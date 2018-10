Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Local al municipiului Alba Iulia marcheaza in fiecare an ziua de 5 octombrie printr-un eveniment de socializare dedicat cadrelelor didactice din unitatile de invatamant de pe raza municipiului. In acest scop, aleșii locali au aprobat in ședința din 28 septembrie, cheltuirea sumei de pana la…

- Vicepresedintele PNL, Laurentiu Leoreanu, a declarat ca e ingrijorat ca premierul Viorica Dancila, "campiona gafelor" se va ocupa de remaniere. Acesta ii propune o lista cu cinci ministri care ar trebui demisi, printre care ministrul de Interne, Carmen Dan, si ministrul Educatiei, Valentin Popa.

- Ca o ironie, Viorica Dancila afirma ca actul de educatie este fundamental pentru evolutia oricarei societati si este crucial pentru dezvoltarea Romaniei. „Pentru decidenti, aceasta ocazie intruchipeaza efectele palpabile ale masurilor asumate si este o hartie de turnesol care sustine crearea altor…

- ”Actul de educație este fundamental pentru evoluția oricarei societați, este crucial pentru dezvoltarea Romaniei. Pentru elevi, noul an școlar reprezinta studiul unor noi materii, descoperirea unui nou mod de a relaționa cu informațiile, precum și cu cei din jur. Pentru cadrele didactice, inceputul…

- Cu ocazia Anului Nou Evreiesc 5779, premierul roman a adresat mesaje atat comunitaților evreilor din Romania, cat și premierului israelian, Benjamin Netanyahu. Viorica Dancila a transmis cele mai sincere și cordiale urari de sanatate, fericire, prosperitate și bunastare pentru șeful executivului…

- Primarul din Alba Iulia, Mircea Hava, a scris pe Facebook, dupa noua gafa a premierului Viorica Dancila, ca ”doamna merita o pauza”, iar in invitatia pe care o va trimite de 1 Decembrie, ”din protocol, nu din convingere”, va atasa coordonate GPS, sa un se piarda la Blaj.

- Primarul Mircea Hava a scris, sambata, pe Facebook, ca Viorica Dancila merita o pauza, dupa ce premierul s-a facut de toata minunea, incurcand Campia Libertații cu Campia lui Horea. ”Danchill out!Luați o pauza, doamna! Asta e singurul gand care imi vine in minte dupa prestațiile halucinante ale prim-ministrei…

- Prim-ministrul Viorica Dancila spune ca Ziua Imnului National al României este o sarbatoare cu o încarcatura aparte în Anul Centenar al Marii Uniri, precizând ca acesta le-a insuflat curaj românilor în