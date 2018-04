Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a transmis, duminica, un mesaj cu ocazia Pastelui Catolic si a Floriilor, ea urandu-le tuturor romanilor sanatate, liniste si sa se bucure alaturi de familie si de toti cei dragi de spiritul sfant al acestei zile. "Astazi este o zi cu dubla semnificatie pentru crestinatate:…

- Timisoara ramane cu un singur secretar de stat in cabinetul Viorica Dancila. Dupa ce ieri regizorul Ion Ardeal Ieremia a fost numit secretar de stat in Ministerul Culturii, astazi, Simona Teighiu Jurj a fost demisa din functia de secretar de stat pe care o detinea in cadrul Ministerului Economiei de…

- "Este o scrisoare in care se cer clarificari, nu se face nicio acuzație acolo. Și din acest punct de vedere scrisoarea nu este greșita", a spus președintele Klaus Iohannis astazi, la Bruxelles, intrebat fiind despre scrisoarea premierului Viorica Dancila adresata

- Andrei-Marius Diamescu a fost numit in functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului, printr-o decizie a premierului Viorica Dancila. Decizia a fost publicata luni in Monitorul Oficial. Diamescu a detinut in 2016 functia de director al…

- Florin Radu Ciocanelea a fost numit in functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului, printr-o decizie a premierului Viorica Dancila publicata joi in Monitorul Oficial. Conform deciziei, el va avea atributii in domeniul energiei. Pe de alta parte, Viorica Dancila…

- Eurodeputata portugheza Ana Gomes, un nume pe care il auzim tot mai des in Romania, pentru ca ii critica fara menajamente pe colegii social-democrati de aici si pe fosta sa colega din Parlamentul European, devenita premierul Romaniei. Intr-un interviu pentru Digi24, Ana Gomes a lansat un atac fara…

- Noile norme de plata a contributiilor la sanatate si pensii, care ar fi trebuit publicate pe site-ul Ministerului Finantelor – asa cum a afirmat premierul Viorica Dancila – nu pot fi vizualizate, pentru ca... site-ul nu poate fi accesat.

- Deputatul de Arges al PSD Simona Bucura Oprescu a depus in Parlament doua interpelari adresate premierului Viorica Dancila si unor ministri de resort. Prima interpelare este legata de sistemul de protectie a drepturilor copilului ...

- Presedintele Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD), Asztalos Csaba, a declarat luni, pentru AGERPRES, ca a propus sanctionarea cu avertisment a premierului Viorica Dancila pentru afirmatia legata de "autisti" si este dezamagit de decizia contrara a colegiului director, adoptata…

- Dancila, despre Dragnea: Intotdeauna presedintele partidului a candidat la presedintia Romaniei Premierul Viorica Dancila a declarat, duminica, solicitata sa comenteze o eventuala candidatura a liderului PSD Liviu Dragnea, la presedintia Romaniei, ca este prematura o astfel de discutie, precizand insa…

- PMP condamna tentativele de incendiere a unor institutii de invatamant cu predare in limba romana din Cernauti si ii solicita premierului Viorica Dancila sa isi asume de urgenta actiuni concrete privind situatia romanilor din Ucraina, afirma presedintele executiv al PMP, Eugen Tomac. "Partidul Miscarea…

- Trimisul special al AGERPRES, Daniel Florea, transmite: Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, i-a transmis miercuri prim-ministrului Viorica Dancila, in contextul intrevederii avute la Bruxelles, ca are "multa incredere in sistemul judiciar din Romania" si ca nu este "neaparat foarte…

- In calitatea de consilier de stat in aparatul de lucru al premierului Viorica Dancila, Darius Valcov, a fost nevoit sa depuna declarații de avere și interese. Din acestea rezulta ca intreaga avere a fostului ministru s-a evaporat, acesta avand in 2016 ca unica sursa de venit banii primiți de la grupul…

- Audierea premierului Viorica Dancila la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD), dupa ce i-a calificat "autisti" pe cei ce "dezinformeaza" la Bruxelles, a fost reprogramata...

