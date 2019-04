Stiri pe aceeasi tema

- Actorul de comedie Volodimir Zelenski, nou intrat in politica, a obtinut duminica o victorie zdrobitoare in turul al doilea al alegerilor prezidentiale din Ucraina in fata presedintelui in exercitiu Petro Porosenko, reflectand amploarea nemultumirii alegatorilor fata de puterea actuala, conform unui…

- Seful in exercitiu al statului ucrainean Petro Porosenko le-a cerut ”iertare” alegatorilor pentru ”erorile” sale, intr-o alocutiune televizata, cu trei zile inaintea turului doi al alegerilor prezidentiale in care rivalul sau, umoristul Volodimir Zelenski, este creditat in sondaje ca mare favorit,…

- O militanta anticoruptie a castigat alegerile prezidentiale din Slovacia. Zuzana Caputova, o avocata fara experienta politica, s-a remarcat prin criticile dure fata de coruptie. A castigat detasat. In Ucraina un actor de comedie, fara experienta politica, dar militant anticoruptie, intra in turul doi,…

- Actorul Volodimir Zelesnki (foto), nou intrat in politica, s-a clasat pe primul loc la alegerile prezidențiale ce au avut loc duminica in Ucraina, potrivit sondajului de la ieșirea din secțiile de votare. El a obținut 30,4% din voturi, in timp ce președintele in funcție, Petro Poroșenko, se plaseaza…

- Actorul de comedie Volodimir Zelenski s-a clasat pe primul loc dupa primul tur al alegerilor prezidentaile de duminica din Ucraina, urmat de actualul presedinte Petro Porosenko, Cei doi se vor confrunta in turul doi ce va avea loc pe 21 aprilie.

- Actorul de comedie Volodimir Zelenski isi mareste avansul fata de principalii sai contracandidati in cursa pentru alegerile prezidentiale care se vor desfasura la 31 martie in Ucraina, potrivit unui nou sondaj de opinie dat publicitatii luni, citat de Reuters. Conform sondajului realizat…