- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a afirmat vineri ca apreciaza desecretizarea Protocolului dintre SRI si Parchetul General, precizand ca "adevarul trebuie sa iasa la suprafata". "Apreciem desecretizarea Protocolului SRI - Parchetul General - adevarul trebuie sa iasa la suprafata! Vom aprecia continuarea…

- UPDATE Curtea Suprema a confirmat, vineri dimineața, hotararea luata la reuniunea de joi seara, dar și faptul ca ședința Secțiilor Unite a fost convocata la cererea Secției Penale. “Joi, 29 martie 2018, judecatorii Inaltei Curți de Casație și Justiție s-au constituit in Secții Unite, conform dispozițiilor…

- Protocolul de colaborare incheiat de Serviciul Roman de Informatii (SRI) cu Parchetul General in anul 2009 va fi publicat in cursul zilei de vineri pe site-ul institutiei, a anuntat, joi seara, purtatorul de cuvant al SRI, Ovidiu Marincea, intr-un interviu difuzat de postul B1 TV. “Protocoalele reprezinta…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a declarat, miercuri, referitor la cererea lui Sebastian Ghita de suspendare a extradarii, ca nu comenteaza ce “au comentat unii la televizor”. Toader a precizat ca un inculpat nu poarta dialog direct cu ministrul justitiei. “Nu poarta un inculpat dialog direct…

- Oamenii simpli care s-au alaturat protestului „TuDorele, Demisia!“ asteapta de la ministrul Justitiei sa serveasca interesului dreptatii, sa garanteze independenta acesteia si sa nu execute ordinele unor politicieni.

- Parchetul General a transmis, marți, ministrului justiției Tudorel Toader și Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) protocoalele clasificate incheiate cu Serviciul Roman de Informații (SRI). “Avand in vedere decizia luata astazi (marți – n.r.) de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii privind…

- Serviciul Roman de Informatii (SRI) vrea desecretizarea protocolului cu Parchetul General, a anuntat, luni, Claudiu Manda, seful Comisiei SRI. Potrivit lui Manda, inainte de desecretizare, directorul SRI, Eduard Hellvig, va veni in fața Comisiei pentru controlul activitații SRI sau va exista o discuție…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni ca nu a stiut de vreun flagrant care urma sa i se organizeze la Ministerul Dezvoltarii, asa cum a afirmat Victor Ponta, dar ca prefera sa il lase pe fostul premier sa vorbeasca, deoarece asa “asa se mai ridica cortina”. “Nu am fost sa vorbesc cu doamna…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a transmis, luni, catre Parchetul General, o cerere de desecretizare a protocoalelor incheiate cu Serviciul Roman de Informatii (SRI), precum si informatii despre existenta acestora. Anunțul a fost facut de Ministerul Justiției intr-un comunicat de presa. “In data…

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, a declarat, vineri seara, la Antena 3, ca, in calitate de ministru al justiției, luni, la prima ora, va cere Parchetului General desecretizarea protocoalelor cu SRI. Ministrul a precizat ca va face acest lucru in baza articolului 132 din Constituția Romaniei, care…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a constatat, in motivarea respingerii propunerii de revocare a Laurei Codruța Kovesi, ca niciunul dintre punctele invocate de ministrul Tudorel Toader nu se susțin, folosind, in general, argumentele invocate de șefa DNA in apararea facuta…

- Ministerul Justiției a publicat pe site un proiect de act normativ privind “aplicarea de catre Romania a Regulamentului (UE) 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere in aplicare a unei forme de cooperare consolidata in ceea ce privește instituirea Parchetului European”. Potrivit acestuia,…

- Tudorel Toader a reactionat, pe Facebook, la declaratiile presedintelui Romaniei, care a spus ca se incearca acreditarea ideii ca procurorii pot fi controlati de ministru, sustinand ca "nimeni nu a afirmat ca procurorii isi desfasoara activitatea sub controlul ministrului Justitiei".

