- Ziua Europei este sarbatorita pe 9 mai, in Republica Moldova insa, sarbatoarea sta inca sub semnul intrebarii, mulți preferand petrecerile ce respecta tradiția sovietica de Ziua Victoriei.

- Anul trecut s-au angajat in mediul rural 1.257 de tineri cu studii medicale si farmaceutice. Anunțul a fost facut de premierul Pavel Filip pe o rețea de socializare.Filip menționeaza ca Guvernul le-a acordat tinerilor specialiști un suport financiar de 13,2 milioane de lei.

- ″Opriti schimbarile care duc Romania,in directia gresita″⁣ - acesta este mesajul ferm al comisarului european pe Justitie catre oficialii din Guvernul si Parlamentul Romaniei. “Mesajul meu este foarte clar: opriti “reformele” care merg in directia gresita. Intoarceti-va si continuati reformele incepute…

- Viorica Dancila a anunțat, vineri, ca Guvernul va aloca fonduri de la bugetul de stat de 1,2 miliarde euro pentru construirea in parteneriat public-privat a autostrazii Targu Neamț-Iași, perioada de proiectare și realizare a autostrazii fiind preconizata sa dureze patru ani.Inculparea lui…

- CHIȘINAU, 2 mar – Sputnik. Din luna martie copiii moldovenilor care dețin și cetațenia româna pot beneficia de o alocație lunara de la statul român de 150 sau 300 de lei românești, echivalent a 600 și, respectiv, 1200 de lei moldovenești. Din 1 martie, în România…

- Sub pretextul ca sustine instalarea unui guvern proeuropean in Republica Moldova, Romania, prin Executivul Dancila, face lobby pentru Valdimir Plahotniuc, sustin surse politice pentru „Adevarul“. Plahotniuc e liderul Partidului Democrat (PD), care a obtinut locul doi in alegerile de duminica, dupa socialistii…

- "Asa cum am spus in mai multe randuri, ne preocupa si investitiile care contribuie la dezvoltarea intregii regiuni si, in aceasta privinta, relatia cu Republica Moldova este una speciala. In acest sens, salut inceperea fazei a doua a proiectului de interconectare Iasi - Ungheni - Chisinau, obiectiv…

- Președintele Ucrainei Petro Poroșeko va întreprinde în aceasta saptamâna o vizita la Chișinau. O declarație în acest sens a fost facuta de președintele Igor Dodon. Cu toate acestea șeful statului nu se va întâlni cu omologul sau ucrainean, pentru ca, spune el,…