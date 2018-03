Mesajul lui Orban catre liberali, la finele CN: Oastea trebuie trezita! Gata cu blaturile!

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, le-a cerut liberalilor, duminica, in incheierea lucrarilor Consiliului National al PNL, sa inceteze cu "blaturile", le-a spus ca incepand de astazi partidul este in ofensiva si ca "oastea trebuie trezita", afirmand ca vrea ca fiecare sef de organizatie "sa dea cu parul"…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, le-a cerut liberalilor, duminica, in incheierea lucrarilor Consiliului National al PNL, sa inceteze cu ”blaturile”, le-a spus ca incepand de astazi partidul este in ofensiva si ca ”oastea trebuie trezita”, afirmand ca vrea ca fiecare sef de organizatie ”sa dea cu parul”…

- Ludovic Orban a fost propus premier de PNL. Consililul Național al Partidului Național Liberal a validat propunerea prin care Ludovic Orban, liderul liberalilor, sa fie desemnat pentru funcția de prim-ministru din partea partidului. Totodata, conducerea PNL a decis, duminica, sa-l susțina pe Klaus Iohannis…

- Presedintele PNL Ludovic Orban a anuntat duminica, la reuniunea Consiliul National al PNL care se desfasoara la Palatul Parlamentului, ca liberalii vor veni cu un program de guvernare, transmite Agerpres.

- Consiliul National al PNL a decis sa il sustina pe actualul presedinte Klaus Iohannis daca va candida pentru un nou mandat prezidential si pe presedintele PNL Ludovic Orban pentru pozitia de premier, daca partidul va castiga viitorul scrutin parlamentar.

- Consiliul National al PNL a validat, duminica, propunerea ca liderul liberalilor, Ludovic Orban, sa fie propus de partid pentru functia de prim-ministru iar Klaus Iohannis, candidat la functia de presedinte al Romaniei pentru alegerile din 2019. Pentru propunerea de prim-ministru al PNL…

- Consiliul National al PNL si-a deschis duminica lucrarile la Palatul Parlamentului cu introducerea pe ordinea de zi a doua noi puncte fata de cele anuntate, validarea ca propunere pentru functia de prim-ministru a liderului liberalilor, Ludovic Orban, si a celei de candidat la functia de presedinte…

- Consiliul National al PNL a decis sa voteze astazi sustinerea presedintelui Klaus Iohannis de catre PNL pentru un nou mandat la viitoarele alegeri prezidentiale, precum si desemnarea lui Ludovic Orban pentru postul de premier daca liberalii vor castiga alegerile parlamentare, trasmite News.ro . Iulian…

- Liberalii vor vota, duminica, o rezolutie pentru sustinerea lui Klaus Iohannis pentru al doilea mandat de presedinte si a lui Ludovic Orban pentru functia de premier, decizia fiind luata prin suplimentarea ordinii de zi a sedintei Consiliul National al partidului, care are loc la Parlament.

- PNL îl susține pe Klaus Iohannis pentru a candida pentru un nou mandat la prezidențiale. Propunerea a venit din partea președintelui PNL Ludovic Orban. Sute de liberali s-au reunit la Parlament.

- Consiliul Național al PNL. Liderul liberalilor, Ludovic Orban, a propus validarea in mod statutar prin votul Consiliului Național a lui Klaus Iohannis drept candidat al PNL la alegerile prezidențiale pentru cel de-al doilea mandat.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat duminica, dupa sedinta Biroului Politic National, ca liberalii sunt pregatiti sa foloseasca toate parghiile pe care le au la dispozitie in cazul unor modificari aduse legislatiei penale, la fel cum au procedat si in cazul legilor Justitiei. "Ati vazut tactica…

- PNL ''pro justitie'', perceputa nesincera. Care sunt cele 10 masuri propuse Viorel Catarama, prim-vicepresedinte al PNL sector 2, spune ca este nevoie de o noua abordare a PNL in ceea ce priveste pozitionarea "pro justitie", dar si de un parteneriat cu presedintele Iohannis.Temele vor fi discutate in…

- Liderul PNL Ludovic Orban a declarat ca ultimii doi ani, de cand a fost deschis pe numele sau dosar penal pentru fapte de coruptie si pana la achitarea sa definitiva, au reprezentat o incercare grea pentru el si pentru familia sa, insa a sustinut inca de la inceput ca este nevinovat. Orban a afirmat…

- Orban, dupa achitare: Nu trebuie atacata justitia. Nu politicienii trebuie sa analizeze capacitatea unei institutii Ludovic Orban, liderul PNL, a declarat, dupa decizia instantei de a-l achita in dosarul in care era acuzat ca ar fi cerut bani pentru campania electorala, ca a fost o grea incercare,…

