- Fosta sefa a CSM, procuroarea Oana Schmidt-Haineala a fost numita, vineri, de ministrul justitiei, Tudorel Toader, in functia de șef al Corpului de control. Numirea Oanei Haineala in aceasta functie s-a facut prin ordinul direct al ministrului Justitiei, pentru acesta demnitate nefiind necesar acordul…

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a declarat, joi, la sediul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), ca este convins ca judecatorii constituționali vor da o decizie ”istorica” si ”inteleapta” in cazul modificarilor aduse Legilor justitiei. “Ministerul Public, in continuare, este…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a anuntat vineri, dupa prima ședința a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) din acest an, ca a luat o decizie in privinta procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, in baza controlului efectuat de Inspectia Judiciara, pe care urmeaza sa o formalizeze in…

- Simona Camelia Marcu este noul presedinte al CSM Judecatorul ICCJ Simona Marcu este noul presedinte al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), magistratul fiind singurul candidat pentru aceasta functie. Decizia a fost luata cu 11 voturi pentru si opt împotriva. La audieri,…

- Președintele s-a referit, in discursul sau, și la partidele politice și la Parlament. Judecatoarea Gabriela Baltag i-a atras atenția pentru ca Iohannis a introdus elementul politic in declarațiile sale. "Am nostalgia discursului susținut de dumneavostra la ședina CSM din 2015. Am sperat ca…

- Presedinele Inaltei Curti de Casatie si Justitiei (ICCJ), Cristina Tarcea, a spus, in sedinta de plen a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), ca, desi astepta unitate de la si speranta pentru rezolvarea unor probleme din sistemul de justitie, Consiliul ca a picat ambele teste. Ea si-a exprimat…

- Presedintele Klaus Iohannis s-a declarat multumit, vineri, de activitatea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) in ceea ce priveste garantarea independentei Justitiei. Șeful statului s-a lansat, insa, in atacuri dure la adresa PSD și a Parlamentului pentru modul in care au fost adoptate Legile…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a declarat vineri ca a venit la sedinta Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), desi in aceasta perioada isi delegase atributiile unui secretar de stat, pentru ca alegerea conducerii acestui for este un moment important. Intrebat de ce si-a scurtat vacanta,…

- PSD a depus la Camera Deputatilor un nou proiect de modificare a Legii privind statutul magistratilor prin care il elimina pe presedintele Romaniei din procedura de numire a sefilor parchetelor, precum si a celor ai Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Potrivit proiectului, prerogativa numirii…

- Ultimele doua legi ale justitiei – Legea 304/2004 privind organizarea judiciara si Legea 317/2004 privind functionarea CSM – se afla, miercuri, la vot final in Senat, dupa ce au primit raport de admitere in Comisia speciala condusa de Florin Iordache. Cu o zi in urma, a fost adoptata de Senat Legea…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, considera ca decizia Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), potrivit careia afirmatiile demnitarului privind dosarul “Belina” au dus la afectarea independentei justitiei, este “o hotarare emotionala”. “CSM – o hotarare emotionala!”, a scris Tudorel Toader,…

- Magistratii Judecatoriei Braila au protestat luni, in tacere, incepand cu ora 14.00, pe treptele Palatului de Justitie, impotriva proiectelor de modificare a legilor Justitiei. "Proiectele de modificare a legilor Justitiei au fost discutate si adoptate cu ignorarea avizului negativ al Consiliului…

- Cristi Danilet, judecator la Tribunalul Cluj, fost membru al Consiliului Superior al Magistraturii, a declarat in direct la Europa FM ca luni, 18 decembrie, intre orele 12.00 si 13.00, magistratii din judetele Salaj, Maramures, Cluj si Bistrita vor iesi in strada,in fata tribunalelor, imbracati in roba.

- Comisia speciala pentru legile Justiției a adoptat, marți, un raport favorabil pentru proiectul de modificare a legii 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii. În cadrul dezbaterilor de marți dupa-amiaza au fost supuse votului prevederile referitoare la Inspecția…

- Procurorul general Augustin Lazar a declarat, marti dimineata, ca ia in calcul sesizarea Curtii Constitutionale asupra legilor justitiei, aflate in stadii diferite in circuitul parlamentar, el precizand ca va lua o decizie in zilele urmatoare, transmite News.ro . “Este o situatie sensibila, pe care…

- Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) considera ca proiectul de modificare a legilor Justiției transmis de Ministerul Justiției și propunerile ulterioare inaintate spre avizare de catre Camera Deputaților au conținut o serie de prevederi cu potențial ridicat de afectare…

- Judecatoarea Gabriela Baltag, membru al Consiliului Superior al Magistraturii, a explicat, duminica seara, la Antena 3, de ce considera ca trebuie infințata Sectia de investigare a magistratilor, in cadrul Parchetului General. Judecatoarea a declarat ca judecatorii de penal simt o presiune venita impotriva…

- Judecatoarea Gabriela Baltag, membra a Consiliului Superior a Magistraturii (CSM), a vorbit duminica, la Antena 3, despre modificarile legilor Justitiei, spunand ca nu exista prevederi in pachetul legislativ care sa ingradeasca sistemul judiciar.

