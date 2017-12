Stiri pe aceeasi tema

- Prof. univ. dr. Bogdan-Petru Maleon are un CV impresionant, care se intinde pe nu mai putin de 25 de pagini, scrie Adevarul. Potrivit documentului, din 2015, Maleon era prof. univ. dr. la Facultatea de Istorie din cadrul Universitatii „Al. I. Cuza“, iar in acelasi an a fost numit director…

- Directorul Bibliotecii Central Universitare (BCU) Iasi, Bogdan Maleon, in varsta de 42 de ani, si sotia sa, in varsta de 38 de ani, au fost gasiti morti, in casa, luni seara. Potrivit unor surse judiciare, femeia prezinta semne de violenta pe corp, motiv pentru care anchetatorii cred ca este vorba de…

- Potrivit unor surse judiciare, femeia prezinta semne de violenta pe corp, motiv pentru care anchetatorii cred ca este vorba de o crima urmata de sinucidere. Cei doi au fost gasiti in locuinta lor de pe strada Alistair, de o ruda care era ingrijorata ca nu au ajuns la masa de Craciun, conform…

- Fiul ministrului Justiției ar fi reclamat la Facebook protestul studenților la Drept din Iași, conform unei postari pe rețeaua de socializare a jurnalistului Pavel Lucescu. Alexandru Toader, fiul ministrului Justiției, Tudorel Toader, ar fi reclamat la Facebook o postare de pe rețeaua de socializare…

- Potrivit unui anunt al Ligii Studentilor (LS IASI), studentii Facultatii de Drept a Universitatii „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi sunt chemati miercuri la o actiune de protest fata de modificarea Codului Penal, a Codului de Procedura Penala si a legilor justitiei.

- Pentru a ajunge la aceasta concluzie au fost confruntati trei experti in drept constitutional din Romania, unul dintre acestia fiind conf.dr. Marius Balan (FOTO) de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi, specialist al Facultatii de Drept. Acestuia i s-a solicitat o opinie de specialitate prin…

- Argumentele cele mai importante in favoarea inscrierii in invatamantul superior sunt legate de viitoarea cariera si de speranta intr-un viitor mai bun, arata un studiu efectuat de Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iasi in zece licee din sate si orase cu o populatie sub 10.000 de locuitori. Potrivit…

- Situatie dramatica la Iasi, unde medicii de la Spitalul „Sfantul Spiridon” au neaparata nevoie de sange pentru a salva viata unei tinere de 22 de ani. Cerasela Tatarciuc, o studenta de 22 de ani de la Universitatea de Medicina si Farmacie din Iasi se zbate intre viata si moarte in urma unui accident…

- Studenti, cadre didactice si membri ai conducerii UMF Iasi, reprezentantii celorlalte universitati iesene (prof.univ.dr. Catalin Tanase, prorectorul Universitatii „Alexandru Ioan Cuza", prof.univ.dr. Gheorghe Savuta, decan al Facultatii de Medicina Veterinara USAMV, lect. univ. dr. Oana Sandu, prorector…

- Catalina Bonta (21 de ani) a murit marti, 5 decembrie, in urma unui accident rutier ce a avut loc in apropiere de municipiul Iasi. Tanara era studenta la Facultatea de Psihologie a Universitatii „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi.

- Accident dramatic petrecut in judetul Iasi. O tanara studenta de la Facultatea de Psihologie a murit dupa ce masina in care se afla a fost implicata intr-un accident rutier. Catalina Bonta avea doar 21 de ani si era una dintre cele mai apreciate tinere din satul sau. (VEZI SI: Mesajul tulburator al…

- 1866. Este anul in care Romania a avut pentru prima data o Constitutie. Momentul adoptarii este mult indepartat celui in care alte stat vest-europene au avut o lege fundamentala. Primul dintre acestea a fost Belgia, care in 1831 functiona in baza unui astfel de act. Evident, 35 de ani mai tarziu…

- Consacram editia de miine, vineri, 1 Decembrie, a emisiunii Imperativ Zilei Nationale a Romaniei. Vom vorbi despre semnificatia, in timp, a Zilei Nationale, despre ziua nationala in context european, dar nu numai. In aceeasi editie, vom face referiri si la faptul ca anul viitor vom sarbatori 100 de…

- O carte de viitor, prezentata la Gaudeamus de Cristina Preutu ar putea fi „Propaganda politica in Romania socialista”. O confirma prezența la evenimentul de lansare a volumului a reputatului istoric și jurnalist Florian Buchir și a prof.univ.dr. Valentin Ciorbea, cei care care au ținut sa o incurajeze…

