- Zeci de mii de catolici s-au adunat in piata San Pietro din Vatican, pentru a lua parte la slujba de Paste oficiata de Papa Francisc. "Dragi frati si surori, Paste Fericit!" Enoriasii au ascultat si traditionala predica Urbi et Orbi - mesajul catre cetate si lume.

- Credinciosii romano-catolici si protestanti celebreaza, astazi, Pastele, cea mai mare sarbatoare crestina. La Vatican, Papa Francisc a rostit, astazi, mesajul Urbi et Orbi – catre Cetate si Catre Lume, traditionala binecuvantare, pe care Suveranul Pontif o adreseaza credinciosilor dupa Sfanta Liturghie,…

- Catolicii din toata lumea sarbatoresc zilele acestea Paștele, iar Papa Francisc a ținut slujba de la Basilica Sf. Petru din Vatican. Inainte, insa, a postat pe contul sau de Twitter un mesaj emoționant: ”Credinta noastra se naste in dimineata de Paste: Iisus este in viata! Aceasta experienta este in…

- Siria, Tara Sfanta, Peninsula Coreeana si Venezuela au fost mentionate de papa Francisc duminica mesajul sau traditional de Paste, inainte de binecuvantarea traditionala Urbi et Orbi. Vorbind din loggia bazilicii Sf. Petru, Suveranul Pontif a evocat "roadele pacii pentru intreaga lume, incepand cu Siria…

- Anul acesta, pe 1 aprilie, catolicii și protestanții sarbatoresc Invierea Domnului, iar crestinii ortodocși, Floriile sau Duminica Stalparilor, a intrarii Domnului in Ierusalim. Astazi, milioane de credincioși catolici și protestanți sarbatoresc Invierea Domnului. Papa Francisc a oficiat Slujba de…

- Pentru doua miliarde de romano-catolici si protestanti din toata lumea este Paștele. In predica din ajunul Invierii, Suveranul Pontif i-a incurajat pe toti credinciosii sa-si depaseasca temerile si sa sfideze conventionalul.

- Papa Francisc a condus Slujba de Inviere pentru Pastele Catolic in noaptea de sambata spre duminica la Bazilica Sf Petru din Vatican in conditii de securitate stricte, indemnandu-i pe credinciosii catolici sa lase deoparte frica si sa-si reinnoiasca credinta in depasirea nedreptatii, relateaza dpa.…

- Administratorul parohial al Bisericii Romano-Catolice „Sf. Mihail”, Stelian Veres, a declarat, duminica, ca, în ziua de Pasti, credinciosii aduc la biserica bucate care sunt binecuvântate la Liturghie dupa care acestea sunt duse la familii pentru a putea fi mâncate dupa…

- Sute de credinciosi au participat, sambata seara, la ceremonia de binecuvantare a focului in fata Bisericii Romano-Catolica „Sf. Mihail” din Cluj-Napoca si au luat lumina de la preoti, asistand la slujba de Inviere. La fel s-a intamplat si la Sibiu, unde slujba de Pasti este oficiata in trei limbi.

- Papa Francisc afirma ca Iadul nu exista. Cel putin asta reiese dintr-un interviu acordat cotidianul italian La Repubblica în ajunul sarbatorilor pascale catolice. Sufletele celor care nu se caiesc dispar, ar fi declarat Suveranul Pontif.

- Intr-un interviu acordat presei italiene in Saptamana Mare dinaintea Paștelui catolic, Papa Francisc spune ca ”Iadul nu exista – ceea ce exista este disparitia sufletelor pacatoase”, citeaza Agerpres La Reppublica. “Nu exista niciun iad in care sufletele pacatosilor sunt condamnate sa sufere…

- Dupa moarte, sufletele oamenilor care se caiesc sunt iertate de Dumnezeu si I se alatura in contemplare, "insa sufletele acelora care nu se caiesc, si care din acest motiv nu pot fi iertati, dispar", a adaugat Suveranul Pontif. "Iadul nu exista - ceea ce exista este disparitia sufletelor pacatoase",…

- Papa Francisc a facut declaratii surpinzatoare la audienta generala de la Vatican. Suveranul Pontif a spus, intre altele, ca mafiotii nu au cum sa fie buni crestini și ca, pentru catolici, Pastele este mai important decat Craciunul.

