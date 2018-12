Mesajul lui Macron, după atacul din Strasbourg Solidarité de la Nation tout entière pour Strasbourg, nos victimes et leurs familles. — EmmanuelMacron) December 12, 2018



Un atac soldat cu numeroase victime a fost comis marți seara, de un individ înarmat, în centrul orașului francez Strasbourg, în apropierea Târgului de Craciun.



Potrivit ultimului bilanț anunțat de autoritați, trei persoane au fost ucise și alte 12 au fost ranite, unele fiind în stare grava. Atacatorul, care ar fi actionat singur, a reușit sa fuga și este în continuare cautat activ… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

- Barbatul banuit de atacul sangeros comis aseara la Strasbourg se afla inca in libertate. Cel putin trei oameni au fost ucisi si alti 12 raniti dupa ce individul ar fi deschis focul in apropierea Targului de Craciun din orasul vechi. Suspectul dat in urmarire a fost identificat. Este un localnic, are…

- Atentatul comis marti seara impotriva Targului de Craciun de al Strasbourg a facut trei morti si 12 raniti, dintre care sase foarte grav, a anuntat ministrul francez de interne, Christophe Castaner, in fata presei de la sediul prefecturii Bas-Rhin, transmite AFP, potrivit Agerpres. Mai devreme,…

- Codruța Filip și Ligia Filip, doua maramureșence care lucreaza la Parlamentul European au fost prinse in atacul de la Strasbourg. Cele doua se aflau in apropierea Targului de Craciun unde s-au tras focurile de arma, dar sunt in siguranța. „Suntem bine si eu si Ligia Filip. Inca sunt cautati atacatorii…

- Atentatul comis marti seara impotriva Targului de Craciun de al Strasbourg a facut trei morti si 12 raniti, dintre care sase foarte grav, a anuntat ministrul francez de interne, Christophe Castaner, in fata presei de la sediul prefecturii Bas-Rhin, transmite AFP. Mai devreme, primarul orasului, Roland…

- Bilantul atacului armat comis marti seara in apropierea unui targ de Craciun din Strasbourg a crescut la patru morti, a anuntat politia, conform Reuters.Atacatorul de la Strasbourg, in varsta de 29 de ani, pe numele caruia exista o ”fisa S” si care ar fi fost incercuit de fortele de ordine,…

- Bilantul atacului armat comis in aceasta seara in apropierea unui targ de Craciun din Strasbourg a crescut la patru morti, a anuntat politia, conform Reuters. Autorul atacului armat se afla pe o lista de supraveghere a serviciilor de securitate interna din Franta, fiind suspectat ca prezinta un risc…