- Centrul de Relatii Internationale al Universitatii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, alaturi de Facultatea de Istorie și Filologie, Facultatea de Teologie Ortodoxa, Facultatea de Științe Exacte și Inginerești, Facultatea de Științe Economice și Facultatea de Drept și Științe Sociale, in acord cu strategia…

- Tema aleasa pentru editia de anul acesta este „Tehnologiile moderne de colectare si prelucrare a datelor spatiale" (Geomatics and the new technologies of geospatial science), partenerii FHGIM fiind Uniunea Geodezilor din Romania, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, Facultatea de…

- Zilele acestea Facultatea de Teatru din cadrul Universitații de Arte „George Enescu” din Iași și-a deschis porțile, raspunzand afirmativ proiectului lansat de rromii de la central Național de Cultura din București. In cadrul acestui proiect multicultural, etnicii rromi au dorit sa arate lumii “o alta…

- Obiectivul principal al proiectului este crearea unei strategii comune pentru a reduce violenta scolara cu 40 - in scolile partenere. Programul activitatilor propuse pentru aceasta mobilitate va oferi elevilor si profesorilor oportunitatea de a vizita Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi si…

- In acest an, caravana isi propune sa ajunga in liceele din judetele Bacau, Botosani, Iasi, Neamt, Suceava, Vaslui, dar si din Maramures, Sibiu. Astazi, 15 noiembrie, o echipa a Caravanei UAIC va ajunge in judetul Botosani, la liceele din Saveni, Darabani, Dorohoi si Botosani. „Aflata la a VII-a editie,…

- Comisar sef de politie Darius Vasile Bic (41 de ani) a fost imputernicit adjunct al sefului Inspectoratului de Poliție Judetean Alba. Anterior, a fost șef al Politiei Municipiului Aiud. IPJ Alba și-a completat echipa de conducere cu Darius Vasile Bic, fost șef al Poliției din Aiud pana la data de 10…

- FACULTATEA DE ARTE VIZUALE SI DESIGN de la UNIVERSITATEA NATIONALA DE ARTE „GEORGE ENESCU” DIN IASI, FACULTATEA DE LIMBI MODERNE de la UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE DIN REPUBLICA MOLDOVA si ASOCIATIA CULTURAL-STIINTIFICA „VASILE POGOR”-IASI va invita sa participati la „EXPOZITIA INTERNATIONALA-CONCURS INVINGATOR…

- Intr-adevar, iata ca se poate si in Romania! Totul tine de povestea tanarului cercetator, arheolog si om de stiinta, dr. Andrei Asandulesei, de la Facultatea de Istorie a Universitaii “Alexandru Ioan Cuza” (UAIC), respectiv membru de baza al Platformei ArheoInvest. Acum aproape doua luni (septembrie…

- Editura Universitatii din Iași organizeaza astazi, 9 noiembrie 2017, de la orele 17.30, la Libraria Orest Tafrali (Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”, corp A, parter), la lansarea noutaților din colecția Observatorul Social, coordonata de Mihai Dinu Gheorghiu. La acest eveniment vor fi prezentate volumele:…

- Vineri 3 noiembrie (ora 17:30), la Libraria „Orest Tafrali” (Universitatea „Al.I. Cuza”-Iasi, Corp A), Mihai Zamfir intra in dialog cu Antonio Patras, pornind de la cel de-al doilea volum din Scurta istorie. Panorama alternativa a literaturii romane, recent aparut la Editura „Polirom” (in curind, si…

- Instituție moderna de invațamant [1] , Universitatea din Iași a fost fondata la 26 octombrie 1860 (7 noiembrie/stil nou). Inaugurata, in noua sa forma, cu participarea domnitorului Alexandru Ioan Cuza [2] , a reprezentat, de la intemeiere, un simbol național [3] . Cateva cuvinte despre calitatea de…

- Site-ul Humanitas ofera o scurta prezentare a autoarei: „Sabina Fati este o jurnalista cunoscuta pentru analizele si editorialele ei pe teme politice, diplomatice si din sfera relatiilor internationale. Este corespondenta Radio Free Europe/Radio Liberty la Bucuresti si redactor-sef adjunct al cotidianului…

- Doi tineri au fost arestați, la Iași, sub suspiciunea ca ar fi intervenit pe langa mai mulți profesori de la Universitatea de Medicina și Farmacie din Iași, ca sa ii determine sa le acorde note de trecere studenților restanțieri.

