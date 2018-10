Mesajul lunii NOIEMBRIE 2018 pentru fiecare zodie: jocul timpului şi trei coincidenţe astrale BERBEC (21 martie – 20 aprilie)



In aceasta luna vei fi foarte dinamic, creativ si capabil sa gestionezi cerintele nebune ale vietii si ritmul ridicat. Va trebui sa iti aperi interesele si sa lupti pentru ce vrei sa realizezi. Nu lasa alti oameni sa te irite sau descurajeze. Planetele te pot face sa te simti mai slabit, deci ai de muncit ca sa depasesi obstacole, dar conditia este sa te si odihnesti din belsug. In a doua parte a lunii vei primi influente pozitive care sa iti creasca increderea si vei fi activ, profitand de orice oportunitate. Exista niste note de plata si credite de… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Ele predispun si ne ofera o energie specifica fiecarui tranzit. Fiecare tranzit poate lucra in favoarea noastra, daca alegem sa urmarim ce aduce si sa ne aliniem cu acea energie, in loc sa actionam in opozitie cu ea. Horoscopul zilnic prezinta mereu care este energia dominanta a zilei; tinand cont…

- Datorita acestui tranzit astral, te poti astepta la un start de saptamana relativ civilizar. Desigur, Venus fiind retrograd, vor lipsi o parte din placerile vietii pe care Venus le aduce. Dar Venus abia a intrat in retrograd pentru sase saptamani si ceea ce se intampla este ca o parte din lipiciul…

- Horoscopul din 18 septembrie 2018. Marte planeta energiei, acțiunii și impulsurilor este in cuadratura cu imprevizibilul și rebelul Uranus. O zodie primește o șansa unica in cariera, și o merita cu varf și indesat.

- Eclipsele verii au ramas in urma si aceasta Luna plina vine sa spele toate resturile ramase. Dupa Luna plina rosie sangerie fioroasa din iulie, avem nevoie de o portie de trairi mai bune care sa curete starea noastra de spirit si asta aduce aceasta Luna plina. Soarele si Luna creaza o configuratie…

- Practic, Soarele – Uranus – Saturn ne stabilizeaza lumea. Marile trigoane asa cum este si acesta sunt cele mai pozitive aspecte in astrologie, aducand bucurie, armonie si echilibru. Daca reusesti sa nu fii prea prins de un zbucium sau de o zbatere, vei simti si vei iubi acest sens de a curge…

- Cele 8 evenimente astrologice importante din august sunt: 6 august: Venus intra in zodia Balanța; 7 august: incepe tranzitul retrograd al planetei Uranus, in zodia Taur; 11 august: Luna Noua in Leu insoțita de o eclipsa parțiala de Soare; 13 august: Marte retrograd ajunge in zodia Capricorn;…