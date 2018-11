Stiri pe aceeasi tema

- Adolescentul de 17 ani care a atacat, miercuri, cu un dipozitiv exploziv filiala din Arhanghelsk a serviciului rus de securitate FSB, aruncandu-se in aer, a fost identificat sub numele Mihail Zlobițki.

- Anchetatori rusi au anuntat ca autorul exploziei la o filiala regionala a serviciului rus de securitate FSB, miercuri, la Arhanghelsk (nord), este un adolescent in varsta de 17 ani, ucis de dispozitivul exploziv, relateaza AFP, informeaza News.ro.”Potrivit informatiilor preliminare, un rezident…

- Explozia produsa miercuri la un colegiu politehnic din orasul port Kerci (Crimeea) a fost provocata de o bomba umpluta cu obiecte metalice, care a fost declansata in cantina din cladirea institutiei de invatamant, a anuntat Comitetul de ancheta rus de pe langa Parchetul General de la Moscova, conform…

