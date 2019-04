Stiri pe aceeasi tema

- Pastele pe care Hristos ni-L arata este sarbatoarea iertarii, sa zicem fratilor si celor care ne urasc pe noi, a indemnat duminica patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel, in cuvantul de invatatura rostit la slujba Invierii de la Catedrala Patriarhala, oficiata impreuna cu episcopii vicari patriarhali…

- "Aceasta lumina este este Lumina Sfintelor Pasti. Ea arata iubirea lui Hristos cel rastignit ca fiind o lumina smerita si milostiva si iubire care s-a aratat ascultatoare pana la moarte si inca moarte de cruce sau pe cruce, fata de Dumnezeu Tatal si o iubire iertatoare. Inainte de a-si da duhul pe…

- Lumina Sfanta a fost primita de mii de credincioși care au fost, noaptea trecuta, la slujba, la Catedrala Mitropolitana din Timișoara. Catedrala și imprejurimile ei au fost pline in noaptea de Inviere la Timișoara. Credincioșii au venit sa ia lumina și paști (painea binecuvantata) in noaptea Invierii…

- Urari de Paste – Mesaje de Paste Sper ca acest Paste sa-ti intareasca increderea si speranta! Hristos a inviat!***Fie ca bucuria Invierii Domnului sa va aduca in suflet liniste, pace si fericirea de a petrece aceste clipe magice alaturi de cei dragi. Hristos a inviat!***Bucuria…

- In Sfanta și Marea Sambata se slujesc Vecernia și Sfanta Liturgie a Sfantului Vasile cel Mare, cu citiri din Psalmi și binecuvantarile Invierii, care amintesc de coborarea Mantuitorului la iad, adica biruința asupra morții. Sambata Mare este ziua in care creștinii praznuiesc ingroparea trupului lui…

- SAMBATA MARE: Toti crestinii trebuie sa faca aceste lucruri pentru spor si sanatate. De ce nu se doarme in noaptea de Inviere Sambata Mare este ziua dinaintea Pastelui si ultima zi a Saptamanii Patimilor, in care crestinii ortodocsi praznuiesc ingroparea trupeasca a Mantuitorului. In aceasta zi credinciosii…

- In Vinerea Mare, liturghia este muta… Este zi aliturgica. Dar Joi s-a savarșit “Denia celor 12 Evanghelii” aratandu-se in biserici, ritualic, suferințele Mantuitorului. Patimirea, Rastignirea și trecerea prin mormant cu apoteotica Inviere, anticipate de Dumnezeul-Om, L-au determinat…