- Papa Francisc, care a marcat duminica la Vatican inceputul Saptamanii Sfinte, ce se incheie de Pasti, i-a indemnat pe tineri sa nu renunte la efortul de a se face auziti si sa nu permita generatiilor mai in varsta sa ii reduca la tacere sau sa le anestezieze idealismul. Cuvintele suveranului pontif,…

- Creștinii romano-catolici din toata lumea sarbatoresc astazi Duminica Floriilor. Cu o saptamana inaintea Paștelui, la Vatican a avut loc o slujba religioasa oficiata de Papa Francisc. Oamenii au venit la slujba cu ramuri de palmier pentru a le sfinti.

- Papa Francisc spune ca folosirea telefonului mobil in timpul mesei este un fenomen des intalnit in randul tinerilor. Suveranul de la Vatican a criticat locul important pe care il ocupa tehnologia in timpul meselor tinerilor. „Atunci cand suntem la masa, dar vorbim cu ceilalți pe…

- Papa Francisc, care a marcat duminica la Vatican inceputul Saptamanii Sfinte, ce se incheie de Pasti, i-a indemnat pe tineri sa nu renunte la efortul de a se face auziti si sa nu permita generatiilor mai in varsta sa ii reduca la tacere sau sa le anestezieze idealismul, relateaza Reuters. Citește…

- Au fost zambete la Vatican, iar primul care a ras a fost chiar Suveranul Pontif. Liderul Bisericii Catolice vorbea despre viata crestina, in clipa in care vantul i-a zburat boneta alba pe care o purta si pe care a tot incercat sa o tina pe cap, pana la momentul la care o rafala i-a zadarnicit […] Papa…

- Papa Francisc a atras atenția ca crucifixul nu este un accesoriu și nu trebuie purtat pentru ca atare. Suveranul Pontif a subliniat ca ele nu sunt obiecte de arta, ci sunt obiecte simbolice care vorbesc despre miracolul morții lui Iisus. Cu cateva zile inainte de Paștele Catolic, Papa Francisc le-a…

- Papa Francisc s-a intalnit la Vatican cu 30 de orfani romani, asistați de o asociație din Italia, "Fdp-Protagonisti nell"educazione", condusa de o romanca. Suveranul Pontif a primit o scrisoare...

- Papa Francisc s-a intalnit la Vatican cu 30 de orfani romani, asistați de un ONG din Italia condus de o romanca. Suveranul Pontif a marturisit ca a fost afectat pana la lacrimi de povestea unui orfan roman. Intr-un comunicat remis de Vatican, este descrisa intalnirea dintre Papa Francisc și 30 de tineri…

- "Mama ta te iubeste, dar nu stie cum sa iti arate. Nu poate pentru ca viata este grea, nedreapta", i-a raspuns Papa Francisc, care a marturisit ca povestea copilului l-a facut sa planga. Suveranul Pontif i-a cere tanarului roman sa se roage pentru ca "intr-o zi mama sa iti arate toata dragostea".…

- Tayyip Erdogan este primul presedinte al Turciei care merge la Vatican pentru a se intalni cu Papa in 59 ani, iar la Roma au fost luate masuri de securitate extraordinare din cauza temerilor ca ar putea avea loc demonstratii violente, informeaza Reuters. Inainte sa plece din Turcia, Erdogan a declarat…

- Inainte sa plece din Turcia, Erdogan a declarat ca va discuta cu Papa Francisc despre situatia din Orientul Mijlociu si despre Ierusalim in mod deosebit. Atat Erdogan, cat si Papa Francisc sunt impotriva deciziei pre;edintelui SUA Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului, o…

- Decizie istorica, la Vatican. O romanca din județul Neamț va trece in randul fericiților Bisericii Catolice. Papa Francisc a semnat actul prin care romanca urmeaza sa fie beatificata. Recunoașterea vine la capatul unui proces care a durat 14 ani.

