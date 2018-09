Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea a lansat un nou avertisment catre Calin Popescu Tariceanu si Tudorel Toader. Dragnea i-a amintit liderului ALDE ca Ministerul Justitiei revine PSD, deci social-democratii vor decie daca-l remaniaza sau nu pe Toader.

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat joi ca nu exista nicio lista cu miniștri care ar putea fi remaniați, insa a precizat ca Ministrul Justiției este pe un loc al PSD, pentru ca la formarea Guvernului ALDE și-a asumat patru ministere, iar Justiția nu face parte dintre acestea.

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al social-democratilor, a negat joi existenta vreunei liste cu ministri ce urmeaza sa fie remaniati. El a spus ca nu intelege de ce au aparut in spatiul public discutii cu privire la o posibila inlocuire din functie a ministrului Justitiei,…

- „De ce a ajuns, dintr-o data, domnul Tudorel Toader subiect? Ca eu n-am ințeles. De ce neaparat domnul Toader? Sa nu fi facut vreo confuzie doamna Firea cu listele, ca tot umblau cu listele in acea perioada. Deci, nu exista nicio lista facuta de nimeni (n.r. referindu-se la o lista a remanierii).…

- ALDE se reuneste, joi, in sedinta conducerii. Calin Popescu Tariceanu a anuntat deja transant ca niciun ministru sustinut de partid nu este remaniabil. El s-a referit in mod special la ministrul Justitiei, Tudorel Toader, pe care social-democratii, si in special liderul PSD Liviu Dragnea l+ar dori schimbat…

- Comitetul Executiv al PSD s-a reunit astazi pentru a transa disputele aparute in partid ca urmare a scrisorii in care i s-a cerut demisia lui Liviu Dragnea de la conducerea partidului si din functia de presedinte al Camerei Deputatilor. Scorul a fost zdrobitor in favoarea lui Dragnea: doar 10 voturi…

- Comitetul Executiv al PSD se reuneste de la 12.30 pentru a transa disputele aparute in partis ca urmare a scrisorii in care este ceruta demisia a lui Liviu Dragnea de la conducerea partidului si din functia de presedinte al Camerei Deputatilor. Scrisoarea care ii are printre semnatarri pe Gabriela Firea,…

- "Informatiile noastre, dat fiind ca avem alaturi de noi si pe ministrul pentru Relatia cu Parlamentul sunt limpezi - maine pe ordinea de zi nu este prevazuta o ordonanta de urgenta care sa aiba ca tema gratierea si amnistia", a declarat Vosganian, la Parlament. El a subliniat ca Executivul…