MESAJUL PREMIERULUI: VREA NORMALITATE

- Viorica Dancila: „Voi face tot ce-mi sta-n putința sa readuc agenda publica pe traseul normalitații, al decenței și al asumarii, pentru stabilitate și coerența politica și guvernamentala." Politicpsdpsd mehedinti

- ”Creștin ortodocșii ii sarbatoresc astazi pe Sfinții Imparați Constantin și Elena, cei care au unit in sufletele lor credinta, faptele de eroism, intelepciunea și mila pentru cei aflați in dificultate. Doresc tuturor romanilor sa se bucure de aceasta zi, iar celor care poarta numele Sfinților Imparați…

- Alin Popoviciu are 17 ani si a devenit un adevarat erou printre colegii sai. Tanarul spune ca a fost amenintat de catre jandarmi pentru ca s-a aflat in centrul protestelor, in timpul vizitei facute de Viorica Dancila la Targu Mures, joi, 16 mai.

- “Transmit tuturor jurnaliștilor, cu prilejul Zilei Mondiale a Libertații Presei, prețuirea mea pentru munca și dedicarea de care dau dovada in transmiterea catre cetațeni a informației corecte și obiective. Jurnaliștii au un rol esențial in evoluția societații moderne, in apararea valorilor și promovarea…

- Premierul Romaniei a transmis un mesaj oficial cu ocazia Zilei Mondiale a Libertații Presei prin care ureaza ,,jurnaliștilor și reprezentanților presei mult succes in activitatea lor și sa gaseasca intotdeauna calea de a transmite cetațenilor informațiile corecte!” In municipiul in care au fost inlaturate…

- Romania acorda o importanta deosebita consolidarii relatiei transatlantice, un parteneriat tot mai relevant in contextul actualelor provocari politice, economice si de securitate, se arata in mesajul premierului Viorica Dancila, transmis joi de catre vicepremierul Ana Birchall, in cadrul primei editii…

- In cadrul vizitei pe care o efectueaza in Statele Unite ale Americii, prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, a avut o intrevedere cu secretarul pentru Comerț, Wilbur Ross. Prim-ministrul roman a subliniat importanța consolidarii cooperarii economice dintre Romania și Statele Unite ale Americii, ca…