- Papa Francisc a ajuns in Peru, joi, in ultima parte a turneului sau in America de Sud. Suveranul Pontif a fost intampinat la aeroportul din Lima de presedintele peruan Pablo Kuczynski, care i-a cerut sa ajute la rezolvarea crizei politice de care este afectata aceasta tara, scrie BBC. Inainte de…

- Papa Francisc si-a reafirmat sprijinul pentru un status quo international al Ierusalimului si reluarea dialogului intre israelieni si palestinieni pe o solutie care sa aiba la baza existenta a doua state, potrivit unui comunicat difuzat joi de Vatican, relateaza AFP.Suveranul Pontif a criticat…

- Papa Francisc a trecut printr-un moment mai puțin placut, in timpul vizitei din Chile. In timp ce traversa saluta din papamobil mulțimea de credincioși adunata in Santiago de Chile, Suveranul Pontif a fost lovit de un obiect. Nu este clar insa ce anume l-a lovit pe suveran, deși presa speculeaza ca…

- Ortodoxe Sf. Cuv. Antonie cel Mare; Sf. Cuv. Antonie cel Nou din Veria Greco-catolice Sf. cuv. Antonie cel Mare Romano-catolice Sf. Anton, abate Sfântul Cuvios Antonie cel Mare este praznuit de Biserica Ortodoxa la 17…

- Papa Francisc il va primi pe presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, la Vatican in data de 5 februarie, a anuntat marti Sfantul Scaun, dupa ce cei doi oameni de stat au purtat de mai multe ori discutii telefonice in ultimele saptamani in legatura cu Ierusalimul, informeaza AFP. Papa…

- Papa Francisc a declarat luni ca omenirea se afla "la limita" in fata riscului de izbucnire a unui razboi nuclear si ca aceasta situatie il ingrozeste, informeaza AFP si Reuters. Suveranul pontif a facut aceasta declaratie la bordul avionului cu care calatoreste spre Chile si Peru,…

- Papa Francisc spune ca lumea este la un pas de un razboi nuclear și ca se teme intr-adevar de pericolul pe care il reprezinta armele devastatoare, scrie Reuters. Vorbind cu presa in avionul care il ducea din Chile in Peru, Papa a fost intrebat ce parere are despre posibilitatea izbucnirii unui razboi…

- El a facut acest comentariu inaintea vizitei in Peru si Chile, ca urmare a alarmei false care a vizat statul Hawai, sambata, si a provocat panica in randul locuitorilor, potrivit news.ro. Intrebat daca este ingrijorat privind izbucnirea unui razboi nuclear, Papa Francisc a spus: „Cred ca suntem…

- Papa Francisc a oficiat o slujba speciala, dedicata Zilei Mondiale a Migranților. Suveranul Pontif a pledat pentru deschidere fața de noii veniți și pentru speranța. La slujba au luat parte reprezentanți ai imigranților din 50 de țari, inclusiv Romania. Steagurile acestora au fluturat in jurul altarului…

- Papa Francisc le-a cerut credinciosilor reuniti duminica in Piata Sf. Petru din Vatican sa se roage pentru vizita pe care o realizeaza in perioada 15 - 21 ianuarie in Chile si Peru, relateaza EFE, conform agerpres.ro. "Maine plec in Chile si Peru si va cer sa ma insotiti cu rugaciunile voastre…

- Papa Francisc a oficiat o slujba speciala, dedicata Zilei Mondiale a Migranților. Suveranul Pontif a pledat pentru deschidere fața de noii veniți și pentru speranța. La slujba au luat parte reprezentanți ai imigranților din 50 de țari, inclusiv Romania.

