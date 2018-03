Stiri pe aceeasi tema

- In contextul aniversarii unui secol de la unirea Basarabiei cu Romania, președintele Klaus Iohannis a subliniat intr-un mesaj ca „in prezent, cursul nostru de convergenta se numeste parcursul european al Republicii Moldova”. „Aniversam astazi 100 de ani de la Declaratia de unire a Basarabiei cu Regatul…

- "Prin propaganda se incearca sa se arate cetatenilor nostri ca locul lor nu este in marea familie europeana" Presedintele Parlamentului a tinut un discurs in plenul Parlamentului Romaniei! "La 100 de ani de la Actul Unirii din 1918, spre mare regret, avem de a face, iarasi, cu dorinta unora de a decide…

- Comuna Bardar din Republica Modova a semnat unirea cu Romania. Peste 100 de copii au asistat la eveniment. Localitatea Bardar din Republica Moldova a votat in unanimitate declarația simbolica de unire cu Romania in cadrul unei ceremonii la care au fost prezenți peste 100 de copii. Potrivit imaginilor…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat marti, cu prilejul celebrarii a 100 de ani de la unirea cu Basarabia, ca, dupa exemplul anului 1918, doar "vrerea" Parlamentelor de la Bucuresti si Chisinau, exprimand vointa poporului roman din Romania si din Moldova, va putea reface ceea…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, marti, un mesaj cu prilejul aniversarii unui secol de la unirea Basarabiei cu Romania. "Aniversam astazi 100 de ani de la Declaratia de unire a Basarabiei cu Regatul Romaniei. Decizia adoptata de Sfatul Tarii de la Chisinau a fost un gest politic si patriotic…

- Chiar daca nu a fost prezent marti dimineata la Parlament, la sedinta solemna comuna a celor doua Camere, la care au asistat inalti oficiali ai statului roman, dar si presedintele Parlamentului de la Chisinau, presedintele a transmis un mesaj in ziua in care se marcheaza 100 de ani de la un eveniment…

- In lipsa sefului statului, dar cu invitati precum presedintele Legislativului de la Chisinau, Patriarhul Daniel si Custodele Coroanei, Margareta, la Parlament este in plina desfasurare, la momentul de fata, o sedinta solemna, in ziua in care marcam un secol de la Unirea Basarabiei cu Romania. La eveniment…

- Președintele Klaus Iohanis, mesaj la implinirea a 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romaniei: ”Cursul nostru de convergența se numește parcursul european al Republicii Moldova”, a transmis șeful statului. Parlamentul s-a reunit, marți, in ședința solemna, pentru a adopta “Declaratie solemna pentru…

- Implinirea a 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania, celebrata astazi, 27 martie, va fi marcata la Sfantu Gheorghe printr-un ceremonial militar și religios. Unirea Basarabiei cu Romania a fost hotarata la 27 martie 1918, de Sfatul Tarii de la Chisinau. Presedintele Klaus Iohannis a promulgat…

- O pleiada de personalitați au fost prezente, ieri, a Huși, la simpozionul “Un secol de la unirea Basarabiei cu Regatul Romaniei”. In fața unei sali arhipline, invitații au “predat” spectatorilor de toate varstele adevarate lecții de istorie. Sala mare a Primariei municipiului Huși a fost, ieri, neincapatoare…

- DORINTA…. Inaltpreasfintitul Petru al Basarabiei nu a ajuns ieri la Husi, la simpozionul “Un secol de la unirea Basarabiei cu Regatul Romaniei”. A transmis insa gandurile sale bune, iar Preasfintitul Ignatie al Husilor a precizat ca evenimente la fel de importante, legate tot de Unire, l-au determinat…

- La ședința solemna din Parlamentul Romaniei, dedicata centenarului Marii Uniniri din 1918, care va avea loc, marți, organizatorii Marii Adunari Centenare de la Chișinau cer senatorilor și deputaților romani sa adopte o Declarație de susținere care vizeaza unirea Basarabiei cu Romania. De asemenea, aceștia…

- Zeci de mii de persoane au participat duminica, la Chișinau, la Marea Adunare Centenara, manifestatie dedicata implinirii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania. Printre cei prezenți s-a numarat și fostul președinte Traian Basescu (PMP) și Dan Barna (lider USR) și alți politicieni din Romania.…

- Manifestanții din Piața Marii Adunari Naționale au adoptat Proclamația Marii Adunari Centenare. Potrivit documentului, unirea Basarabiei cu România este unica soluție de supraviețuire și progres al românilor dintre Prut și Nistru. „Noi, cetateni ai Republicii Moldova,…

- Manifestatie de amploare la Chisinau. Acolo a avut loc "Marea Adunare Centenara" care sarbatoreste o suta de ani de la unirea Basarabiei cu Romania. Zeci de mii de oameni au cerut unirea in fata Guvernului. Printre ei a fost si Traian Basescu. Fostul presedinte a cerut Parlamentelor Romaniei si Republicii…

- Liderul PMP, senatorul și ex-președintele Traian Basescu, a cerut parlamentarilor din Romania și Republica Moldova sa voteze unirea celor doua state. Declarația a fost facuta la „Marea Adunare Centenara”, dedicata implinirii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania. Circa 100.000 de oameni au…

- Fostul presedinte Traian Basescu a declarat duminica, la „Marea Adunare Centenara“ de la Chisinau, dedicata implinirii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania, ca parlamentele de la Bucuresti si Chisinau trebuie sa voteze in cel mai scurt timp unirea.

