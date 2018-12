Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul britanic la Bucuresti, Andrew Noble, a transmis sambata un mesaj video, in limba romana, in care le ureaza "La multi ani!" romanilor cu ocazia Zilei Nationale, in care afirma ca Marea Britanie paraseste Uniunea Europeana, dar ramane in Europa alaturi de partenerul sau strategic Romania.

- Mihaela Radulescu a sosit in Romania cu ocazia implinirii a 25 de ani a Antenei 1, vedeta sarbatorind alaturi de Dani Otil, fostul iubit, si de Razvan Simion, la "Neata cu Razvan si Dani".

- De ziua Antenei 1, Mihaela Radulescu și Horia Brenciu au fost provocați de Razvan Simion și Dani Oțil sa raspunda cu „am/n-am" la o serie de intrebari, multe dintre ele „indecente”. Diva s-a gasit nevoita sa raspunda la o astfel de intrebare despre Dani.

- Este important ca Romania sa faca pasii necesari pentru a asigura independenta justitiei si continuarea luptei anticoruptie, a transmis comisarul european pe justitie, Vera Jourova, la finalul intrevederii cu ministrul Tudorel Toader. "Discutii constructive cu ministrul justitiei Tudorel Toader in ceea…

- Carmen Ivanov, cunoscut trainer de dicție și jurnalista de radio și TV din România, care are 10 mii de ore în fața microfonului, s-a aflat saptamâna aceasta la Chișinau. TIMPUL a provocat-o la o discuție sincera, în care am vorbit despre accentul moldovenesc, deosebirile…

- Toata lumea stie ca Dani Otil, unul dintre cei mai apreciati prezentatori de televiziune din Romania, participa la raliuri, insa putini cunosc faptul ca vedeta Antenei 1 se descurca de minune si la fotbal. Imaginile surprinse de paparazzii Spynews.ro stau marturie!