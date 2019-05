Stiri pe aceeasi tema

- Vedeta de televiziune Mirela Vaida este entuziasmata de vizita Papei Francisc in Romania. Suveranul Pontif va ajunde sambata la Iași, orașul natal al Mirelei Vaida. Mirela Vaida a comentat pe marginea vizitei oficiale pe care Suveranul Pontif o efectueaza in țara noastra. "Cu siguranța vizita Papei…

- Prima doamna a Romaniei, Carmen Iohannis, a schimbat ținuta la vizita Papei Francisc la Cateedrala Manturii Neamului. Daca de dimineața a purtat o rochie de culoare bleu, acum prima doamna a ales una de culoare mov. Papa Francisc a sosit astazi, vineri 31 mai 2019, in Romania. La aeroport, Suveranul…

- Presedintele Klaus Iohannis i-a oferit mai multe cadouri Papei Francisc, cu ocazia vizite Suveranului Pontif in Romania. Papa Francisc a fost primit, astazi, de presedintele Iohannis la Palatul Cotroceni, iar cu ocazia vizitei i-a oferit Suveranului mai multe cadouri despre care presedintele a declarat…

- Autoturismul a fost agreat de Suveranul Pontif, echipa SPP fiind primita în aprilie, la Vatican. Papamobilul, pregatit special pentru vizita Papei Francisc în Români, a fost conceput de uzina Dacia si de Serviciul de Protecție și Paza (SPP), în conformitate cu normele de securitate.…

- Papamobilul cu care Papa Francisc se va deplasa in timpul vizitei pe care o efectueaza in Romania a fost produs in țara noastra, special pentru acest eveniment. Vehiculul a fost conceput de catre uzina Dacia si Serviciul de Protectie si Paza (SPP) in conformitate cu normele de securitate. Reprezentanții…

- Papamobilul cu care Papa Francisc se va deplasa in cadrul vizitei pe care o efectueaza la acest sfarsit de saptamana in Romania este unul de productie autohtona, fiind pregatit special pentru acest eveniment si conceput de catre uzina Dacia si Serviciul de Protectie si Paza (SPP) in conformitate cu…

- Un imn special a fost creat cu ocazia vizitei Papei Francisc in Romania, refrenul imnului, „Sa mergem impreuna toti!”, urmand sa fie auzit in Capitala pe 31 mai, cand Suveranul Pontif va prezida Sfanta Liturghie la Catedrala Sfantul Iosif , potrivit news.ro."Comunitatea catolica din Capitala…

- Papa Francisc, cel mai important lider religios de pe mapamod, va ajunge in Romania peste doua luni. Vor fi trei zile cu un program intens la care vor participa pelerini din toata tara, dar si de peste hotare.