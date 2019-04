Mesajul lui Darren Cahill pentru România înaintea meciului de Fed Cup. Halep: Ai exersat limba română Inaintea meciului de Fed Cup dintre Romania și Franța, Darren Cahill, fostul antrenor al Simonei Halep, le-a trimis un mesaj fetelor din echipa fostei sale eleve. Cahill a postat pe Twitter un mesaj in limba romana, iar gestul sau a fost apreciat atat de Simona Halep cat și de sute de internauți. ”Nu exista o onoare mai mare pentru un jucator de tenis sa participe la Cupa Davis/Federatiei. Gandurile si uratile (sic!) mele de bine sunt cu Simo si echipa Romaniei in acest weekend in confruntarea cu Franta. Sper sa vedem o finala Australia vs Romania spre sfarsitul anului!”, a scris Cahill. Nu exista… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