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, i-a dat, miercuri, o replica dura președintelui Klaus Iohannis – care a susținut, la bilanțul Parchetului General, ca se face “in mod deliberat” o confuzie legata de statutul procurorilor pentru a se incerca o slabire a independentei acestora. Iohannis facuse, voalat,…

- Nimeni nu a afirmat ca procurorii isi desfasoara activitatea sub controlul ministrului Justitiei, a scris miercuri Tudorel Toader, pe Facebook, in replica la discursul presedintelui Klaus Iohannis de la bilantul Ministerului Public. "Pentru corecta informare a opiniei publice: art.132 din Constitutie…

- In timp ce șefa Direcției Naționale Anticorupție (DNA) a incalcat Constituția și deciziile Curții Constituționale a Romaniei (CCR) – dupa cum a aratat nu doar Curtea, ci și ministrul justiției, Tudorel Toader, in raportul in baza caruia a cerut revocarea acesteia din funcție -, procurorul general al…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, precizeaza ca va urma procedura legala si ca va raspunde punct cu punct tuturor afirmatiilor prezentate de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, care a propus revocarea ei din functie. Continuarea pe www.stirileprotv.ro.

- Sediul PSD din Cluj-Napoca a fost vandalizat, in noaptea de joi spre vineri, cand a fost aruncat un cocktail Molotov in ușa cladirii, iar pereții au fost stropiți cu benzina. Politistii clujeni au declansat, vineri, o ancheta dupa ce presedintele PSD Cluj, deputatul Horia Nasra, a reclamat ca persoane…

- Anuntul ministrului Justitiei privind decizia de revocare a sefei DNA din functie ii scoate in strada pe ieseni. Se anunta proteste duminica seara, de la ora 18:00, in Piata Unirii. Iesenii ii cer demisia ministrului Tudorel Toader. Aflati amanunte de pe Facebook.

- Klaus Iohannis cere ragaz pentru o analiza aprofundata a raportului prezentat de ministrul justitiei, Tudorel Toader, aratand ca acesta difera fata de evaluarea presedintiei asupra activitatii conducerii DNA. “Din cauza lipsei de claritate in prezentarea Raportului privind activitatea manageriala a…

- Procurorul General, Augustin Lazar, iși exprima suportul total pentru procurorul șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, dupa ce ministrul Justiției, Tudorel Toader, a cerut revocarea din funcție.”Avand in vedere decizia ministrului Justiției de a propune revocarea din funcție a procurorului șef…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, ca nu va discuta cu ministrul justitiei Tudorel Toader inainte ca acesta sa prezinte raportul privind activitatea DNA și sa faca o propunere legata de șefa acestei instituții, pentru a nu fi acuzata ca a intervenit. Dancila a spus, insa, ca așteapta ca ministrul…

- UPDATE Procurorul Mircea Negulescu e audiat la Parchetul General intr-un dosar constituit in urma plangerii depuse de un magistrat pe care acesta l-a trimis in judecata, au precizat joi surse judiciare. Potrivit surselor citate, plangere depusa de magistrat a fost inițial clasata de procurorii de la…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, joi seara, ca nu are motive sa o revoce pe Laura Codruța Kovesi de la conducerea DNA, cel puțin momentan, dar este posibil sa existe motive pe care el nu le cunoaște și pe care le are ministrul Tudorel Toader. Din punctul sau de vedere „niște penali fac o incercare…

- Fostul ministru al justiției, Raluca Pruna, sugereaza, intr-o postare pe Facebook, ca Tudorel Toader va veni din Japonia și va propune revocarea Laurei Codruța Kovesi din cauza exercitarii necorespunzatoare a atribuțiilor manageriale. Raluca Pruna, membra a echipei ce susține Platforma Romania 100,…

- Tudorel Toader este in Japonia, țara care a consacrat ritualul antic al metodei de suicid onorabil numit seppuku. Iata ca domnul profesor Tudorel Toader are, acum, ocazia de a aprofunda scandaloasa situatie in care a ajuns Justitia din cauza acestui instrument de paradit cu predilectie politicieni,…

- Premierul Viorica Dancila a declarat luni ca il va chema de urgenta in tara pe ministrul justiției, Tudorel Toader, aflat in vizita de lucru in Japonia, in contextul ultimelor informatii privind situatia de la DNA. “Voi avea o disuctie imediat ce voi ajunge la Guvern si il chem pe ministrul justitiei…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a declarat, luni, ca, in opinia sa, primul lucru pe care ar trebui sa-l faca ministrul justiției, Tudorel Toader, ar fi sa se intoarca in țara din Japonia. Declarația facuta de Dragnea la sediul PSD, vine in urma scandalului izbucnit dupa dezvaluirile facute de procurorul…

- Fost consilier al ministrului afacerilor interne, Valentin Riciu, a postat, pe contul sau de Facebook, documentele care dovedesc ca dosarele in care era cercetat au fost clasate. El a primit deciziile de clasare din partea procurorilor la cateva zile dupa ce a anuntat ca a demisionat din funcția de…

