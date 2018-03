Stiri pe aceeasi tema

- Stephen Hawking, astrofizicianul britanic, a murit la varsta de 76 de ani, la Cambridge, Marea Britanie, a anuntat un purtator de cuvant al familiei. Fizicianul suferea de boala Lou Gehrig, neputandu-se mișca și comunica numai cu ajutorul unui așa-numit sintetizator de voce. Hawking a murit astazi,…

- Este autorul popularelor carti „O scurta istorie a timpului“ (1988) si „Universul intr-o coaja de nuca“ (2001). Cea mai mare parte a vietii sale a fost profesor la Cambridge, iar in comunitatea stiintifica era cunoscut mai ales pentru teoriile sale legate de mecanica gaurilor negre, gravitatie si relativitate.…

- Lumea fotbalului e inca in șoc dupa decesul subit al lui Davide Astori. Gianluigi Buffon a impresionat pe toata lumea prin mesajul emoționant pe care l-a scris dupa moartea fostului capitan al Fiorentinei.

- Un infirmier de la Sectia de Psihiatrie a Spitalului Judetean de Urgenta Slatina a ucis o asistenta, sambata noaptea, dupa care s-a sinucis, cei doi avand o relatie personala si motivul gelozia, potrivit unor surse din ancheta. Ramona Cosmescu (46 de ani) se iubea cu Gheorghe Ghenea (54 de ani) și lucrau…

- Soția lui Ionuț de la Exatlon a fost amenințata cu moartea de o fata care s-a indragostit de soțul ei. Mesajul de amenințare nu a speriat-o pe soția „Jaguarului”, care i-a dat o replica pe masura celei care a amenințat-o. „Penibilul a atins cote maxime. Daca pana acum am primit mesaje de susținere foarte…

- In orasul Longyearbyen din Norvegia inhumarile sunt interzise inca din anul 1950.Longyearbyen este un oras minier, situat pe insula Svalbard, la doar 1.000 km distanta de Polul Nord. Aici, temperatura medie este de -17 grade Celsius, insa recordul negativ este de -46 de grade. Din cauza…

- Salvatorii montani știu cand pleaca la serviciu, dar nu știu niciodata cand se intorc acasa. Iar moartea pandește la fiecare intervenție. Pe Valea Prahovei, salvatorii din stațiunea Bușteni au salarii puțin peste 2.000 de lei, iar pentru o intervenție in condiții de risc maxim și care dureaza peste…

- El Hadji Diouf a fost reținut dupa ce a amenințat cu moartea un om! Senegalezul va candida la președinția țarii sale! In Africa a devenit o moda printre foștii mari fotbaliști ca, beneficiind de popularitatea caștigata pe stadioane, sa candideze la președenția țarii lor. Primul care a reușit sa ajunga…

- Purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul Galati, Liliana Istrate, a declarat, marti, ca a fost identificat un tanar fara adapost, care a recunoscut ca l-a injunghiat de mai multe ori pe barbatul gasit decedat la sfasitul saptamanii trecute intr-o cladire dezafectata. "Este…

- Una dintre credintele oamenilor din zonele rurala este aceea ca fiecare casa are un ceas în peretii sai care atunci când viata proprietarului se apropie de sfârsit apropiatii sau rudele îl vor auzi. Realitatea.

- Jim Carrey a aflat decizia in procesul in care e acuzat ar fi responsabil de moartea iubite sale, Cathriona White. Ea a decedat la varsta de 30 de ani in locuinta sa din Los Angeles, in urma supradoze de medicamente. Actorul a scapat de acuzații și nu va fi judecat, informeaza The Telegraph. La un...…

- Un jurnalist italian cunoscut pentru ca lanseaza stiri false (de fake news), a creat un cont de Twitter pe numele premierului Viorica Dancila de pe care a postat un mesaj in care anunta intr-o engleza plina de greseli gramaticale ca Nursultan Nazarbayev, presedintele Kazakhstanului ar fi murit.

