 12,00, potrivit unui anunt al Administratiei…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat miercuri seara ca mai da o sansa PSD si o nominalizeaza pe Viorica Dancila pentru postul de premier, decizie care a starnit critici din partea opozitiei. USR arata ca este regretabil ca presedintele Klaus Iohannis a ratat sansa de a limita dezastrul produs de PSD,…

- Presa internationala scrie, miercuri, despre anuntul presedintelui Klaus Iohannis cu privire la postul de prim-ministru, mentionând ca România va avea pentru prima data o femeie premier si ca Viorica Dancila este al treilea prim-ministru din ultimul an. “România va…

- Viorica Dancila, premierul desemnat sa ii ia locul lui Mihai Tudose la Palatul Victoria, a declarat, miercuri, ca asteapta votul de investitura din Parlament si ca Romania trebuie sa se pregateasca pentru preluarea presedintiei Consiliului Uniunii Europene. “Astept sa avem votul in Parlament, pentru…

- Președintele Klaus Iohannis a acceptat propunerea facuta de PSD pentru postul de prim-ministru. De astazi, Romania are primul premier femeie din istoria sa, dupa ce seful statului a fost de-acord cu propunerea inaintata de PSD, respectiv Viorica Dancila. „Argumentul cel mai puternic este aritmetica…

- UPDATE Președintele Klaus Iohannis a convocat, miercuri, la Palatul Cotroceni, partidele politice, pentru consultari in vederea desemnarii unui nou premier care sa formeze Guvernul. Primii chemați la Cotroceni au fost reprezentanții alianței PSD-ALDE, care deține majoritatea…

- Mai multe imagini pe AGERPRES FOTO Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca Romania sustine implementarea riguroasa a sanctiunilor internationale impuse Coreei de Nord de ONU si UE si a exprimat speranta ca eforturile comunitatii internationale vor conduce la solutionarea…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat marti ca l-a desemnat pe Mihai Fifor, actualul ministru al Apararii, sa exercite interimar functia de prim-ministru al României, în urma demisiei lui Mihai Tudose. El a aratat ca situatia în care s-a ajuns îl nemultumeste profund…

- Mesajul presedintelui Iohannis la 450 de ani de la "Edictul de la Turda" Dieta de la Turda, institutie care adoptat Edictul promulgat de Principele Transilvaniei, Ioan Sigismund Zápolya. Foto: pictura de Aladár Körösfoi-Kriesch. Presedintele…

- Calin Popescu Tariceanu îi cere presedintelui Klaus Iohannis sa exprime o pozitie clara cu privire la influenta sistemului paralel în justitie. Într-un mesaj postat pe Facebook, președintele Senatului face referire la cererea exprimata de Victor Alistar în cadrul CSM, de a…

- Aproximativ 300 de persoane au protestat, duminica seara, în centrul orasului Cluj-Napoca, fata de legile Justitiei si fata de Guvern. Protestatarii au adus, ca de obicei, pancarte sub forma de mâna cu mesajul 'Toti pentru justitie', precum si altele pe care au scris 'PSD, ciuma…

- Presedintele Klaus Iohannis a discutat la telefon, vineri, cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, la initiativa acestuia din urma, si i-a transmis ca o eventuala decizie in sensul mutarii Ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim poate fi luata doar cu luarea in considerare a evolutiilor viitoare…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, mai multe legi privind ratificarea unor acorduri si a unei conventii. Astfel, seful statului a semnat decretele privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Romania si Republica Serbia in domeniul securitatii sociale, semnat la Belgrad…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, legea bugetului de stat si pe cea privind bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2018, insa seful statului atrage atentia asupra unor vulnerabilitati, informeaza Administrația Prezidențiala.

- "Nu e rau absolut deloc! Acum mi-a fost semnalat acest sondaj care a fost realizat intre cititorii DCNews. Le multumesc tuturor celor ce m-au votat si in primul rand Dumneavoastrca ca imi dati forta pentru a continua. #rezistamimimpreuna, #continuamimpreuna", a fost mesajul publicat de Rareș Bogdan.…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, duminica, un mesaj romanilor, cu ocazia trecerii in noul an, subliniind ca societatea si-a demonstrat in 2017 atasamentul fata de valorile democratiei, dar anticipand ca in 2018 ne vor astepta noi provocari. Mesajul presedintelui a fost inregistrat si…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, duminica, pe Facebook, ca 2017 a fost un an al incercarilor, in care societatea si-a demonstrat atasamentul fata de valorile democratiei, afirmand ca in fata noilor provocari „lectiile trecutului” ne dau incredere ca impreuna putem construi o Romanie mai buna.