- Judecatoarea Anamaria Tranca de la Curtea de Apel Bucuresti a recunoscut ca a dat like, a aprobat si a sustinut mesajele vulgare agresivitatea verbala de pe paginile de Facebook ale #rezistentilor indreptate impotriva politicienilor si partidelor aflate la guvernare. Acest lucru reiese dintr-o adresa…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, arata, intr-o postare pe contul sau de Facebook, ca statul de drept din Romania este sub asediul sistemului paralel de putere. In opinia sa, tara noastra a cunoscut un regres urias in ceea ce priveste respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale,…

- Like-urile date de un judecator, pe Facebook, pot fi privite și ca antepronunțare, atrage atenția jurnalista Adina Anghelescu – Stancu, intr-un editorial publicat pe “Lumea Justiției”. Jurnalista explica și motivele pentru care un like al magistratului Ana Maria Tranca, de la Curtea de Apel București,…

- Presedintele Klaus Iohannis va avea o intalnire miercuri cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker si cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk, una dintre teme fiind modificarile aduse legilor Justitiei, a anuntat Administratia Prezidentiala. “Vizita Presedintelui Romaniei la…

- Tudorel Toader, ministrul desemnat sa conduca Ministerul Justiției și in Cabinetul Dancila, a contrazis datele oferite de sindicalistii din penitenciare și a spus ca legea recursului compensatoriu nu a crescut rata recidivelor, potrivit publicației Ziare.com. “In Romania recidiva a scazut. De la 46%,…

- Presedintele Klaus Iohannis se va deplasa la Bruxelles, pe 31 ianuarie, pentru o intalnire cu Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, anunta Executivul UE. Potrivit Administratiei Prezidentiale, seful statului va avea o intalnire si cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk, unul…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a declarat, vineri, ca ar fi fost nerealist sa se considere ca in sase luni Romania va remedia problema privind conditiile necorespunzatoare din penitenciare. „Hotararea pilot pronuntata de catre CEDO prevede data de 25.01.2018 pentru prezentarea foii de parcurs/calendarul…

- Ministrul justititiei, Tudorel Toader, a precizat joi, pe contul sau de Facebook, ca returnarea cetatenilor romani detinuti in penitenciare din strainatate poate fi realizata cu garantii scrise, prin care se asigura detentia corespunzatoare la standardele europene. “Sunt mulți cei ce cred ca le știu…

- Fosta sefa a CSM, procuroarea Oana Schmidt-Haineala a fost numita, vineri, de ministrul justitiei, Tudorel Toader, in functia de șef al Corpului de control. Numirea Oanei Haineala in aceasta functie s-a facut prin ordinul direct al ministrului Justitiei, pentru acesta demnitate nefiind necesar acordul…

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a declarat, joi, la sediul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), ca este convins ca judecatorii constituționali vor da o decizie ”istorica” si ”inteleapta” in cazul modificarilor aduse Legilor justitiei. “Ministerul Public, in continuare, este…

- Detalii uluitoare despre cariera polițistului-pedofil Eugen Stan – decorat cu „Barbație și Credința” – ies la iveala, dupa publicarea notei-raport transmisa de șeful Poliției Romane premierului Mihai Tudose. In 2007, Stan a furat o mocheta din sediul Parchetului General. Pe care era platit sa-l pazeasca. …

- Președintele Tineretului Social Democrat, Gabriel Petrea, susține, intr-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, ca PSD trebuie sa pastreze actuala guvernare, pentru ca partidul nu-și permite sa faca „schimbari o data la sase luni”, „pentru ca parem neseriosi si amatori”. Gabriel Petrea transmite o…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a anuntat vineri, dupa prima ședința a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) din acest an, ca a luat o decizie in privinta procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, in baza controlului efectuat de Inspectia Judiciara, pe care urmeaza sa o formalizeze in…

- Presedinele Inaltei Curti de Casatie si Justitiei (ICCJ), Cristina Tarcea, a spus, in sedinta de plen a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), ca, desi astepta unitate de la si speranta pentru rezolvarea unor probleme din sistemul de justitie, Consiliul ca a picat ambele teste. Ea si-a exprimat…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a declarat vineri ca a venit la sedinta Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), desi in aceasta perioada isi delegase atributiile unui secretar de stat, pentru ca alegerea conducerii acestui for este un moment important. Intrebat de ce si-a scurtat vacanta,…