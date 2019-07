Stiri pe aceeasi tema

- Datele si analizele Institutului National de Statistica sunt pentru Guvern elemente de referinta in procesul de luare a deciziilor, a afirmat premierul Viorica Dancila, intr-un mesaj adresat cu prilejul aniversarii a 160 de ani de la infiintarea INS. "Felicit Institutul National de Statistica pentru…

- Republica Moldova are nevoie de sprijinul si experienta Romaniei in consolidarea capacitatilor administratiei publice locale, dar si centrale, a declarat prim-ministrul moldovean, Maia Sandu, marti, la finalul intrevederii avute la Palatul Victoria cu premierul Viorica Dancila. "Am avut discutii constructive…

- ”Creștin ortodocșii ii sarbatoresc astazi pe Sfinții Imparați Constantin și Elena, cei care au unit in sufletele lor credinta, faptele de eroism, intelepciunea și mila pentru cei aflați in dificultate. Doresc tuturor romanilor sa se bucure de aceasta zi, iar celor care poarta numele Sfinților Imparați…

- La finele anului trecu, drumurile publice totalizau 86.234 km, din care 17.740 km (20,6%) drumuri nationale, 35.085 km (40,7%) drumuri judetene si 33.409 km (38,7%), drumuri comunale. Din punctul de vedere al tipului de acoperamant, structura retelei de drumuri publice inregistra: 36.689 km (42,5%)…

- Peste 280.000 de persoane au vizitat, in 2017, muzeele și colecțiile publice din județul Alba, potrivit Institutului Național de Statistica (INS). In doar cinci ani numarul vizitatorilor s-a dublat, ajungand de la 134.802 de persoane in 2012 la 280.064 de persoane in 2017. Potrivit INS, vizitatorul…