- “Moartea a reușit sa ne desparta pe veci”! Asta a spus reporterilor Click! Vasile Muraru (61 de ani) zilele trecute, la vernisajul “Bucureștiul de azi, Micul Paris de ieri”, la Teatrul de Revista “Constantin Tanase”. Se referea la prietenul și colegul de-o viața, Nae Lazarescu, cel care ne-a parasit…

- Ministerul Afacerilor Externe isi exprima profundul regret fata de trecerea la cele vesnice a unei personalitati de exceptie a Romaniei, istoricul, diplomatul si omul de cultura Neagu Djuvara."Licentiat in istorie la Sorbona in 1937, cu un doctorat in drept 1940 si un doctorat de stat sub conducerea…

- Filosoful Mihai Sora a transmis un mesaj emotionant pe pagina sa de Facebook dupa moartea lui Neagu Djuvara . Neagu Djuvara a murit joi la varsta de 101 de ani. Filozoful Mihai Sora, coleg de generatie cu acesta, amandoi fiind nascuti in 1917, a avut o postare pe Facebook, lasand in maintirea acestuia…

- Filosoful Mihai sora, in varsta de 101 de ani, a publicat joi seara, pe Facebook, un mesaj emotionant in care reda o amintire pe care o are cu prietenul sau Neagu Djuvara. „Cineva a spus: „Souriez, vous etes filmes!“, iar Neagu s-a intors spre mine si a suras. Apoi a adaugat: „Zambez!“ Dumnezeu sa te…

- Filosoful Mihai Sora, in varsta de 101 de ani, a publicat joi seara, pe Facebook, un mesaj emotionant in care reda o amintire pe care o are legat de Neagu Djuvara, alaturi de o fotografie in care apare impreuna cu istoricul care a decedat joi.

- Elle Darby, vloggerița care a cerut cazare gratis la un hotel de lux in schimbul promovarii pe conturile ei de social media, vine cu un nou video in care spune ca de-a lungul zilelor a primit mesaje prin care era amenințata cu moartea. Vloggerița a trimis un e-mail prin care cerea cazare gratis, dar…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a transmis un mesaj de condoleanțe dupa moartea lui Verestoy Attila. Verestoly Attila, parlamentar UDMR, a incetat din viața miercuri, 24 ianuarie 2017 . Liviu Dragnea a transmis un mesaj de condoleanțe pe pagina sa de Facebook. „Am aflat cu tristețe vestea privind trecerea…

- Halsey este o mare susținatoare a drepturilor femeilor, iar asta se poate vedea clar in versurile pieselor sale. Solista a recitat, in weekend, o poezie extrem de profunda in care vorbește despre abuzurile asupra femeilor și cum asta ar trebui sa se opreasca cat mai curand. Fiind o parte din marșul…

- Au trecut patru ani de cand Romanita Iovan si-a pierdut sotul in accidentul aviatic din Apuseni. Aceasta a ramas profund afectata de aceasta tragedie, iar de atunci nimic nu mai pare la fel pentru ea si familia sa.

- Kate Middleton e hotarata sa nasca la castelul Kensington cel de-al treilea copil. Ducesa de Cambridge ar trebui sa nasca in aprilie o fetița. Kate și William vor ca acest moment sa se intample in intimitatea caminului lor pentru a evita haosul declanșat la nașterea prințului George și a prințesei…

- In noaptea de 21 spre 22 ianuarie 1941 legionariii au invadat cartierele de evrei calcand tot ce le-a ieșit in picioare tot ce le-a ieșit in cale. O parte dintre evrei au fost executați in Padurea Jilava, unde astazi a fost dezvelita o placheta comemorativa.