- Judecatoarea Gabriela Baltag, membra a Consiliului Superior a Magistraturii (CSM), a vorbit duminica, la Antena 3, despre modificarile legilor Justiției, spunand ca nu exista prevederi in pachetul legislativ care sa ingradeasca sistemul judiciar. Judecatoarea il contrazice pe procurorul general Augustin…

- Comisia speciala pentru legile justitiei a votat joi, 7 decembrie, infiintarea unui serviciu in cadrul Parchetului General care sa preia toate anchetele cu privire la infractiunile din justitie."(1) In cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție se inființeaza și funcționeaza…

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a declarat joi, la sediul Consiliului Superior al Magistraturii, ca modificarea legilor Justiției ”va bulversa justiția romana”, iar ”dorința de a pune sub control acest domeniu este mai puternica decat rațiunea”, potrivit Agerpres. Prezent la sediul CSM,…

- Judecatoarea Gabriela Baltag a cerut marti, in plenul CSM, sesizarea Inspectiei Judiciare pentru a se verifica daca prezenta procurorului-sef al DNA si a altor magistrati la dezbaterile organizate de Grupul pentru Dialog Social, in care s-au discutat aspecte cu caracter politic, respecta obligatiile…

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, a declarat, marți, la sediul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), ca va anunța, intr-o conferința de presa, o decizie legata de șefa DNA, Laura Codruța Kovesi. “S-ar putea sa va invit pe 31 decembrie”, a spus ministrul justiției. Ministrul a fost intrebat…

- Modul in care ar urma sa funcționeze Inspecția Judiciara, propunerile privind raspunderea magistraților, dar și cele referitoare la avansarile in cariera și detașari – de toate acestea se leaga principalele nemulțumiri ale membrilor Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) care au avizat negativ…

- Comisia parlamentara speciala condusa de fostul ministru Florin Iordache începe, miercuri, dezbaterile asupra proiectelor de modificare a legilor Justiției, informeaza Agerpres. Florin Iordache anunțase, în ședința precedenta a Comisiei, ca miercuri vor avea loc dezbaterile generale…

- Florin Iordache, președintele comisiei, a precizat, in ședința precedenta, ca miercuri vor avea loc dezbaterile generale asupra acestor proiecte. Proiectele au fost depuse in Parlament ca propuneri legislative semnate de PSD și ALDE, dupa ce ministrul Tudorel Toader a prezentat comisiei un…

- Judecatoarea Evelina Oprina, membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), a declarat ca magistratii din CSM stabilisera, in ziua dinaintea votului, sa dea un acord in unanimitate in cazul Legilor justitiei, insa, „peste noapte”, situatia s-a schimbat, iar avizul a fost negativ.Intr-un…

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, a avut, joi, o reacție dura la adresa Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), la finalul ședinței in care membrii acestuia au avizat negativ și varianta parlamentara a proiectului de modificare a Legilor justiției. “Personal, eram convins ca rezultatul va fi…

- agistratii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) au votat, joi, emiterea unui aviz negativ in cazul proiectului Legilor justitiei, varianta trimisa spre analiza de catre Parlament, au declarat surse din cadrul CSM. Scorul ar fi fost de 11- 7, potrivit sursei citate.

- Membrii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) au votat, joi, emiterea unui aviz negativ in cazul proiectului Legilor justitiei, varianta trimisa spre analiza de catre Parlament. Decizia a fost luata cu majoritate de voturi, dupa ce 11 magistrati au votat pentru avizarea negativa a initiativei…

- Presedintele ICCJ: Oficialilor de la Bruxelles li s-a prezentat alt proiect al Legilor justitiei. Suntem mintiti? Presedintele ICCJ, judecatorul Cristina Tarcea, a spus, joi, in cadrul sedintei de plen a CSM, ca a aflat recent ca oficialilor de la Bruxelles li s-a prezentat alt proiect al Legilor justitiei…

- Ministrul Tudorel Toader, a declarat, joi, ca CSM ar trebui sa clarifice afirmatiile pe care le-a facut judecatoarea Evelina Oprina, membru al Consiliului, conform carora, initial, CSM a decis avizarea pozitiva a proiectului Legilor justitiei, iar, „peste noapte”, votul a fost schimbat. Judecatoarea…

- Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) ia in discutie, joi, proiectul de modificare a legilor justitiei care a fost asumat de Parlament, acest for cerand CSM sa emita pana in 9 noiembrie un aviz asupra pachetului de legi.

- Procurorii din cadrul Ministerului Public resping „in bloc” proiectul legilor justitiei modificat in Parlament, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie precizand ca, printre altele, propunerile legislative nu sunt fundamentate pe un studiu de impact. Procurorii din cadrul Ministerului…

- Tudorel Toader anticipeaza concluziile raportului MCV: Va fi unul echilibrat, obiectiv Raportul MCV intermediar de parcurs va fi unul echilibrat, obiectiv, care sa constate evolutiile in indeplinirea fiecarei recomandari, a anuntat, miercuri, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, dupa intrevederea…

- Procurorii anticorupție apreciaza ca, in lipsa unei consultari a magistraților și a unor studii de impact, se impune respingerea "in bloc" a proiectelor de modificare a legilor Justiției, prin acordarea de catre CSM a unui aviz negativ pentru intregul pachet legislativ. "Având…

- Asociatia Procurorilor din Romania cere Consiliului Superior al Magistraturii sa avizeze negativ noul proiect de modificare a legilor Justitiei – unul ”made Iordache” de aceasta data. Chiar daca difera de cel propus de ministrul Tudorel Toader, noul proiect de modificarea legilor 303, 304 si 319 (toate…

- Adunarea Generala a procurorilor din cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism a votat, marți, cu larga majoritate impotriva propunerilor de modificare a legilor justiției. Adunarea Generala a avut loc, la solicitarea Consiliului Superior al Magistraturii,…

- Astazi, 07.11.2017, a avut loc Adunarea Generala a procurorilor din cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, in urma votului rezultand ca larga majoritate a procurorilor s au pronuntat impotriva modificarilor propuse prin proiectele transmise de Consiliului…