- Completul de cinci judecatori al ICCJ ar putea stabili, luni, decizia definitiva in dosarul in care președintele PNL Ludovic Orban este acuzat de fapte de corupție in legatura cu finanțarea sa in alegerile locale din anul 2016 privind funcția de primar al Capitalei. La ultimul termen de judecata din…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat joi, in legatura cu afirmatiile prim-vicepresedintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans, ca Europa este "cu ochii" pe Romania si ca in cazul in care reprezentantii majoritatii parlamentare nu vor intelege acest lucru, tara noastra va fi tratata in continuare…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a declarat joi ca Romania este pregatita sa adere la spatiul Schengen. In cadrul unei conferinte de presa, Frans Timmermans a sustinut ca Romania a realizat multe progrese in ceea ce priveste consolidarea sistemului de justitie si prevede ridicarea…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a declarat joi ca Romania este pregatita sa adere la spatiul Schengen. In cadrul unei conferinte de presa, Frans Timmermans a sustinut ca Romania a realizat multe progrese in ceea ce priveste consolidarea sistemului de justitie si prevede ridicarea…

- Sedinta Biroului Executiv al Partidului National Liberal (PNL) s-a desfasurat, luni, la Parlament, la temperaturi scazute. Majoritatea membrilor liberali prezenti la sedinta au stat imbracati cu geci si paltoane. "Intotdeauna judecam la rece. Deciziile luate nu au fost afectate de desfasurarea sedintei…

- Rareori se intampla in istorie ca in urma unui eveniment sa nu apara niciun raspuns si numai intrebari. S-ar putea lansa o intrebare de sorginte leninista: ce-i de facut? Totusi, cea mai insistenta intrebare ramane: „ce se va intampla?” Problematica nu este declansarea in sine a procedurii de revocare…

- Kelemen Hunor a declarat ca nu crede ca sunt elemente de neconstitutionalitate in decizia de infiintare a Liceului Teoretic Romano-Catolic Targu Mures, in conditiile in care Constitutia asigura dreptul minoritatilor de a invata in limba materna. "Decizia PNL este fundamental gresita din mai…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat miercuri ca liberalii iau in calcul atacarea la Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a propunerii legislative pentru infiintarea Liceului Teologic Romano-Catolic din Targu Mures ca unitate de invatamant preuniversitar cu predare in limba maghiara. "Suntem…

- Presedintele Klaus Iohannis le-a transmis, luni, membrilor noului Cabinet, condus de Viorica Dancila, ca spera ca, odata cu al treilea Executiv propus de coalitia PSD-ALDE, sa inceteze "aceasta topaiala guvernamentala", despre care spune ca anul trecut a dus la degradarea climatului social…

- Protest fata de numirea lui Popa la Educatie: Fostul ministru Mircea Dumitru demisioneaza din CNATDCU Rectorul Universitatii din Bucuresti si fost ministru al Educatiei, Mircea Dumitru, a anuntat ca demisioneaza din toate functiile pe care le ocupa in cadrul CNATDCU, decizia fiind urmare a declaratiilor…

- BREAKING NEWS Al treilea guvern PSD-ALDE, investit de catre Parlament De acelasi autor Ministrul Mediului: Viitoarea taxa de mediu nu va fi una de prima inmatriculare Zanganit de catușe in Neamț. Presedintele Consiliului Județean, arestat preventiv pentru 30 de zile Dancila: Renuntam la Formularul…

- ”Eu nu stiu ce este in mintea domnului Orban. Mi-e greu sa cred ca in PNL libertatea de exprimare a ideilor este cumva omorata. Eu astept sa fiu invitat la o sedinta a conducerii sa vedem care sunt elementele de deviationism. Eu nu le stiu. Sunt convins ca ceea ce fac este corect atat din punct de…

- Ludovic Orban, presedintele PNL, a declarat miercuri, la Iasi, ca premierul desemnat Viorica Dancila mai are inca timp sa se retraga inainte de votarea cabinetului in Parlament, adaugand ca „ea probabil nu-si da seama in ce a intrat”. „Deja am hotarat ca vom vota impotriva guvernului Dancila, considerand…

- Bonurile fiscale castigatoare pentru luna decembrie Bonurile fiscale emise in data de 30 decembrie cu o valoare de 325 lei, au fost desemnate castigatoare la extragerea Loteriei bonurilor fiscale de duminica. La aceasta extragere au participat bonurile fiscale emise în perioada 1 - 31 decembrie…

- Clujenii ies, din nou, diseara, in strada ca sa protesteze legat de modificarile aduse legilor justitiei. „Protestul de «acasa» e la fel de valoros ca cel de la Parlament!“, scriu acestia pe pagina de Facebook a evenimentului.

