Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, luni seara, in cadrul ceremoniei de investire a Cabinetului Dancila, ca spera sa inceteze ”aceasta țopaiala guvernamentala”, care nu a facut decat sa dauneze pe toate planurile. Șeful statului le-a transmis membrilor noului Cabinet, condus de Viorica Dancila,…

- De dimineata, ministrii Guvernului Dancila au primit avize pozitive pe banda rulanta in Parlament. De la ora 15.00, premierul Viorica Dancila a prezentat programul de guvernare in fata plenului. Votul pentru investirea noului Executiv nu a fost unul cu emotii, in conditiile in care UDMR a mai dat „o…

- Presedintele Klaus Iohannis a spus, luni seara, la ceremonie de depunere a juramantului de catre membrii Guvernului Dancila, ca la doar un an de la alegeri s-a ajuns deja la al treilea Cabinet PSD-ALDE si, in mod sigur, nu aceasta este perfoamanta pe care o asteptau romanii. "Am ajuns deja…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, luni seara, in cadrul ceremoniei de investire a Cabinetului Dancila, ca spera sa inceteze ”aceasta țopaiala guvernamentala”, care nu a facut decat sa dauneze pe toate planurile. Șeful statului le-a transmis membrilor noului Cabinet, condus de Viorica Dancila,…

- BREAKING NEWS Guvernul Dancila a depus juramantul. Iohannis: Sa inceteze "aceasta topaiala guvernamentala" Presedintele Klaus Iohannis le-a transmis, luni, membrilor noului Cabinet, condus de Viorica Dancila, ca spera ca, odata cu al treilea Executiv propus de coalitia PSD-ALDE, sa inceteze "aceasta…

- Membrii Guvernului condus de Viorica Dancila au depus juramantul de investitura, luni, la Palatul Cotroceni, in fata presedintelui Klaus Iohannis. La ceremonie au participat presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, presedintele CCR,…

- De dimineata, ministrii Guvernului Dancila au primit avize pozitive pe banda rulanta in Parlament. De la ora 15.00, premierul Viorica Dancila a prezentat programul de guvernare in fata plenului. Votul pentru investirea noului Executiv nu va fi unul cu emotii, in conditiile in care UDMR a a anuntat ca…

- Niculae Badalau, presedintele executiv al PSD si senator, a fost declarat absent la votul din Parlament pentru investirea Guvernului Dancila. El a fost strigat de chestorul Senatului si declarat absent. Badalau este autorul unei scrisori critice la adresa lui Liviu Dragnea in urma cu doua saptamani.

- Eurodeputatul Daniel Buda (PNL) avertizeaza ca Romania risca sa piarda fonduri europene daca nu respecta standardele minimale ale statului de drept. El cere demisia din functii ale presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si Senatului, Calin Popescu Tariceanu. Daniel Buda a declarat,…

- Al treilea cabinet PSD-ALDE de la alegeri si pana in prezent se naste greu. Deocamdata, Viorica Dancila refuza sa vorbeasca public despre viziunea sa guvernamentala. În schimb, liderii celor două formaţiuni de la putere amână, pentru moment, desemnarea noilor miniştri.…

- Liderul PSD Liviu Dragnea și premierul desemnat Viorica Dancila vor avea marți o intalnire cu liderii UDMR, la ora 13, anunța Antena3. Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, liderul PSD, a declarat luni ca nu face invitatii la televizor nimanui. El a subliniat ca nu a avut nicio discutie pana…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, liderul PSD, a declarat luni ca nu face invitatii la televizor nimanui, cu atât mai putin UDMR, fata de care are un mare respect ca partener de dialog si colaborare în Parlament. El a subliniat ca nu a avut nicio discutie pâna…

- Prim-vicepresedintele PNL, Raluca Turcan, anunta discutii cu oameni din PSD, ALDE si UDMR pentru respingerea in Parlament a cabinetului condus de Viorica Dancila. „Daca in continuare se poarta discutii si noi nu va ascund ca vom purta discutii cu partidele care s-au manifestat clar ca si Opozitie in…

- ”Este un moment important și este bine sa-l comentam. O sa spun un lucru pe care e bine sa-l repetam. In aceasta seara, Klaus Iohannis l-a acceptat pe Liviu Dragnea ca premier al Romaniei. Pentru ca Sorin Grideanu și Mihai Tudose aveau, totuși, un joc de independența limitata. Dancila nu va avea.…

- Viorica Dancila, premierul desemnat sa ii ia locul lui Mihai Tudose la Palatul Victoria, a declarat, miercuri, ca asteapta votul de investitura din Parlament si ca Romania trebuie sa se pregateasca pentru preluarea presedintiei Consiliului Uniunii Europene. “Astept sa avem votul in Parlament, pentru…

- Potrivit unor surse guvernamentale, Guvernul a decis, in sedinta de miercuri, sa dea un aviz negativ initiativei legislative referitoare la reglementarea statutului juridic al Casei Regale. Pe 29 decembrie 2017, premierul Mihai Tudose declara ca Guvernul va da un aviz negativ proiectului de lege privind…