- Fostul presedinte, Traian Basescu, a cerut duminica, la Chisinau, Parlamentului Romaniei si Parlamentului Republicii Moldova sa voteze unirea celor doua tari, in cinstea Centenarului Unirii. „Marea Adunare Centenara”, manifestatie dedicata implinirii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania,…

- „Marea Adunare Centenara“, dedicata implinirii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania, are loc duminica, de la ora 12:00, la Chisinau, printre cei care si-au anuntat participarea aflandu-se Traian Basescu si Ludovic Orban.

- Joi, in cadrul ședinței ordinare a Consiliului Județean din aceasta luna, consilierii au semnat o Declarație prin care iși exprima solidaritatea și susținerea fara reserve, a demersurilor primariilor din Republica Moldova și Romania pentru afirmarea aspirațiilor de reintregire naționala. De asemenea,…

- Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, se arata deranjat de faptul ca duminica, pe 25 martie, la Chișinau va avea loc o manifestația unionista, dedicata celor 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania. Acesta spune ca „in mod abuziv și ilegal" au fost chemați sa participe la eveniment copii…

- Președintele Klaus Iohannis a vorbit cu pasiune in fața oamenilor de afaceri din Romania despre implicarea acestora in viitorul Romaniei. Mesajul liderului de la Cotroceni este unul foarte clar și cere un proiect care sa aiba ca scop prosperitatea economica, avand in vedere susținerea pe care sectorul…

- Evenimentul va cuprinde discursuri ale personalitaților invitate, precum și o dubla lansare de carte. Colegiul Național “Cuza Voda”, Episcopia Hușilor, Casa de Cultura “Alexandru Giugaru” și Cercul Militar Huși organizeaza, pe 26 martie, de la ora 11.30, la sala de spectacole a primariei, simpozionul…

- Casa de Cultura din Odobesti organizeaza miercuri, 21 martie, de la orele 15, manifestarea „Basarabia, pamant romanesc”, cu ocazia aniversarii unui secol de la votarea pe 27 martie 1918, in Sfatul Tarii din Chisinau, a Unirii Republicii Democratice Moldovenesti cu Regatul Romaniei.

- Consilierii municipali din Buzau au aprobat, joi, intr-o ședința extraordinara a Consiliului Local Municipal o declarație de unire cu Republica Moldova. Decizia a aparținut primarului municipiului Buzau, Constantin Toma, care a decis sa „proclame Unirea simbolica a Buzaului cu Republica Moldova in…

- Ambasada Republicii Moldova in Romania si Muzeul National al Taranului Roman va invita miercuri, 21 martie 2018, ora 18.30, la Sala Foaier, la vernisajul expozitiei de fotografie Asa vazut-a Zaharia. Improvizatii intr-o lume captiva. Recent descoperita in podul unei case abandonate, la 200 km…

- Presedintele Partidului Liberal (PL) din Republica Moldova, Mihai Ghimpu, a anuntat marti ca deputatii grupului liberal au inregistrat in parlamentul de la Chisinau un proiect de lege privind Declaratia de Unire a Republicii Moldova cu Romania, relateaza portalul Agora.md, preluat de Agerpres.

- Senatorul român Iulia Scântei scrie într-o postare pe facebook ca, Parlamentul Republicii Moldova a refuzat sa dea curs invitației de a avea o ședința comuna a Parlamentelor României și Republicii Moldova care ar fi trebuit sa aiba loc la Iași sau la Chișinau. …

- Inca doua localitați, astazi, au semnat Declarația de Reunire cu Romania. Este vorba despre Calimanești din raionul Nisporeni și satul Coșeni din comuna Negurenii Vechi, raionul Ungheni.

- Consilierii din cadrul Consiliului local Bacioi au votat declarația simbolica de Unire cu Romania. Astfel Bacioi devine cea de-a 21-a primarie din Republica Moldova și a doua din municipiul Chișinau care voteaza declarația de Unire.

- Vladimir Voronin a spus la o emisiune tv ca Traian Basescu, presedintele de onoare al Partidului Unitatii Nationale din Moldova, cand era marinar "a cazut cu capul de puntea vasului și are probleme", in timp ce noi ne uitam la el "ca la un om sanatos", potrivit Deschide.md. "Cum sa fii cetațean…

- Vladimir Voronin, fostul presedinte al Republicii Moldova, a declarat la TVC21 ca “declaratiile de unire” au fost semnate cu forta si prin mituire si ca presedintele de onoare al Partidului Unitatii Nationale trebuie audiat la Serviciul de Informatii si Securitate (SIS) pentru ca ar submina statalitatea…

- Partidului Liberal a propus un proiect prin care anul 2018 sa fie numit in municipiul Chișinau „Anul Unirii”. Atat le-a trebuit, spiritele s-au incins intre aleșii locali. Intr-un final, dupa mai multe dispute, liberalii au ales sa paraseasca sala de sedinte.

- Președintele Igor Dodon este revoltat de gestul al mai multor consilieri locali, care au votat simbolic declarația de Unire cu Romania. ”Noi suntem rabdatori, dar totul are o limita, fiindca cei obraznici nu stiu de bun simt. In aceste zile, unionistii sponsorizati si indemnati de unii ideologi imperialisti…

- Biblioteca Judeteana ”Duiliu Zamfirescu”, Ansamblul Folcloric ”Tara Vrancei” si Inspectoratul Scolar Judetean au organizat azi, la 168 de ani de la nasterea lui Mihai Eminescu, o manifestare culturala dedicata poetului nepereche dar si culturii romanesti, in general.

- Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni a lansat Calendarul Unirii. Dedicat Centenarului Marii Uniri de la 1918, calendarul traseaza un arc peste timp și evidențiaza evenimentele premergatoare Întregirii naționale. Prima fila a calendarului…