- In drumul lor spre locul protestului, aceștia trec prin fața sediilor ALDE și PSD. „Marșul a fost normal, nu a fost ceva foarte greu. Ne-am incadrat in timp, ceea ce e un lucru fantastic. Mesajul a fost permanent același. Daca noi, din Cluj, putem sa venim pe jos și sa participam la mitingul…

- Cititi mai jos postarea actorului: Maine oamenii ies in strada impotriva modificarii legilor justitiei si a celor de la codul de procedura penala care daca trec asa cum au fost votate in Parlament vor transforma Romania in Disneylandul coruptilor. Maine lumea iese in strada pentru justitie si impotriva…

- Vicepremierul Marcel Ciolacu spune ca se va intoarce "cu fruntea sus" in Parlament, unde va continua sa se dedice serviciului public in beneficiul Romaniei. "Ma voi intoarce cu fruntea sus in Parlament, unde voi continua sa ma dedic serviciului public in beneficiul Romaniei. Si, in mod special, voi…

- Tudose, dupa CEx: Ma duc la Palatul Victoria sa-mi iau lucrurile. Nu voi asigura interimatul Comitetul Executiv al PSD a votat luni retragerea sprijinului politic acordat Guvernului Tudose, premierul Mihai Tudose anuntand in consecinta ca isi va depune mandatul. Mihai Tudose a anuntat, luni seara,…

- În anul curent, cheltuielile legate de serviciul datoriei de stat se estimeaza în suma de 1 miliard 819,5 milioane de lei, în diminuare cu 170,8 milioane de lei fața de cheltuielile aprobate (precizate) pentru 2017, transmite IPN. Cheltuielile pentru serviciul datoriei…

- Președintele Partidului Național Liberal, Ludovic Orban, a respins, luni, posibilitatea scindarii formațiunii sale politice, in contextul in care politicianul buzoian Cezar Preda, in prezent deputat de Dambovița, a afirmat ca va constitui un grup creștin-democrat in PNL și iși va urma parcursul pe care…

- "Voi inca aveți pacatul de la alegerile locale din București, unde ați facut BLAT și nu ați dorit sa faceți o alianța, iar rezultatele se vad, toate primariile din București sunt conduse de PSD. Voi inca aveți o cerere proasta scrisa, cand ați facut plangere la alegerile locale in 2 ture.…

- Fostul premier, Dacian Cioloș, s-a facut de ras, pe Facebook! Cioloș a postat un mesaj plin de greșeli, pe pagina sa de Facebook, adresat omenilor cinstiti pe care ii avertizeaza ca daca nu se vor implica acolo unde se fac regulile, de la consilii locale pana la Parlament si Guvern, cei pentru care…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a reactionat, vineri, la scrisoarea transmisa de ambasadele a sapte state europene privind modificarea legilor justitiei, MAE sustinand ca autoritatile sunt deschise pentru un dialog real si concret cu partenerii europeni si ca vor continua consultarile si cu Comisia…

- ”PNL-ul nu mai vorbește despre proprietatea privata, o valoare centrala a liberalismului. Sper ca Ludovic Orban sa-și lamureasca povestea asta cu ultima infațișare, sper sa fie achitat, pentru ca și eu cred ca e un nevinovat, și de atunci incolo sa nu mai fie la fel de timid in a lua taurul de coarne.…

- Un protest de amploare se anunta din nou in seara de miercuri, 20 decembrie, in toata tara. Mesajul prin care romanii se indeamna sa iasa in strada este „No, hai!“. „Sa aparam Justitia de infractorii din Parlament!“, spun manifestantii care demonstreaza impotriva politicii PSD de modificare a Legilor…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, spune ca liberalii vor ataca la Curtea Constitutionala legile justitiei, daca vor trece de Parlament. Pe de alta parte, spune el, UDMR, care este membru PPE, are obligatia de a vota impotriva propunerilor PSD.

- Fostul premier Dacian Ciolos le cere alesilor din Parlament sa trateze cu seriozitate modificarile la legislatia penala, deputatii si senatorii fiind cei care trebuie sa aleaga „intre cinste si hotie“.

- Nicoleta Dumitrescu Duminica seara, ca si in alte duminici din ultima vreme, in Capitala, dar si in numeroase orase din tara, romanii au iesit in strada pentru a protesta, actiunile lor fiind indreptate in mod special impotriva mult contestatelor modificari ce se doresc a fi facute de catre partidele…

- Persoane necunoscute au amplasat, marti, la intrarea in sediul Partidului Social Democrat Alba, candele si lumanari in semn de protest fata de modificarile la legile Justitiei adoptate de Parlament, acestea fiind insotite de un mesaj prin care social-democratilor li se reproseaza ca „au omorat democratia”.…

- Protestele anti-corupție și anti-PSD/ALDE din week-end au adunat in premiera opoziția politica și societatea civila, intr-o manifestație de strada care deschide un front de lupta, deopotriva transparent și vulnerabil, pentru rasturnarea actualului guvern de stanga. Din ce in ce mai frecvente și mai…

- Regele Mihai ramane in istorie, iar personalitatea sa vibranta va continua sa inspire generatii intregi de romani, a afirmat, luni, in Parlament, premierul Mihai Tudose. "Regele Mihai ramane in istorie si ii suntem datori. Este datoria de onoare a fiecarui bun roman sa cunoasca adevarul despre omul…