- Pe 29 decembrie 2017, premierul Mihai Tudose declara ca Guvernul va da un aviz negativ proiectului de lege privind reglementarea statutului juridic al Casei Regale, subliniind ca Palatul Elisabeta a fost dat in folosinta regelui Mihai in calitate de fost sef al statului, nu si urmasilor acestuia.…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a declarat, vineri, ca persoanele condamnate penal sau aflate in curs de cercetare penala nu ar trebui sa ocupe functii de conducere in institutii ale statului, aluzie la faptul ca al doilea si al treilea om in stat, Calin Popescu Tariceanu si Liviu Dragnea, cu…

- Premierul Mihai Tudose a precizat, joi, la Parlament, ca a formulat un punct de vedere personal cand s-a referit la faptul ca nu sustine proiectul de lege privind statutul Casei Regale, apreciind ca Palatul Elisabeta ar trebui sa revina in administrarea si proprietatea statului roman dupa decesul…

- Astfel, premierul Mihai Tudose nu susține proiectul Casei Regale, promovat de Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu, iar Guvernul ar urma sa dea aviz negativ. La inceputul lunii noiembrie, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu, președinții Camerei Deputaților și Senatului, au depus in Parlament…

- La inceputul lunii noiembrie, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu, președinții Camerei Deputaților și Senatului, au depus in Parlament un proiect de lege pentru reglementarea statutului juridic al Casei Regale a Romaniei. Inițitiva prevede „recunoasterea acesteia ca persoana juridica de drept…

- Presedintele Klaus Iohannis, prim-ministrul Mihai Tudose, presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si cel al Senatului, Calin Popescu Tariceanu, au ajuns, sambata dimineata, la Palatul Regal din Bucuresti, pentru a-i aduce un ultim omagiu regelui Mihai I.

- Presedintele Klaus Iohannis, prim-ministrul Mihai Tudose, presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si cel al Senatului, Calin Popescu Tariceanu, au ajuns, sambata dimineata, la Palatul Regal din...

- Ședința solemna a Camerelor reunite ale Parlamentului, dedicata omagierii Regelui Mihai I, a inceput. La lucrari participa, alaturi de parlamentari, președintele Klaus Iohannis, Custodele Coroanei Române, principesa Margareta, patriarhul Daniel, premierul Mihai Tudose, membri…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, și primarii de sectoare au venit miercuri, la Parlament, pentru a se intalni cu președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea. Discuțiile au loc în biroul președintelui Camerei, lider al PSD, fiind prezent și președintele…

- NEWS ALERT Protest la Cluj: Suntem cu ochii pe voi. Tur de centru Sute de clujeni protesteaza duminica prin centrul Clujului. UPDATE 20.00 Protestarii trec acum prin partea de nord a Pieței Unirii, dupa ce au plecat în marș pe Bulevardul Eroilor, prin Piața Avram Iancu și au revenit pe lânga…

- Dupa ce bucureștenii au protestat sambata, pentru a stopa demersul primarului general Gabriela Firea de a organiza un targ de Craciun in Piața Victoriei, noi manifestații au fost anunțate pe Facebook, duminica seara in Capitala, cat și in mai multe orașe din Romania. Protestatarii solicita demisia președinților…

- SUA sunt si trebuie sa ramana un aliat Romaniei, a declarat, vineri, premierul Mihai Tudose. Totodata, el a precizat ca nu a stiut nimic despre raspunsul transmis Departamentului de stat al SUA, in numele Parlamentului, de catre presedintii Camerei Deputatilor si Senatului, Liviu Dragnea si Calin Popescu…

- Deputatul Catalina Bozianu a adresat primului ministru Tudose, sefului Senatului, Calin Popescu Tariceanu si presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, o solicitare de demisie a ministrului Educatiei Liviu Pop. Redam integral mesajul deputatului PMP Catalina Bozianu: "Transformarea studenților…

- Ea spune ca regulamentul comun al Camerei Deputaților și Senatului a fost incalcat. "Regulamentul comun al Camerei Deputatilor si Senatului spune foarte clar ca doar plenul reunit poate adopta declaratii in numele Parlamentului (art. 13 pct 23). Constitutia stabileste ca Parlamentul este…

- Liberalii reactioneaza dupa ce s-au declarat nemultumiti de comunicatul emis de Dragnea si Tariceanu in numele Parlamentului Romaniei. Drept urmare, PNL cere, intr-o scrisoare adresata sefului Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si sefului Senatului, Calin Popescu Tariceanu, reunirea birourilor parlamentare…

- Un gest riscant și neinspirat al președintelui Camerei Deputaților, Liviu Dragnea și al președintelui Senatului, Calin Popescu Tariceanu. Un gest facut rapid, care insa nu a luat in calcul toate variabilele și care ar putea determina apariția chiar a unui nou dosar penal, scrie bugetul.ro.Vezi…