- Deputatul Victor Ponta a declarat, luni, ca este obligatia premierului de a se intalni periodic cu guvernatorul Bancii Nationale, dar ideea ca interventia BNR ar rezolva problema ratei inflatiei este "o minciuna". Intrebat despre afirmatiile potrivit carora Banca Nationala ar trebui sa intervina…

- Presedintele Consiliului Judetean, Alin Tise, spune ca judetul Cluj a transmis suficient teren Ministerului Sanatatii pentru constructia Spitalului Regional de Urgenta, iar despre premierul Viorica Dancila spune ca e pe langa subiect.

- Mama unui copil cu autism îi transmite prim-ministrului Viorica Dancila un mesaj amplu, în care îi cere ca, în loc de scuze dupa declaratia în care i-a numit &"autisti“ pe cei care ar

- Intr-un mesaj postat pe contul personal de Facebook, mama unui copil cu autism din Timisoara arata ca nu accepta scuzele exprimate public de premierul Viorica Dancila dupa o declaratie in care i-a numit „autisti“ pe cei care ar dezinforma Uniunea Europeana.

- Iuliana Mihaela Zobuian, fost director de cabinet al lui Liviu Dragnea cand acesta era ministru al Dezvoltarii, a fost numita vineri de premierul Viorica Dancila director de cabinet, potrivit unei decizii publicate in Monitorul Oficial, scrie Hotnews.ro. 0 0 0 0 0 0

- Se inregistreaza o mica victorie a micilor prinți din Romania. Declarația prim-ministrului Viorica Dancila, care a folosit termenul «autist» intr-un context cel puțin nepotrivit, nu va ramane fara urmari. Premierul va fi audiat curand de Consiliul Național pentru Combaterea Discriminarii.

- Iuliana Mihaela Zobuian, fost director de cabinet al lui Liviu Dragnea cand acesta era ministru al Dezvoltarii, a fost numita vineri de premierul Viorica Dancila director de cabinet, potrivit unei decizii publicate in Monitorul Oficial. Iuliana Zobuian a fost martor in dosarul Referendumul, aratand…

- Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii s-a autosesizat in ceea ce priveste declaratiile premierului Viorica Dancila - care i-a numit ''autisti'' pe cei care ''dezinformeaza UE'' -, sefa Executivului urmand sa fie citata pentru audieri marti, a declarat,…

- Politologul și scriitorul Vladimir Tismaneanu a compus o poezie despre ”sila” pe care i-o starnește ”nesimțirea” premierului PSD, Viorica Dancila, care se incapațaneaza sa duca Romania spre ”genune”.

- Gheorghe Popescu a fost eliberat, la cerere, din functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului printr-o decizie a premierului Viorica Dancila publicata marti in Monitorul Oficial, noteaza Agerpres. Acestuia i-a fost acordata calitatea de consilier onorific al…

- Dragnea, dupa condamnarea consilierului premierului: Romanii primesc salarii mai mari datorita implicarii lui Valcov Liderul PSD Liviu Dragnea a fost solicitat, vineri, de jurnalisti, sa comenteze situatia consilierului de stat in aparatul premierului, Darius Valcov, condamnat la opt ani de inchisoare,…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a fost intrebat, joi, daca premierul Viorica Dancila si-a manifestat intentia de a-l demite pe Darius Valcov sau acesta si-a manifestat intentia de a demisiona ca urmare a condamnarii, el raspunzand: „Nu cunosc, nu stiu, nu”.

- Fostul ministru al Finantelor, in prezent consilier de stat al premierului Viorica Dancila, Darius Valcov, a fost condamnat, joi, de instanta suprema, la opt ani de inchhisoare. Decizia judecatorilor nu este definitiva.

- Liberalul a anunțat ca marți a redepus interpelarea adresata premierului in legatura cu revenirea Arenelor de Tenis la Ministerul Tineretului și Sportului. Daniel Zamfir a spus ca Mihai Tudose o ascunsese sub preș. Senatorul spera ca actualul premier va face dreptate. [citeste si] Mesajul…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, era ultimul membru al Cabinetului Dancila care nu renunțase la protecția SPP, asta deși toți miniștrii, in frunte cu Viorica Dancila luasera aceasta decizie. Citește și: Klaus Iohannis, mesaj de la Bruxelles pe legile justiției: avertisment pentru PSD-ALDE…

- Andreea Pastirnac, fost ministru pentru Romanii de Pretutindeni, a fost numita in functia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe (MAE), printr-o decizie a premierului Viorica Dancila publicata, miercuri, in Monitorul Oficial. Tot printr-o decizie a prim-ministrului, Alexandru…

