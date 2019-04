Mesajul ministrului Gabriel Leș după incendiul de la Notre-Dame Printr-o postare facuta pe Facebook, ministrul Apararii Naționale, Gabriel Leș iși exprima ingrijorarea cu privire la incendiul nimicitor care a distrus unul din simbolurile creștinatații, Catedrala Notre-Dame. „Ieri, am fost cu toții martorii descumpaniți ai unui dramatic episod, ce a fost pe punctul de a ne rapi unul dintre simbolurile creștinatații, dar și o capodopera […] Citeste articolul mai departe pe satmareanul.net…

Sursa articol: satmareanul.net

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a transmis omologului sau francez Emmanuel Macron ca incendiul de la Catedrala Notre-Dame din Paris a provocat „durere in inima“ concetatenilor sai si s-a declarat dispus sa trimita specialisti rusi in ara medievala pentru a restaura acest monument istoric, arata site-ul…

- Reacția francezilor și, în general, a europenilor la incendiul izbucnit ieri seara, la Catedrala Notre-Dame din Paris impune, volens nolens, o paralela. Iata ca francezii, despre care noi spunem ca sunt atei, ca s-au îndepartat de Dumnezeu, de Hristos, ca nu mai sunt creștini, cu atât…

- Mihai Sturzu este de parere ca acordarea biletelor gratuite nelimitate de calatorie cu trenul pentru studenți nu a fost o alegere buna din partea autoritaților. "Una dintre cele mai proaste idei ale Guvernului Romaniei a fost sa acorde bilete gratuite NELIMITATE studenților. De ani de zile nu mai gasești…

- „Ne-a mișcat și intristat profund incendiul teribil care a afectat Catedrala Notre-Dame din Paris pe 15 aprilie a.c.. Este o drama pentru intreaga Biserica, pentru intregul Paris și in același timp pentru intreaga omenire. Pe 25 august anul trecut și noi am fost incercați de un incendiu…

- Mai multe vedete din showbiz-ul romanesc au transmis mesaje dupa incendiul devastator care a mistuit catedrala Notre-Dame din Paris, unul dintre simbolurile Franței. Incendiul de la Catedrala Notre-Dame a șocat intreaga lume. Numeroase vedete din țara noastra au transmis mesaje dupa dezastrul din Franța.…

- Avertismentele transmite de oficiali europeni autoritaților de la București cu privire la legile justiției și la dosarele Laurei Codruța Kovesi reprezinta o imixtiune „flagranta” in treburile interne ale țarii, spune ministrul Apararii Naționale, Gabriel Leș. Leș și-a argumentat pozitia printr-o postare…

- Guvernul Romaniei a decis, in sedinta de marti, schimbarea denumirii Academiei Tehnice Militare in Academia Tehnica Militara "Ferdinand I". "La propunerea rectorului institutiei, luand in considerare personalitatea istorica, militara si academica a Regelui Ferdinand I, precum si contributia de exceptie…

- Ministerul Finanțelor Publice (MFP) i-a facut urari Vamei din Romania, sambata, pe Facebook, cu ocazia Zilei Internaționale a Vamilor, folosind sigla Republicii Moldova, informeaza mediafax. Intr-o postare publicata sambata, in jurul orei 17:15, pe pagina de Facebook a MFP și semnata de ministrul…