- Parlamentul Romaniei a luat act cu neplacuta surprindere de comunicatul emis in data de 27 noiembrie 2017 de catre Departamentul de Stat din Statele Unite ale Americii referitor la dezbaterea privind reforma Justitiei, se arata intr un comunicat transmis de presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu…

- ”Președintele nu se poate ascunde in spatele tacerii. Este nevoie de intervenția sa. Atenție, aceasta intervenție a domniei sale cred ca va conta mult in ecuația viitoarelor alegeri prezidențiale.” a spus analistul politic Bogdan Chirieac, la Antena 3. Dupa ce Ambasada SUA la București a…

- Statele Unite ale Americii trebuie sa aiba incredere in Parlamentul Romaniei, care urmarește "sa consolideze independența sistemului judiciar" și "eliminarea influențelor politice in funcționarea Justiției", se arata intr-un comunicat de presa transmis, marți, de președintele…

- Calin Popescu Tariceanu și Liviu Dragnea ar trebui sa renunțe la funcția de președinte al Senatului, respectiv președinte al Camerei Deputaților, spun mai multe organizații non-guvernamentale, printre care Institutul pentru Politice Publice și Platforma Romania 100.

- ”Nu pot sa merg la receptie, avand niste probleme la Braila. La parada merg”, a declarat premierul. Si presedintii Senatului si Camerei Deputatilor, Calin Popescu Tariceanu si Liviu Dragnea, au anuntat ca au decis sa nu participe la receptia de la Cotroceni. Presedintele Klaus Iohannis…

- Prim ministrul Mihai Tudose a declarat, luni, ca nu va putea merge la receptia de la Cotroceni de Ziua Nationala, insa va fi prezent la parada de 1 Decembrie de la Arcul de Triumf. ”Nu pot sa merg la receptie, avand niste probleme la Braila. La parada merg”, a declarat premierul. La…

- Denunt soc la Directia Nationala Anticoruptie (DNA) impotriva lui Liviu Dragnea si a lui Calin Popescu Tariceanu. Celor doi li se aduc acuzatii etrem de grave. Nu doar seful Senatului si al Camerei Deputatilor vor fi in vizorul DNA.Citeste si: Un cunoscut BRAND din Romania dispare: NU il veți…

- Cristian Tudor Popescu l-a criticat dur pe Klaus Iohannis dupa decizia președintelui de a-i chema anul acesta la parada de 1 Decembrie pe Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu. Acuzațiile jurnalistului vin in contextul in care Klaus Iohannis a afirmat ca Liviu Dragnea trebuie sa demisioneze in…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a anunțat, joi, ca nu va accepta invitația președintelui Klaus Iohannis la parada de 1 Decembrie, dar ca va fi prezent la un alt eveniment dedicat Zilei Naționale. „O sa merg la parada. (…) Undeva, in țara. O sa discutam la partid și o sa vedem care este cel mai bun…

- "O sa vedem ce spune in comunicat", a declarat Liviu Dragnea, la Parlament, intrebat despre decizia CCR pe cererea presedintelui Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, privind existenta unui conflict juridic intre Guvern si DNA ca urmare a cercetarii privind legalitatea hotararilor Executivului prin…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a spus, despre solicitarea presedintelui Romaniei Klaus Iohannis de a demisiona, ca nu este prima data cand seful statului ii cere acest lucru. “Nu este prima data cand imi cere demisia. Are aceasta placere. Mai pune cate o parte din sistem pe mine, iar imi cere demisia.…

- Tariceanu, dupa punerea sechestrului pe averea lui Dragnea. ”DNA face justiție selectiva, a devenit un jalnic instrument politic și face rau justiției”, a spus președintele Senatului, miercuri, la Parlament, comentand punerea sub sechestru a averii președintelui Camerei Deputaților, Liviu Drganea. ”To…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat, marti, ca nu va participa la receptia organizata, la Palatul Cotroceni, cu prilejul Zilei Nationale a Romaniei – 1 Decembrie. ”Nici vorba”, a spus liderul PSD. In urma cu o zi, și președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu a afirmat ca…

- O propunere legislativa privind inființarea Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții a fost inregistrata la Biroul permanent al Senatului. Inițiatorii propunerii sunt 185 de parlamentari PSD și ALDE, printre care și președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, și președintele Camerei Deputaților,…

- Casa Regala a Romaniei va avea un nou statut, clar reglementat, cu personalitate juridica de utilitate publica și autonoma. Președinții Camerei Deputaților și Senatului, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu, au depus la Parlament o initiativa legislativa in acest sens. Este vorba despre o idee mai…

- Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu, președinții Camerei Deputaților și Senatului, au depus in Parlament un proiect de lege pentru reglementarea statutului juridic al Casei Regale a Romaniei.

- Liviu Dragnea nu a dorit sa dea detalii in privința amendamentelor la legile justiției. "De-abia a fost depus la comisia speciala. Am ințeles ca membrii comisiei speciale au redactat impreuna un proiect comun și incep dezbaterile in acea comisie pe acel proiect de lege", a declarat Liviu Dragnea…