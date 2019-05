Mesajul lui Standard Liege pentru Ajax referitor la Răzvan Marin: „Aveți grijă de el!” Mijlocașul Razvan Marin, 22 de ani, a fost sarbatorit de Standard Liege și de fanii clubului belgian, inainte de a imbraca tricoul lui Ajax. Internaționalul roman a fost desemnat jucatorul lunii mai la ocupanta locului 3 in Jupiler League. "E timpul sa ne luam la revedere, dar vei fi mereu unul dintre noi. Roșu pentru o zi, roșu pentru totdeauna", a fost unul dintre msajele publicate pe Twitter de Standard Liege. "A venit la noi ca un baiat și a plecat ca un barbat. Iți mulțumim, Razvan!", se mai putea citi pe site-ul de socializare amintit. Clubul belgian a transmis apoi cateva cuvinte catre… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

