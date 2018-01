Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul propus pentru preluarea portofoliului Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Stefan Radu Oprea, a primit luni aviz favorabil din partea comisiilor reunite de specialitate a Parlamentului. Oprea a fost validat cu 32 voturi pentru, 13 impotriva si nicio abtinere.

- Mediul de afaceri are cateva speranțe și extrem de puține așteptari cu privire la cum va performa viitorul guvern. Cei mai mulți antreprenori și consultanți nu privesc cu ochi buni nici prestanța profesionala a miniștrilor, fie ei noi sau vechi, și nici programul de guvernare. Cu toate acestea, mediul…

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Ilan Laufer, spune ca va continua sa activeze in plan politic alaturi de "echipa din Guvern" si de PSD."Nu plec acasa, raman alaturi de colegii mei. Ma bucur ca am avut ocazia sa fac parte din Guvern si vreau sa le multumesc tuturor colegilor mei din minister…

- Dupa ce Liviu Dragnea a spus raspicat ca membrii de partid cu probleme penale vor putea face parte din guvern, daca au sustinere in CEx, lista oficiala a Cabinetului Dancila a confirmat intrarea in Executiv a mai multor politicieni cu probleme de integritate. Radu Oprea, ministrul pentru Mediul de Afaceri,…

- Ministrul desemnat pentru Mediul de Afaceri, Radu Oprea, a declarat, vineri, ca nu este vinovat de evaziune fiscala si ca in prezent nu mai exista niciun proces in instanta pe numele sau, lucrurile fiind transate de mult. In 2016, Radu Oprea a fost trimis in judecata intr-un dosar de evaziune fiscala,…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, vineri, ca nu stia ca Radu Oprea, propus ministru pentru Mediul de Afaceri, este trimis in judecata, dar ca aproape nu exista om politic fara un dosar pe cap si trebuie sa functioneze prezumtia de nevinovatie

- Senator PSD de Prahova Radu Oprea (47 de ani) a fost desemnat de conducerea partidului pentru postul de ministru pentru Mediul de Afaceri, in locul lui Ilan Laufer. Radu Oprea este vicepreședinte PSD Prahova și a fost trimis in judecata in 2016 de Parchetul General pentru evaziune fiscala și spalare…

- Azi, la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei, magistratii Silvia Cerbu, Daniel Gradinaru si Simona Cirnaru vor redeschide dosarul in care mai multi directori din Consiliul Judetean Constanta au fost condamnati in prima instanta, alaturi de cativa oameni de afaceri din Constanta, la peste 70…

- Despre cat de mult ii incurca schimbarile legislative si despre cat de greu le este tinerilor sa porneasca o afacere in Romania au vorbit cei din mediu de afaceri din regiunea Moldovei, in cadrul unei intalniri cu Paula Pirvanescu, secretarul de Stat in cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri,…

- Start-Up Nation 2018 incepe in aprilie. Se pot inscrie si cei care nu s-au calificat anul trecut Inscrierea in programul Start-Up Nation 2018 va incepe in aprilie si sunt invitati inclusiv cei care nu au primit finantare anul trecut, a declarat, vineri, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert…

- Schimburile bilaterale au avut un aport semnificativ la cresterea economica de 7%, cea mai mare din UE, inregistrata de Romania in anul 2017, a declarat ministrul pentru Mediul de Afaceri, Ilan Laufer, el mentionand cresteri in acest sens in relatia cu Canada, Iran, India, China, Germania, Polonia,…

- Secretarul general al Asociației Oamenilor de Afaceri, Cristian Pirvan, se teme ca noul Executiv ar putea schimba din nou programul de guvernare și reamintește faptul ca oamenii de afaceri au nevoie de predictibilitate. „Tot ceea ce stabiliți, dați-ne un timp pentru a ne adapta, nu mai reglementați…

- Guvernul doreste o colaborare cat mai buna si continua cu mediul de afaceri, a declarat, vineri, premierul Mihai Tudose, dupa o intrevedere cu o delegatie a companiei Ford condusa de vicepresedintele Andrew McCall. „Romania este un mediu cu oportunitati de noi investitii si de dezvoltare…

- Guvernul doreste o colaborare cat mai buna si continua cu mediul de afaceri, a afirmat prim-ministrul Mihai Tudose la o intalnire pe care a avut-o vineri cu reprezentantii companiei Ford. Potrivit unui comunicat al Executivului remis AGERPRES, premierul Tudose s-a intalnit la Palatul Victoria…

- Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman AM POCU , din cadrul MDRAPFE, a semnat trei contracte de finantare, in valoare totala de aproximativ 93,7 milioane euro, in cadrul apelului de proiecte de tip noncompetitiv Romania Start Up Nation.Prin aceste proiecte, al caror beneficiar…