- In Monitorul Oficial a fost publicata decizia prin care general locotenent cu trei stele Petrica Lucian Foca a fost eliberat din functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim ministrului. Decizia a fost semnata de premierul Viorica Dancila. Reamintim ca general locotenent…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, considera ca este optiunea premierului si a ministrilor varianta prin care isi asigura protectia si a amintit ca atunci cand beneficia de SPP a renuntat uneori la aceste servicii, conform Agerpres.Declaratiile lui Kelemen Hunor au fost facute in contextul…

- Premierul desemnat, Viorica Dancila, discuta sambata cu ministrii in functie si cu cei validati de conducerea PSD pentru un nou portofoliu, urmand ca duminica conducerea PSD sa se intalneasca cu grupurile parlamentare, precum si cu liderii de filiale. Basescu, despre ministrul propus la Educatie:…

- Premierul interimar Mihai Fifor a declarat ca, începând de saptamâna viitoare, Guvernul se va reuni sub conducerea prim-ministrului cu atributii depline si i-a urat succes Vioricai Dancila.

- Premierul interimar Mihai Fifor a declarat ca, incepand de saptamana viitoare, Guvernul se va reuni sub conducerea prim-ministrului cu atributii depline si i-a urat succes Vioricai Dancila. "Incepand de saptamana viitoare, Guvernul se va reuni sub conducerea prim-ministrului cu atributii…

- Fostul vicepremier Sevil Shhaideh va fi numita in functia de secretar general al guvernului, au declarat surse din PSD pentru Hotnews.ro. Shhaideh ar urma astfel sa fie mana dreapta a Vioricai Dancila, care nu are experienta administrativa. Sevil Shhaideh lucreaza in aceste zile la programul de guvernare…

- Premierul desemnat, Viorica Dancila, spune ca ca pentru functia de prim-ministru o recomanda dialogul si faptul ca stie sa lucreze cu institutiile Uniunii Europene. Ea a raspuns astfel unei intrebari a jurnaliștilor.

- Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD), prin Haller Istvan, membru in Colegiul Director al Consiliului, s-a autosesizat in privinta declaratiei jurnalistului Cristian Tudor Popescu referitoare la premierul desemnat Viorica Dancila, afirmatie prin care a asemanat "o persoana cu…

- Viorica Dancila, premierul desemnat al României, este casatorita cu Cristinel Dancila, care este manager la o companie petroliera și încaseaza bani frumoși. Cristinel Dancila a devenit, din 2009 încoace, cel mai bogat manager din industria petroliera argeseana, potrivit libertatea.ro.…

- Foto: Dan Barna, președintele USR si Dumitru Lupescu, deputat USR de Dambovita Comunicat de presa București, 17 Ianuarie 2018 Viorica Dancila premier, Post-ul USR constata ca singurul criteriu de alegere a premierului la PSD este obediența fața de liderul suprem apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- Fostul premier si lider PSD, Adrian Nastase, afirma, intr-un comentariu publicat miercuri pe blogul sau, ca "prietenii" vicleni ai PSD care asteptau aparitia unui nou UNPR in urma luptelor din Comitetul Executiv au de ce sa fie furiosi, in conditiile in care partidul a ramas unit.

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a ținut sa o felicite pe Viorica Dancila si sustine ca desemnarea acesteia pentru postul de prim-ministru este "o sansa mare pentru România si pentru Bucuresti". "Felicitari, Viorica Dancila! Succes în noua misiune de a conduce…

- ,,In calitate de roman și de prim-ministru, refuz orice dialog legat de autonomia unei parți a Romaniei. Este o incalcare a Constituției acestei țari, care garanteaza, inca de la primul alineat, unitatea și indivizibilitatea statului roman. Discuțiile despre autonomia Tinutului Secuiesc sunt in afara…

- Protestatarii au adus, ca de obicei, pancarte sub forma de mana cu mesajul 'Toti pentru justitie', precum si altele pe care au scris 'PSD, ciuma rosie', 'Ignoranta ucide democratia, libertatea, speranta' sau 'In democratie, hotii stau la puscarie', dar si un banner cu mesajul 'Uniti salvam toata…