- La Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi, 35 pana la 50 la suta dintre cei inscrisi reusesc sa ajunga pana la momentul absolvirii. La facultatile de trei ani plus unul de master, de pilda, aproape unul din doi studenti abandoneaza dupa un timp, cursurile. Unii se tem ca nu isi vor gasi o slujba…

- Gest necugetat a fost comis de un tanar din Barlad, sosit la Iasi in cautarea iubitei. Plecat de ceva timp in Anglia, Razvan s-a intors la Iasi sa-si caute iubita de care s-a despartit. Numai ca Georgiana, cursanta la Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”, nu voia sa ia in calcul nicio impacare. In consecinta,…

- Familia Veronicai Matcovici, studenta de la Facultatea de Geografie si Geologie de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi care a murit in urma unui accident rutier in Barcelona, in martie 2016, vrea sa premieze cei mai buni studenti ai facultatii. Familia vrea sa acorde o bursa de 100 de euro…

- Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi organizeaza in aceasta perioada diferite manifestari pentru a marca implinirea a 157 de ani de la infiintare. Astfel, fiecare dintre cele 15 facultati organizeaza o serie de evenimente menite sa marcheze acest moment, majoritatea dintre ele fiind sesiuni…

- Evenimentul „Cucuteni 5000" este la ea de-a XII-a editie, anul acesta fiind organizat sub semnul aniversarii centenarului Marii Uniri. Simpozionul reuneste peste 60 de specialisti din tara si din Republica Moldova si va avea patru sectiuni: „Iasi, capitala renasterii nationale", „Cultura si civilizatie",…

- Ambasada SUA si Facultatea de Istorie a Universitații București va invita la o dezbatere despre mini-seria “Comrade Detective”, propaganda din Romania anilor ’80 si influenta ei nefasta atunci si acum… Locatia: Amfiteatrul „Nicolae Iorga”, Facultatea de Istorie, Universitatea din Bucuresti (Bd. Regina…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, s-a nascut in comuna Vulturu, o mica localitate din Vrancea, judet in care a urmat primele cursuri scolare. Actualmente licentiat in drept si doctor in stiinte juridice, ministrul a urmat intre 1975 si 1979 Liceul de matematica-fizica "Unirea" din Focsani. Abia la…

- “Trista zi” a fost marți 10 octombrie pentru spiritualitatea culturala oneșteana, care a pierdut pe poetul Gheorghe Izbașescu. Nascut la 8 septembrie 1935 intr-o localitate din județul Argeș, el a urmat cursurile Liceului “Ienachița Vacarescu” din Targoviște, inscriindu-se apoi la Facultatea de Filologie…

- Apa cu lamâie în combinație cu bicarbonatul poate duce la perforarea stomacului, atrag atenția specialiștii. O dieta la îndemâna oricui, recomandata pe mai multe siteuri de specialitate pentru rezultatele „miraculoase" pe care le-ar provoca în lupta…

- Afirmatia facuta de Ministrul Educatiei Liviu Pop, la dechiderea anului de studii de la Universitatea &"Alexandru Ioan Cuza&" din Iasi, conform careia "fiecare copil merita un viitor mai bun decât cel prezent" a

- Fiica unei familii modeste din Vaslui, Marcela Topor a absolvit Liceul "Mihail Kogalniceanu" din Vaslui in anul 1994. Fostii colegi si profesori si-o amintesc drept o eleva discreta, silitoare si pasionata de limbi straine. De altfel, dupa absolvirea liceului, a fost admisa la Facultatea de Litere de…

- Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi a inceput noul an universitar printr-o ceremonie festiva la care au fost invitati pentru prima data in ultimii ani la o institutie de invatamant superior din Iasi doi ministri si doi ambasadori ai unor tari apropiate de Romania. La UAIC au venit prof.dr.…

- Proiectul de Legi ale justitiei isi urmeaza parcursul, a declarat, luni, la Iasi, ministrul Justitiei Tudorel Toader, care nu si-a ascuns uimirea fata de avizul dat de CSM. Aflat la Iasi pentru a lua parte la festivitatea de deschidere a anului universitar 2017-2018 de la Universitatea "Alexandru…

- Ambasadorul Statelor Unite ale Americii (SUA) în România, Hans Klemm, a subliniat, luni, la Iași, la deschiderea anului universitar de la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" necesitatea intensificarii colaborarii în domeniul

- Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi a lansat o noua editie din primul eveniment de intampinare a bobocilor din tara. Pe Bulevardul Carol 1, in fata Corpului A, sute de boboci, studenti de la ligile universitatii, partenerii universitatii si diverse structuri ale UAIC alcatuiesc evenimentul…

- ‘Noaptea de stiinta’, eveniment la care cetatenii vor putea vedea zeci de experimente spectaculoase, dar si demonstratii live de inginerie robotica, se va desfasura vineri la Iasi, au informat organizatorii. Lect. dr. Catalin Agheorghiesei, de la Facultatea de Fizica a Universitatii ‘Alexandru Ioan…