- Programul Start Up Nation va beneficia de 93,7 milioane de euro, dupa ce Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman (AM POCU), din cadrul Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, a semnat trei contracte de finantare. Ministerul…

- Monica Gabor a transmis un mesaj plin de emoție pentru fiica ei și a lui Irinel Columbeanu, Irina. Monica Gabor se afla in Romania pentru a petrece sarbatorile de iarna in compania fiicei sale și a omului de afaceri Irinel Columbeanu, Irina. Monica Gabor, care are o relație de mai mulți ani cu omul…

- "Astazi, in cadrul sedintei de Guvern, premierul Mihai Tudose mi-a cerut sa fac o informare referitoare la stadiul si situatia implementarii programului Romania Start-Up Nation, cel mai ambitios program de finantare dedicat antreprenorilor la inceput de drum, implementat pana acum in Romania. Constat…

- Ilan Laufer, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a facut astazi, o declarație de presa, pe care o redam, in continuare, in integralitatea sa:"Astazi, in cadrul ședinței de Guvern, Premierul Mihai Tudose mi-a cerut sa fac o informare referitoare la stadiul și situația…

- Romania reprezinta un exemplu in regiune in ceea ce priveste cooperarea cu companiile americane pentru dezvoltarea capacitatilor strategice, incluzand sectorul de aparare, cyber security, energie si IT, a declarat Ilan Laufer, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, dupa intalnirea…

- Schimburile bilaterale dintre SUA si Romania vor depasi pana la finalul anului un maxim istoric de 3 miliarde dolari, spune Ilan Laufer, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, potrivit news.ro

- La data de 15 decembrie 2017, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Ilan Laufer si ambasadorul Romaniei la Washington, George Cristian Maior, au avut o intalnire cu secretarul american al comertului, Wilbur Ross, conform Agerpres.Citește și: Prins in „flagrant”! Florin…

- Doar 23 de forme beneficiare, din totalul de circa 8.400 calificate la finantare, au fost platite de catre Ministerul pentru Mediul de Afaceri cu ajutoare nerambursabile de cate 200.000 de lei in programul Start Up Nation, editia 2017, potrivit datelor de la minister citate.

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Ilan Laufer, l-a acuzat pe ambasadorul Canadei la București ca se implica in politica interna a Romaniei și ca dezinformeaza. Asta dupa ce Kevin Hamilton a declarat ca țara sa, asemenea altor parteneri ai Romaniei, este la fel de ingrijorata precum protestatarii de…

- Ministrul Ilan Laufer ii raspunde ambasadorului Canadei in Romania, Kevin Hamilton, dupa ce acesta si-a exprimat ingrijorarea privind reforma in Justitie si pachetul de legi care se dezbate in Parlament. Ministrul pentru Mediul de Afaceri a scris pe pagina personala de Facebook ca "sunt si…

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Ilan Laufer l-a criticat in termeni duri pe ambasadorul Canadei la Bucruesti, care s-a aratat „ingrijorat“ de modificarile operate de majoritatea PSD-ALDE la legile Justitiei. Diplomatul canadian a mai spus ca intelege ingrijorarile oamenilor care ies in strada sa…

- Tehnologia criptomonedelor ar trebui sa fie reglementata, sa o ințelegem, sa vedem care sunt parțile ei bune și sa vedem cum poate fi implementata in economia reala, susține Ilan Laufer, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat. 'Cred ca este o piața cu o dinamica…

- O societate din domeniul comercial si mai multe firme din sectorul productiei de piese auto domina mediul de afaceri timisean. O harta interactiva realizata cu date despre economia Timisului arata ca cea mai mare cifra de afaceri din judet a fost realizata de societatea Profi Rom SRL, operatorul magazinelor…

- Legea prevenirii, initiata de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, a fost adoptata astazi in Parlamentul Romaniei, urmand a fi trimisa spre promulgare Presedintelui Romaniei. A fost eliminata lista contraventiilor pentru care nu se vor mai aplica amenzi, ci numai avertismente,…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a declarat miercuri ca poziția Departamentului de Stat al SUA cu privire la legile justiției nu ar trebui sa ne ingrijoreze, iar modificarea acestei legislații este necesara, rolul sau fiind acela de a da un impuls discuțiilor pe aceasta tema. Tudorel…

- Ilan Laufer, ministrul pentru Mediul de Afaceri, si Gheorghe Racaru, director general al companiei aeriene Blue Air, au discutat pe marginea deschiderii unor legaturi aeriene directe Tbilisi-Bucuresti si Cairo-Bucuresti in conditiile in care necesitatea acestor rute este esentiala pentru cresterea…