- Mihai Onila, mesaj cutremurator dupa moartea fetiței lui. Artistul și-a strigat durerea pe contul de socializare, in ziua in care fiica lui și-ar fi aniversat ziua de naștere. Moartea fulgeratoare a fiicei fostului component al trupei Axxa a impietrit o țara, detaliile tragediei au șocat, iar reacțiile…

- Un român, înarmat cu un cuțit, a intrat într-o secție de poliție din Spania și și-a amenințat fosta concubina ca o omoara. Acesta a urmartit-o pe fosta iubita care a plecat la Poliție sa ceara ajutor, fiind îmbracata în pijamale și desculța. Barbatul a fost arestat. …

- TERMINATOR e mai aproape decat credem. Oamenii de stiinta avertizeaza asupra robotilor ucigasi Peste 100 de oameni de stiinta au trimis o scrisoare comuna Organizatiei Natiunilor Unite in care cer stoparea dezvoltarii asa-numitilor „roboti-ucigasi”, avertizand cu privirea la un conflict din ce…

- In cadrul unei conferinte sustinuta la Royal Institute din Londra astrofizicianul Stephen Hawking a vorbit despre depresie, comparand-o cu o gaura neagra, potrivit The Independent. „Mesajul acestei prelegeri este ca...

- Scandalul privind fotografia publicat[ de compania H&M, in care se promoveaza un hanorac cu mesajul “Coolest monkey in the jungle” (“Cea mai cool maimuța din jungla”) purtat de un copil de culoare, capata o noua fața. Mama baiețelului care a pozat pentru compania producatoare de haine a reacționat in…

- Tudose: Și pedeapsa cu moartea pentru cine nenorocește un copil e puțin Premierul Mihai Tudose a declarat, miercuri, la Antena 3, ca “si pedeapsa cu moartea pentru anumite infractiuni e putin, pentru cine nenoroceste un copil, pentru cine ia o viata”, in contextul politistului pedofil. Tudose a adaugat…

- Stephen Hawking a vorbit, în cadrul unei conferințe, despre depresie, pe care o compara cu o gaura neagra. „Mesajul acestei prelegeri este ca gaurile negre nu sunt atât de negre precum sunt prezentate. Nu sunt închisori eterne, asa cum s-a crezut cândva. Lucrurile…

- Scandalul privind fotografia postata de compania H&M, in care se promoveaza un hanorac cu mesajul “Coolest monkey in the jungle” (“Cea mai cool maimuța din jungla”) purtat de un copil de culoare, are ecou și in Romania. Potrivit unui comunicat de presa transmis redacției Virgin Radio Romania, compania…

- Stephen Hawking a transmis un mesaj incurajator persoanelor care sufera de depresie. Reputatul om de știința a comparat depresia cu o gaura neagra dar a precizat ca exista posibilitatea de a scapa chiar și de forța gravitaționala a acesteia. Intr-o conferința publica organizata de BBC, profesorul Stephen…

- Hawking a vorbit duminica, inainte de ziua lui de nastere, in cadrul conferintei „Reith Lecture", organizata la Royal Institute din Londra, in prezenta unui public format din 400 de persoane. „Mesajul acestei conferinte este ca gaurile negre nu sunt atat de negre cum sunt prezentate. Nu sunt inchisori…

- Imediat dupa moartea lui, un mesaj cutremurator a aparut pe pagina lui de Facebook.In dreptul unei fotografii cu scriitorul aparea o urare de La Multi Ani si o invitatie la capela la care se afla depus trupul lui, pentru cei care doresc sa isi ia ramas bun. "La multi ani prieteni! Cei…

- În urma cu un an, chiar în ziua de Craciun, trupul lui George Michael era descoperit în casa sa de iubitul artistului, Fadi Fawaz. Moarte starului a venit ca un soc pentru milioanele de fani ai lui Michael, dar mai ales pentru fotograful de 44 de ani.

- Directorul Bibliotecii Universitare din Iasi a fost gasit mort impreuna cu sotia sa in propia locuinta. Dupa ce au iesit la iveala detalii terifiante despre cei doi soti, se pare ca femeia si-a presimtit moartea si a postat un mesaj tulburator inainte de tragedie.

- Reprezentantii institutiei de invatamant superior au transmis un mesaj dupa tragedia din familia prof. univ. dr. Bogdan Maleon, care a fost gasit mort alaturi de sotie, in prima zi de Craciun.