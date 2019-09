Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Boris Johnson i-a transmis presedintelui Consiliului European Donald Tusk ca este nevoie dinamism si flexibilitate din partea Uniunii Europene daca se doreste sa se ajunga la un acord in privinta Brexitului, conform unui purtator de cuvant al guvernului britanic, informeaza Reuters.…

- Presedintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Angela Merkel si premierul britanic Boris Johnson au acuzat luni Iranul ca este responsabil de atacul din 14 septembrie asupra instalatiilor petroliere saudite si i-au cerut "sa se abtina de la orice noua provocare", informeaza AFP si Reuters.…

- Premierul britanic Boris Johnson a avertizat luni ca sunt sanse mici sa fie obținute progrese în privinta Brexit-ului la discutiile pe care le va avea în marja Adunarii Generale a ONU de la New York, potrivit Reuters.Johnson, care a promis sa scoata Marea Britanie din Uniunea Europeana…

- Presedintele inca in exercitiu al Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, se declara convins ca Brexit-ul va avea loc, reiterand ca daca Marea Britanie va parasi Uniunea Europeana fara acord, atunci va exista o noua granita intre Irlanda de Nord si Irlanda, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. "Sunt…

- Actorul britanic Hugh Grant a postat pe Twitter un mesaj extrem de dur la adresa premierului britanic Boris Johnson. Dupa ce premierul britanic Boris Johnson a decis suspendarea Parlamentului din septembrie pana in 14 octombrie, starul Hugh Grant a scris un mesaj pe Twitter. In mesajul respectiv, actorul…

- Irlanda va colabora in mod constructiv cu Boris Johnson pentru a rezolva impasul in care se afla Marea Britanie in contextul Brexit, a transmis ministrul de Externe al Irlandei, Simon Coveney, dupa ce Johnson a fost ales marți liderul partidului de guvernamant și premier, potrivit MEDIAFAXs.Citește…

- Presedintele american Donald Trump l-a felicitat marti pe Boris Johnson, desemnat de militantii Partidului Conservator, aflat la guvernare in Marea Britanie, sa ii succeada in functie premierului Theresa May, relateaza agentiile internationale de presa. "Felicitari lui Boris Johnson pentru ca a devenit…