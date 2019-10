Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a dat cele mai recente detalii despre starea de sanatate a victimelor accidentului din Ialomita, care sunt internate in spitale din Bucuresti. Din fericire, cinci dintre ele sunt in stare stabila.

- In spitalele din Bucuresti si din Slobozia, victimele teribilului accident din Ialomita se lupta pentru viata. O tanara de 19 ani este inca in stare critica, desi medicii au detubat-o si este constienta. Cele doua femei de la Spitalul Floreasca, care au 39, respectiv 45 de ani sunt mai bine, pot sa…

- Satenii din Munteni Buzau au impodobit cu flori intrarea in localitate și asteapta sa soseasca convoaiele funerare cu trupurile neinsuflețite ale celor 9 victime ale accidentului rutier de sambata dimineața, cand un tir care ar fi intrat pe contrasens a izbit un microbuz. Potrivit unui tabel realizat…

- Astfel, localnicii au decorat cu flori arcada de la intrarea in comuna Munteni Buzau. "Haideti sa impodobim cu multe flori acea arcada, ca atunci cand vor veni pentru ultima data acasa sa-i primim cu respect." - se arata intr-un mesaj postat pe un grup de pe Facebook al locuitorilor. Tragicul accident…

- Zece oameni și-au pierdut viața in total in tragicul accident petrecut aproape de localitatea Sfantu Gheorghe, județul Ialomița. Dintre aceștia, opt femei din același sat, Munteni Buzau, vecine și colege de munca.

- Microbuzul implicat în tragedia petrecuta pe DN2A venea de la Munteni Buzau și se îndrepta catre București. Toate cele zece persoane decedate aveau domiciliul în județul Ialomița.

- Persoanele care și-au pierdut viața in tragicul accident petrecut in aceasta dimineața pe DN2A, in apropiere de localitatea Sfantu Gheorghe din Ialomița, erau angajatele unui cunoscut lanț de supermarketuri din Romania.

- Mesajul președintelui Klaus Iohannis cu ocazia Anului Nou Evreiesc: "In aceste clipe de intampinare a Noului An Evreiesc, Ros Hasana 2019, imi face o deosebita placere sa adresez conducerii Federatiei Comunitatilor Evreiesti si membrilor Comunitatilor Evreiesti din Romania sincere felicitari,…