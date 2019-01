Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a transmis, marti, un mesaj video cu prilejul preluarii presedintiei Consiliului UE, afirmand ca daca 2018 a fost anul Romaniei Centenare, 2019 va fi cel al Romaniei europene, promotor al coeziunii intre statele membre.

- Ilan Laufer confirma numirea in functia de consilier onorific. ”Buna seara, dragi romani. Ma simit onorat si mandru sa ma alatur, in calitate de consilier onorific neremunerat, echipei condusa de Premierul Viorica Dancila. Imi voi folosi toata experienta acumulata, atat in functia de secretar…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, ca Romania a intrat in linie dreapta in ceea ce priveste preluarea si exercitarea presedintiei rotative a Consiliului Uniunii Europene, subliniind ca se va actiona pentru o Europa mai puternica. "Suntem in linie dreapta in ceea ce priveste preluarea si exercitarea…

- Premierul Viorica Dancila apreciaza ca Romania va avea o abordare ambitioasa, dar realista a Presedintiei rotative a Consiliului UE, incercand sa solutioneze cat mai multe din cele 257 de dosare aflate actualmente in lucru. "Eu sunt optimista dupa discutiile de astazi. Sunt convinsa ca vom…

- Premierul Viorica Dancila a declarat sambata, intr-un interviu la TVR, ca preluarea președinției Consiliului UE este un examen pentru Romania, iar pentru o nota mare e nevoie de consens intre partide, iar unii politicieni sa treaca "dincolo de interesul personal". Premierul a continuat prin a spune…

- Premierul Viorica Dancila a reiterat joi, in ședința de guvern, ca Romania e pregatita pentru preluarea președinției Consiliul UE. Precizarea premierului vine in contextul in care miercuri președintele Klaus Iohannis a spus ca inca se poate o pregatire rezonabila pentru presedintia Consiliului UE.„O…

- Premierul Viorica Dancila a declarat marti ca Romania este pregatita cu privire la preluarea presedintiei Consiliului UE. "Romania e in grafic pentru preluarea presedintiei Consiliului UE si orice declaratie care aduce o urma de indoiala face rau Romaniei. Suntem in linie dreapta, am nominalizat o persoana…

Fostul premier Victor Ponta sustine ca Victor Negrescu este unul dintre putinii actuali ministri chiar pregatit pentru functia sa, cu bune conexiuni pe plan european si unul dintre ultimii adevarati social-democrati din conducerea actuala a PSD.