- Liberalii brașoveni au comemorat in mod diferit trecerea a 90 de ani de la moartea marelui Bratianu. Unii au fost plecați la Oradea, unde a fost inaugurata o statuie a fostului premier al Romaniei, alții au ramas acasa și au „sarbatorit prin munca”. Comisia de specialitate pentru Economie, Mediul de…

- IMM-urile pot obtine in conditii avantajoase credite de investitii in lei, de pana la 300.000 de CHF in echivalent, prin Programul Romano-Elvetian pentru IMM-uri, derulat in parteneriat cu CEC Bank, a anuntat, joi, secretarul de stat in Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat (MMACA),…

- Modificarile Codului Fiscal sunt respinse cu vehementa de mediul de afaceri. Iar cea mai contestata masura este impozitarea firmelor cu unu la suta pe cifra de afaceri, transmite Realitatea TV.

- Aflat in vizita oficiala in Egipt, ministrul Ilan Laufer a confirmat interesul companiilor romanesti de a se implica in implementarea programelor de dezvoltare egiptene si, incurajand oamenii de afaceri egipteni sa investeasca in Romania, in special in productie, agricultura sau turism.

- Sesizarea va fi depusa la Avocatul Poporului, luni, la ora 13:00, de catre purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, alaturi de presedintele Comisiei juridice a PNL, deputatul Ioan Cupsa, si presedintele Comisiei de munca a PNL, deputatul Mara Calista, potrivit unui comunicat de presa transmis de…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat pierde 78,5 milioane de lei la cea de-a doua rectificare bugetara a anului 2017, insa ministrul Ilan Laufer da asigurari ca are disponibile toate sumele necesare pentru platile pe anul in curs catre beneficiarii din programul Startup Nation…

- Guvernul a aprobat in sedinta de miercuri un memorandum care prevede ca un numar de 97 de posturi vacante vor fi scoase la concurs pentru a se asigura personalul necesar in vederea implementarii si monitorizarii programului Start-up Nation si a programelor nationale pentru stimularea si dezvoltarea…

- Presedintele Uniunii Nationale a Patronatului Roman, Ioan Lucian, a declarat ca semnalele din tara arata ca modificarea Codului Fiscal va afecta firmele private, iar dupa realizarea unor analize profunde se va incerca schimbarea pozitiei Guvernului, una dintre formele de opozitie putand fi si greva…

- Coaliția pentru Dezvoltarea Romaniei, care reunește 45 de organizații cu peste 600.000 de angajați, susține ca mesajul lansat de premierul Mihai Tudose in numele Guvernului, potrivit caruia mediul de afaceri ar fi vinovat pentru lipsa de fonduri la bugetul statului, este fals și daunator. „Mesajul public…

- Mediul de afaceri romanesc este bazat pe microintreprinderi, iar daca multinaționalele se retrag inchidem lumina țarii, a afirmat, joi, președintele Camerei de Comerț și Industrie a Romaniei, Mihai Daraban, la cea de-a XXIV-a ediție a Topului Național al Firmelor. "Primii 10 clasați…

- A fost o seara cu totul speciala pentru cei mai puternici oameni de afaceri din Arges, reusita lor in afaceri fiind premiata de reprezentantii Camerei de Comert si Industrie Arges. Vorbim despre un eveniment ce a devenit deja traditional, fiind organizata a 22-a editie aseara. Premierea celor mai…

- Mutarea contributiilor sociale de la angajator la angajat, planuita de Guvern de la 1 ianuare 2018, este criticata de importanti oameni de afaceri romani, care nu exclud posibilitatea sa unii dintre patronii din Romania sa-si lase angajatii cu salarii mai mici decat in 2017. Antreprenorii si managerii…

- Pe el il cunoaste mai toata tara, dar multi s-au intrebat cine este sotia lui Ilan Laufer, misterioasa blonda care i-a furat inima politicianului. Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat este casatorit cu fosta nevasta a lui Jorge.

- Laufer: Proiectul de ordonanta care modifica Legea parteneriatului public-privat este finalizat Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Ilan Laufer, a declarat, marti, ca proiectul de ordonanta care modifica Legea nr. 233/2016 privind parteneriatul public-privat este finalizat, in prezent fiind in curs…

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Ilan Laufer, a anunțat marți ca noua lege a parteneriatului public-privat este finalizata, urmând ca un proiect de ordonanța de urgența pentru modificarea Legii 233 / 2016 sa fie prezentat în curând în Guvern, informeaza Agerpres.…