Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis s-a referit sambata, la reuniunea PNL de la Iasi, in contextul discutiilor despre Autostrada Moldovei, la accidentul din Ialomita.soldat cu moartea a zece persoane, el afirmand ca lipsa de infrastructura ucide la fel cum si coruptia ucide si ca ”aceasta nepasare criminala…

- ”Avem un președinte care a blocat in ultimul an orice, așa ca acum spune ce nu a facut, ca nu poate spune ce a facut. Cred ca e o zi de campanie in care e nervos ca a facut drumul pana in Moldova. Eu nu l-am vazut de multe ori la Iași sau in vreun spital, dar știu ca vinerea blocheaza tarficul cu…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis sambata condoleante familiilor victimelor accidentului rutier care a avut loc in judetul Ialomita, precizand ca l-a intristat foarte mult, si a subliniat ca lipsa de infrastructura ucide si ca "nepasarea criminala a PSD costa vieti de romani". "Azi…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis sambata condoleante familiilor victimelor accidentului rutier care a avut loc in judetul Ialomita, precizand ca l-a intristat foarte mult, si a subliniat ca lipsa de in...

- ”A avut loc un accident rutier groaznic. M-a intristat foarte mult. Ce pot sa spun? Condoleanțe. Imi pare foarte rau. Ce sa ințelegem de aici? Sa ințelegem ca lipsa de infrastructura ucide, precum și corupția ucide. Aceasta nepasare criminala a pesediștilor costa vieți. Costa vieți de romani. Deci…

- Președintele Klaus Iohannis susține ca PSD e de vina pentru accidentul de la Ialomița, unde zece oameni au murit și șapte au fost raniți dupa ce un șofer de TIR a adormit la volan și a izbit in plin un microbuz."Corupția ucide. Aceasta nepasare criminala a pesediștilor costa vieți de romani.…

- Zece persoane au murit si alte opt au fost ranite dupa ce un autotren si un microbuz s-au ciocnit sambata dimineata, in judetul Ialomita, intre Slobozia si Urziceni, a anuntat Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta. Initial erau 9 persoane decedate, insa ulterior, a murit si…

- Dupa o lunga perioada de tatonare, PNL, ca initiator principal, a depus motiunea de cenzura care pare sa aiba cea mai mare sansa sa fie adoptata de parlamentarii din USR, PMP, UDMR, ALDE, Pro Romania, o parte din grupul MINORITATI si vreo sase neafiliati. Si-au anuntat intentia de a vota pentru caderea…