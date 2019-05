Mesajul Nicoletei Cîrjan, după ce s-a confirmat că tatăl fetiței sale este fostul principe Nicolae Fostul principe Nicolae a anunțat, luni seara, ca a primit rezultatele testului ADN din care a reieșit faptul ca este tatal fetiței Nicoletei Cirjan. La scurt timp, femeia a postat un mesaj pe Facebook in care susține ca „adevarul va invinge intotdeauna”. „27 mai 2019. O zi care chiar nu putea fi mai surprinzatoare. Și a venit la mine cu lecția rabdarii. Și cu increderea ca adevarul va invinge intotdeauna”, a scris Nicoleta pe rețeaua de socializare. Postarea ei vine la puțin timp dupa ce fostul principe Nicolae a anunțat tot prin intermediul platformei Facebook, ca este tatal biologic al copilului… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

- Dupa ce una dintre fostele iubite ale nepotului Regelui Mihai I, Nicoleta Cirjan, a susținut, in repetate randuri, ca are o fetița alaturi de acesta, cei doi au primit, intr-un final, vestea care a „facut lumina”: rezultatele testului ADN. Cel care a facut marele anunț a fost chiar fostul Principe Nicolae…

- Au trecut cațiva ani de cand Nicoleta Carjan a anunțat ca are un copil cu principele Nicolae, nepotul regelui Mihai. Nicolae a refuzat sa recunoasca fetița și a cerut un test de paternitate. Acesta a fost facut de curand, iar rezultatul este pozitiv. ”In urma insistentelor mele de a face testul privind…

